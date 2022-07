Màn tái xuất bất ngờ của dàn diva K-pop thế hệ thứ 2

Một nhóm nhạc tiêu biểu thuộc "thế hệ thứ 2" của K-pop là Girls' Generation đã công bố kế hoạch tái hợp, với cả 8 thành viên sẽ cùng nhau phát hành album mới nhân kỷ niệm 15 năm ra mắt. Album dự kiến phát hành vào tháng 8 tới đây sẽ là sản phẩm chung đầu tiên của Girls' Generation, 5 năm sau khi nhóm phát hành album "Holiday Night".

Kể từ khi ra mắt vào năm 2007, Girls' Generation đã là nhóm nhạc hàng đầu K-pop, với một loạt các bản hit đình đám như "Gee" (2009), "Genie" (2009) và "Lion Heart" (2015). Hiện nay, mặc dù 2 thành viên Tiffany và Seohyun không gia hạn hợp đồng với công ty quản lý nhưng họ vẫn là một phần của Girls' Generation. Tất cả 8 thành viên hiện đang xuất hiện trên chương trình thực tế "Soshi Tamtam".

Nhóm Girls' Generation. Nguồn: SM Entertainment Cựu thành viên Wonder Girls - Sunye dự kiến ​​sẽ phát hành album solo đầu tiên mang tên "Genuine" vào ngày 26/7, khoảng 15 năm sau khi ra mắt với tư cách là trưởng nhóm vào năm 2007. Trong giai đoạn hoàng kim của nhóm, Wonder Girls đã rất thành công với các ca khúc như "Tell Me" (2007), "So Hot" (2008) và "Nobody" (2009). Trưởng nhóm Sunye kết hôn vào năm 2013, cô rời Wonder Girls hai năm sau đó và hầu như không còn được chú ý.



Nữ ca sĩ Sunye bất ngờ thu hút sự quan tâm trở lại, khi xuất hiện trên chương trình thực tế "Mama The Idol" vào năm ngoái. Cùng với Kahi (After School), cô tham gia một nhóm nhạc có tên "Mamadol (M.M.D)", gồm các nữ ca sĩ K-pop bị gián đoạn sự nghiệp vì bận công việc gia đình. Sunye cho biết đây là "cơ hội không ngờ tới" và nữ ca sĩ phải "lấy hết can đảm để thực hiện một thử thách mới". Album sắp tới của Sunye sẽ gồm 5 ca khúc bao gồm đĩa đơn chính, "Just A Dancer". Theo công ty quản lý, Sunye sẽ tiết lộ những câu chuyện có thật của mình trong sản phẩm âm nhạc sắp tới.

Không lâu sau màn tái xuất của Sunye, Nicole - cựu thành viên nhóm KARA cũng sẽ trở lại. Hãng thu âm JWK Entertainment cho biết Nicole gần đây đã hoàn thành việc quay một MV mới và chuẩn bị góp mặt trong các chương trình âm nhạc ở Hàn Quốc.

Rời nhóm KARA vào năm 2014, Nicole xây dựng sự nghiệp solo với album đầu tay "First Romance". Cô cũng bắt đầu hoạt động solo của mình ở Nhật Bản, phát hành album "Bliss" (2016) và nhiều đĩa đơn khác. Tuy nhiên từ năm 2017 đến nay, Nicole không có nhiều hoạt động tại Hàn Quốc. Với màn tái xuất của Nicole, người hâm mộ cũng rất kỳ vọng cả nhóm sẽ tái hợp trong năm nay để kỷ niệm 15 năm ra mắt. Tuy nhiên phía công ty chủ quản cho biết vẫn chưa quyết định về vấn đề này.