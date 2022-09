Elton John bày tỏ lòng kính trọng tới Nữ hoàng tại buổi hòa nhạc ở Toronto

(Ảnh: AP)

"Bà ấy đã dẫn dắt đất nước vượt qua một số thời khắc vĩ đại và đen tối nhất của chúng ta bằng sự duyên dáng, đoan trang và sự quan tâm chân thành" - Elton John nói trong chia sẻ của mình - "Tôi cảm thấy rất buồn khi bà ấy không còn ở bên tôi nữa, nhưng tôi rất vui vì bà đã bình yên".

"Tôi rất vui vì nữ hoàng đã nghỉ ngơi và bà xứng đáng với điều đó" - nam danh ca nói tiếp - "Cô ấy đã làm việc chăm chỉ".

John được nữ hoàng Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ vào năm 1998, một năm sau cái chết của người bạn thân của ông là Công nương Diana.

Elton John cũng được Nhà vua tương lai của nước Anh xức dầu là thành viên của Order of the Companions of Honor vào năm ngoái.