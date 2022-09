The Weeknd dừng concert đột ngột vì mất giọng

Mới đây, The Weeknd đã phải tạm dừng concert của mình tại sân vân động SoFi sau khi bị mất giọng ngay trên sân khấu. Mặc dù đây là một sự cố đáng tiếc nhưng nam nghệ sĩ vẫn cố gắng tự thông báo tình hình và an ủi người hâm mộ thay vì để ban tổ chức làm điều này.

"Tôi không biết điều gì vừa xảy ra nhưng tôi đã bị mất giọng", The Weeknd giải thích với giọng khàn rõ rệt, "Điều này là điều tôi không hề mong muốn, tôi không muốn dừng show nhưng tôi không thể mang tới cho các bạn những màn trình diễn hoàn hảo được".

"Tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả các bạn đều ổn, rằng các bạn sẽ được lấy lại tiền vé của mình. Tôi sẽ sớm tổ chức một show khác dành cho các bạn. Nhưng trước hết, tôi muốn ra mặt và trực tiếp xin lỗi tới các bạn", The Weeknd nói tiếp.

(Ảnh: CNN)

Theo như khán giả có mặt tại concert chia sẻ, nam ca sĩ người Canada bất ngờ bị mất giọng khi đang hát bản hit Can't Feel My Face. Ngay sau đó, anh đã bước xuống sân khấu trước sự hoang mang của khán giả. Sau khi bàn bạc với ê-kíp, The Weeknd một lần nữa bước lên sân khấu để thông báo về sự cố ngoài ý muốn này tới những người hâm mộ.

Sau khi tạm dừng show diễn đột ngột, giọng ca Blinding Lights cũng đã gửi lời xin lỗi trên trang mạng xã hội, bày tỏ sự thất vọng của mình đối với tình huống này. "Giọng của tôi bỗng nhiên biến mất ngay trong lúc biểu diễn ca khúc đầu tiên, điều đó làm tôi vô cùng thất vọng. Tôi cảm nhận mình mất giọng và đó là lúc trái tim tôi rơi một nhịp, Tôi xin gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ có mặt tại đây. Tôi xin hứa sẽ bù đắp cho các bạn vào một ngày khác", nam ca sĩ chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân nào dẫn tới việc The Weeknd bị mất giọng bất ngờ ngay trên sân khấu. Nhiều khán giả lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng tới những buổi hòa nhạc tiếp theo trong tour diễn của nam ca sĩ vào tháng này.