Justin Bieber liên tiếp huỷ tour vì vấn đề sức khoẻ và tâm lý

Từng trải qua một chặng đường huy hoàng rạng rỡ

Nền âm nhạc đại chúng thế giới kể từ thập niên 2010s tính đến thời điểm hiện tại không thể không nhắc đến cái tên Justin Bieber - một trong những cái tên chói sáng nhất, tiêu biểu cho lứa nghệ sĩ định hình nên làng nhạc hiện tại. Khởi nguồn từ một hiện tượng mạng vào những năm 2009, Justin Bieber được ông bầu nổi tiếng Scooter Braun phát hiện, kí hợp đồng và cho ra mắt EP đầu tiên - My World - và kể từ đó, một bước ngoặt lớn đã đến với cậu, từ một hiện tượng tuổi teen trên YouTube tiến đến vị trí "Hoàng tử nhạc Pop" đình đám của thời điểm hiện tại.

Justin Bieber thuở còn là hiện tượng trên YouTube hồi năm 2009.

Justin Bieber thực sự trở thành cái tên đình đám khắp toàn cầu khi ra mắt album đầu tay My World 2.0 vào năm 2010, ngay lập tức leo lên vị trí Quán quân Billboard 200 và tất nhiên không thể không kể đến single từ album - Baby - trở thành "siêu hit" toàn cầu. Tính đến nay, sau hơn 12 năm phát hành, MV Baby cũng đã cán mốc hơn 2.8 tỉ lượt xem. Thừa thắng xông lên, Justin Bieber ra mắt album phòng thu thứ 2 là một album Giáng sinh - Under The Mistletoe - cũng với bản hit Mistletoe bùng nổ khắp toàn cầu. Các ca khúc teen pop của Justin Bieber cũng như hình ảnh của anh chàng đã khiến hàng triệu fan girl "mê mệt": One Less Lonely Girl, Eenie Meenie, U Smile, Never Say Never, Somebody To Love,...

Baby là hit đình đám toàn cầu.

Sang đến năm 2015, Justin Bieber bắt đầu dấn thân vào các thể nghiệm sâu sắc hơn với nhạc điện tử với album Purpose, không còn quanh quẩn quanh các bản teen-pop với nội dung về tình yêu "gà bông" nữa. Ca khúc Where Are U Now trở thành hiện tượng và chiến thắng 1 giải Grammy cho hạng mục "Bản ghi âm Dance/ Electronic xuất sắc nhất". Album Purpose cũng mang đến loạt hit, đánh dấu sự trưởng thành mạnh mẽ của Justin Bieber về ngoại hình lẫn âm nhạc: Sorry, Love Yourself, What Do You Mean,...

Justin Bieber trưởng thành với Purpose.

Trong các năm từ 2016 - 2019, Justin Bieber thường xuyên gây tiếng vang khi góp mặt trong các sản phẩm kết hợp với nghệ sĩ khác có thể kể đến 1 "siêu hit" nữa là Despacito (kết hợp với Daddy Yankee và Luis Fonsi hay 10.000 Hours kết hợp với Dan Shay thắng 1 giải Grammy cho hạng mục "Màn trình diễn Country song ca xuất sắc nhất". Lần lượt trong 2 năm 2020 và 2021, Justin Bieber ra mắt 2 album phòng thu là Changes và Justice. Nam ca sĩ sau thời gian dài "ngụp lặn" với hàng loạt mối tình cũng đã "yên bề gia thất" bên người vợ yêu Hailey Baldwin.

Lốm đốm những mảng trầm buồn

Tuy nhiên, xuyên suốt sự nghiệp của Justin Bieber, song hành với những vinh quang và thành công cũng có không ít những mảng tối. Đầu tiên có thể kể đến hàng loạt hành động không kiềm chế từ phát ngôn, lạm dụng các chất kích thích, ẩu đả nơi công cộng thậm chí cư xử lỗ mãng với chính người hâm mộ của mình. Một thời gian dài trong năm 2013 - 2014, cũng là lúc Justin Bieber đang có những khủng hoảng của tuổi dậy thì, thế giới chứng kiến một Justin Bieber ngổ ngáo, bất cần, thậm chí nhiều lần vướng phải rắc rối với các cơ quan chức năng.

Justin Bieber từng đấm một fan tại Barcelona (Tây Ban Nha) vì cố gắng chạm vào anh.

Chưa dừng lại ở đó, tình hình sức khoẻ thể chất lẫn sức khoẻ tâm thần của Justin Bieber vẫn luôn là một câu chuyện đáng báo động suốt nhiều năm qua. Hồi tháng 7/2017, Justin Bieber đã phải cho huỷ toàn bộ 14 đêm diễn còn lại của Purpose World Tour vì lí do sức khoẻ, bất ổn về tâm lí cũng như kiệt sức vì đã phải đi tour ròng rã 18 tháng trước đó.

5 năm sau, lịch sử đã lặp lại khi Justice World Tour cũng đã không thể đi đến chặng cuối cùng như dự định ban đầu, mang lại nỗi thất vọng lẫn lo lắng to lớn cho người hâm mộ. Sáng 7/9 (theo giờ VIệt Nam), Justin Bieber đăng bài trên Instagram Story thông báo hủy bỏ 70 show còn lại của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Justice do gặp vấn đề về sức khỏe. Đây có thể xem là "giọt nước làm tràn ly", đánh dấu việc đi xuống nghiêm trọng trong sức khoẻ của Justin Bieber.

Justin BIeber trình diễn trong Justice World Tour.

Cụ thể, nam ca sĩ cho biết: 'Đầu năm nay, tôi đã công khai cuộc chiến của mình với hội chứng Ramsay Hunt khiến một phần khuôn mặt của tôi bị tê liệt. Do hậu quả của căn bệnh này, tôi không thể hoàn thành chặng Bắc Mỹ của Justice Tour. Sau khi nghỉ ngơi và tham khảo ý kiến của các bác sĩ, gia đình và những người làm việc chung, tôi đã đến châu Âu để tiếp tục chuyến lưu diễn. Tôi đã thực hiện 6 show trực tiếp nhưng nó đã gây tổn hại cho tôi.

Sau khi rời sân khấu, tôi hoàn toàn bị kiệt sức và tôi nhận ra rằng mình cần ưu tiên sức khỏe của mình ngay lập tức. Vì vậy, tôi sẽ tạm ngừng lưu diễn trong thời gian này. Tôi sẽ ổn thôi, nhưng tôi cần thời gian để nghỉ ngơi và khỏe hơn. Tôi tự hào khi mang đến chương trình này và thông điệp về Công lý (Justice) của chúng tôi đến với thế giới. Cảm ơn các bạn đã cầu nguyện và hỗ trợ tôi trong suốt hành trình này! Tôi yêu tất cả các bạn''.

Tuyên bố huỷ toàn bộ các buổi còn lại của Justice Word Tour.

Tính đến thời điểm hiện tại, Justin Bieber đã tổ chức 3 tour lưu diễn chính thức vòng quanh thế giới gồm: Believe Tour, Purpose World Tour và Justice World Tour - hết 2/3 các tour lưu diễn của Justin Bieber đều kết thúc trong tình trạng huỷ hàng chục show cùng tình hình sức khoẻ - tâm lí tồi tệ vô cùng của nam ca sĩ người Canada. Hiện tại, người hâm mộ toàn thế giới thực sự vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của Justin Bieber khi anh liên tục đối diện với quá nhiều những vấn đề bất ổn trong sức khoẻ, khó có thể đi đường dài thêm được nữa.

Nếu tình trạng xấu này kéo dài, việc Justin Bieber phải nghỉ hưu sớm cũng không nằm ngoài khả năng khi trước đây, anh cũng đã phải nghỉ ngơi vài năm cũng vì những lí do sức khoẻ. Justin Bieber sẽ đi đâu - về đâu sau này chắc chắn sẽ phải chờ kết quả sau cùng của cuộc chiến đấu chống lại căn bệnh liệt nửa mặt nơi nam ca sĩ!

