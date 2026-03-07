Emma Watson công khai bạn trai tỷ phú mới, trao nhau nụ hôn "bỏng mắt"

Emma Watson đã xác nhận mối quan hệ tình cảm với tỷ phú Gonzalo Hevia Baillères bằng một nụ hôn nồng cháy tại sân bay Mexico. Theo những bức ảnh mà Page Six thu được, nữ diễn viên Harry Potter và Gonzalo Hevia Baillères đã ôm lấy mặt nhau, trước khi nghiêng người hôn nhau tình tứ vào hôm thứ Tư.

Cả hai ăn mặc giản dị cho buổi đi chơi, Emma Watson chỉ mặc váy hoa, áo xám, đội mũ lưỡi trai màu hồng và đi dép xỏ ngón. Cô cũng mang theo một chiếc ba lô hàng hiệu. Trong khi đó, tỷ phú Gonzalo Hevia Baillères cũng mặc đơn giản không kém dù sở hữu khối tài sản tỷ đô.

Emma Watson và bạn trai mới lên đồ giản dị khi đi hẹn hò. Ảnh: Page Six

Bạn trai mới của Emma Watson là tỷ phú người Mexico. Ảnh: Page Six

Cặp đôi được bắt gặp ở sân bay Mexico. Ảnh: Page Six

Nụ hôn nồng cháy này đã xác nhận chuyện tình cảm của họ. Ảnh: Page Six

Nữ diễn viên sinh năm 1990 và doanh nhân giàu có này lần đầu tiên được cho là có mối quan hệ tình cảm vào tháng 12/2025, khi họ được nhìn thấy cùng nhau ở Courchevel, Pháp. Sau đó, cả hai cùng xuất hiện tại hòn đảo riêng tư Punta Mita tại Mexico.

Ảnh: Page Six

Emma Watson và bạn trai tỷ phú được bắt gặp bên nhau từ cuối năm ngoái. Ảnh: Page Six

Gonzalo Hevia Baillères xuất thân từ một trong những gia đình giàu có nhất Mexico và là người thừa kế khối tài sản tỷ đô. Theo Quién , anh là người sáng lập kiêm CEO của HBeyond, một công ty đầu tư tập trung vào các công nghệ đột phá với văn phòng tại Miami, New York và Mexico City. Trước đây, Gonzalo Hevia Baillères từng lãnh đạo INSAITE, một công ty trí tuệ nhân tạo, và sáng lập công ty logistics Lok, sau này trở thành mạng lưới tủ khóa thông minh lớn nhất ở Mỹ Latinh.

Về tình trường, Gonzalo Hevia Baillères từng hẹn hò với ngôi sao nhạc pop người Mexico Belinda từ năm 2022 đến năm 2024. Trong khi đó, vào năm 2022, Emma Watson được cho là có quan hệ với Brandon Green, con trai của ông trùm thời trang Sir Peter Green.

Bạn trai Emma Watson có gia thế và khối tài sản cực khủng. Ảnh: Page Six

Đến tháng 9/2025, ngôi sao của bộ phim Harry Potter cho biết cô thích hẹn hò với những người không biết nhiều về sự nghiệp của mình. “Thật buồn cười, thỉnh thoảng mọi người sẽ xin lỗi tôi vì họ chưa xem phim của tôi. Và tôi sẽ nói kiểu như, 'Làm ơn đừng xin lỗi. Đối với tôi đó là niềm hạnh phúc rồi'” - Emma Watson giải thích. Cô muốn được nhận biết là "Emma Watson" hơn những nhân vật mà mình đóng.

Emma Charlotte Duerre Watson (sinh năm 1990) là minh chứng hiếm hoi tại Hollywood về một ngôi sao nhí có thể thoát khỏi cái bóng khổng lồ của quá khứ để trở thành một biểu tượng đa năng về nghệ thuật và hoạt động xã hội. Sinh ra tại Paris và lớn lên tại Anh, cô không chỉ sở hữu nhan sắc cổ điển, thanh lịch mà còn có nền tảng tri thức đáng nể với tấm bằng cử nhân Văn học Anh tại Đại học Brown danh giá.

Ảnh: Page Six

Emma Watson là biểu tượng của sắc đẹp và trí tuệ. Ảnh: Page Six

Sự nghiệp của Emma gắn liền với vai diễn huyền thoại Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter , nhưng cô đã chứng minh thực lực xa hơn thế qua các tác phẩm như The Perks of Being a Wallflower , Beauty and the Beast và Little Women . Đặc biệt, Emma còn được biết đến rộng rãi với vai trò Đại sứ thiện chí của UN Women, là người khởi xướng chiến dịch HeForShe thúc đẩy bình đẳng giới toàn cầu.

Đến năm 2026, cô dần chuyển mình sang vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, thể hiện tầm nhìn nghệ thuật sâu sắc đằng sau ống kính. Ở tuổi 36, cô vẫn duy trì hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, điềm tĩnh, sống giữa London và New York, tập trung vào các dự án cộng đồng và phát triển bản thân.

Cô nổi tiếng toàn cầu với vai diễn trong Harry Potter. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six