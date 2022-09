Nhóm nhạc Anh New Hope Club: Thích BLACKPINK, điểm khác biệt với các nhóm Kpop là ở cách trình diễn!

New Hope Club được thành lập vào năm 2015 gồm 3 thành viên: Reece Bibby (1998), Blake Richardson (1999) và George Smith (1999). George và Blake là hai thành viên đầu tiên gia nhập nhóm, sau đó Reece nhập hội cuối cùng sau khi được biết đến từ chương trình X Factor mùa 11. Các thành viên đều rất đa tài khi có thể hát và chơi guitar, Blake và George chơi piano, Reece chơi bass và trống. Cả ba còn đảm nhiệm vai trò visual, lâu lâu lại làm mạng xã hội ‘chao đảo’ với nhan sắc Tây cổ điển của mình.

Trong thời gian quảng bá bản hit Know Me Too Well, New Hope Club đã nhiều lần gửi lời chào bằng tiếng Việt và còn tổ chức fanmeeting online dành cho các fan Việt Nam. Sau nhiều thời gian chờ đợi, fan Việt cuối cùng đã có thể gặp mặt 3 anh chàng đẹp trai tại Việt Nam với showcase vừa được tổ chức tại TP.HCM vào tối 23/8 vừa qua.

New Hope Club tại showcase tối 23/8 vừa qua.

Chúng tôi cũng đã kết nối và có cuộc trò chuyện ngắn với New Hope Club trước thềm showcase diễn ra.



Cảm xúc của các bạn trong lần đầu tiên đến Việt Nam này?

Mọi thứ rất đáng yêu, mọi người ai cũng tốt và dễ thương cả. Đây là lần đầu nhưng chắc chắn sẽ không phải là lần cuối. Chúng tôi được đi trên một chiếc xe bus hai tầng để đi ngắm cảnh, tham quan khi mới đến rồi, mọi thứ thật tuyệt vời.

Gọi tên thứ âm nhạc mà các bạn đang theo đuổi trong thời điểm hiện tại?

Reece: Chúng tôi chỉ gọi đó là “nhạc hay”, âm nhạc của New Hope Club mà thôi! Chỉ cần bật gảy guitar, đánh vài nhịp trống và sau đó vào phòng thu để hát. Chúng tôi không cần phải quá quan tâm về thể loại cụ thể. Để dễ hình dung hơn thì nó sẽ khá gần với nhạc Pop và Rock n Roll.

Trong tương lai, các bạn định hướng New Hope Club sẽ thành nhóm nhạc như thế nào?

George: Nhóm nhạc đỉnh nhất! Đỉnh nhất trong thế hệ chúng tôi đấy. Và đó là những gì chúng tôi đang hướng đến, cố gắng để trở thành những người giỏi nhất có thể. Chúng tôi muốn đi lưu diễn cùng với âm nhạc của mình mãi!

Các bạn có phân chia vai trò rõ ràng của từng thành viên trong nhóm nhạc không?

Blake: Chúng tôi sẽ không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề phân chia vai trò trong nhóm. Mọi người cứ như các thành viên trong gia đình thôi.

Cảm hứng để các bạn viết nên bản hit Know Me Too Well là gì?

Reece: Từ thanh âm rộn rã từ văn hóa Tây Ban Nha!

Các bạn cũng bắt đầu trở nên nổi tiếng hơn nhờ TikTok, các bạn thấy sức ảnh hưởng của TikTok là lợi hay hại đến với nền âm nhạc?

George: Tất nhiên nó cũng có rất nhiều điểm tốt khi cho tất cả mọi người cơ hội để có thể nổi tiếng. Các ca khúc cũng dễ dàng tiếp cận hơn đến với khán giả, thậm chí cả những ca khúc kinh điển lúc trước nay lại được khán giả trẻ nghe lại rất nhiều.

Reece: Nhưng nó cũng có nhiều mặt chưa tốt khi mọi người chỉ nghe tầm 4-5 giây, hay cùng lắm là 15 giây của một ca khúc thông qua các đoạn clip TikTok, và không nghe hết toàn bộ ca khúc.

Các bạn có vẻ có mối quan hệ rất tốt với nhóm nhạc TXT hay Wendy (Red Velvet) trong đợt quảng bá tại Hàn Quốc vừa rồi, bạn có kỉ niệm nào với họ không? Sự khác biệt lớn nhất giữa các nhóm Kpop và các nhóm nhạc ở Anh?

Blake: Chúng tôi có cơ hội làm việc với rất nhiều những nghệ sĩ tuyệt vời. Chúng tôi khá thích BLACKPINK và đã nghe khá nhiều nhạc của các cô gái.

Khác biệt lớn nhất có vẻ nằm ở việc trình diễn. Chúng tôi đơn thuần sẽ hát còn các nhóm Kpop có sự kết hợp của cả hát, nhảy, trình diễn. Chúng tôi rất thích nghe Kpop, phải có lí do mà dòng nhạc này đang được thịnh hành khắp nơi trên thế giới chứ.