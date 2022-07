Lisa (BLACKPINK) lập kỉ lục mới cho nữ nghệ sĩ K-Pop trên Spotify

Theo thông tin do chính Spotify đăng tải, ca khúc B-side từ album solo của Lisa mang tên MONEY đã chính thức vượt mốc 500 triệu lượt nghe trên nền tảng này. Đáng chú ý, ca khúc này chỉ mất 309 ngày để đạt được thành tích này, sau khi ra mắt lần đầu tiên vào 10/9/2021.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Lisa trở thành nghệ sĩ nữ K-Pop sở hữu ca khúc đạt 500 triệu lượt nghe nhanh nhất trên Spotify. Đặc biệt, nữ thần tượng cũng đã tự phá kỉ lục của chính nhóm mình với thành tích này. Trước đó, How You Like That của BLACKPINK chính là ca khúc của một nghệ sĩ nữ K-Pop sở hữu 500 triệu lượt nghe nhanh nhất trên nền tảng âm nhạc này.

Cũng cần phải nói thêm rằng, MONEY của Lisa cũng là ca khúc đầu tiên và duy nhất (tính đến thời điểm hiện tại) của một nghệ sĩ solo K-Pop có thể đạt tới cột mốc kinh ngạc này. Điều này đã đủ để chứng minh sức nóng của cái tên Lisa nói riêng cũng như của BLACKPINK nói chung trên thị trường âm nhạc hiện nay.

Đây cũng không phải kỉ lục đầu tiên thần tượng người Thái Lan phá vỡ của chính nhóm mình. Trước đó, Lisa lập kỉ lục mới khi trở thành nghệ sĩ K-Pop sở hữu album đầu tay được nghe nhiều nhất trên nền tảng này. Cụ thể, LALISA đã vượt mốc 573 triệu lượt stream trên Spotify - một con số không hề nhỏ đối với một album đầu tay. Trước đó, kỉ lục này thuộc về BLACKPINK với album debut mang tên Square One. Như vậy, Lisa đã chính thực phá vỡ kỉ lục của nhóm mình với album solo đầu tiên LALISA. Chưa dừng lại ở đó, Lisa đã lập kỉ lục mới chỉ trong vòng 176 ngày.