G-Dragon ra mắt video âm nhạc dành riêng cho Elvis Presley

Đoạn video được tải lên kênh YouTube chính thức của G-Dragon cho thấy anh hát phiên bản do chính mình dàn dựng "Can't Help Falling in Love", một trong những bài hát dễ nhận biết nhất của Presley.

Rapper kiêm vũ công người Hàn Quốc đã hát một cách nhẹ nhàng đoạn mở đầu với phần đệm piano nhưng lại chuyển bài hát sang phần đệm của ban nhạc rock tiết tấu nhanh từ đoạn giữa và kết thúc bằng một giọng thô.

Video được cho biết được đạo diễn bởi Baz Luhrmann - đạo diễn của phim "Elvis", một bộ phim ca nhạc tiểu sử của Hoa Kỳ đã khởi chiếu tại Hàn Quốc vào thứ Tư.

Đạo diễn Baz Luhrmann đã lên Instagram story của mình để cảm ơn G-Dragon vì đã cover lại ca khúc "Can't Help Falling In Love" của Elvis và mang màu sắc riêng của anh. Baz thậm chí đã gọi G-Dragon là "Ông hoàng thực sự".