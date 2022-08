Nhóm nhạc Anh quốc New Hope Club đến Việt Nam, đội nón lá giao lưu cùng người hâm mộ

Chiều 22/8, New Hope Club, nhóm nhạc nổi tiếng nước Anh đã chính thức đặt chân đến Việt Nam. Ngay từ sớm, người hâm mộ của nhóm đã tụ họp rất đông tại sảnh chờ ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón cùng băng rôn, banner cổ vũ, háo hức chờ đợi khoảnh khắc được hội ngộ với thần tượng. 3 thành viên George, Reece và Blake dù trải qua chuyến bay dài để đến Việt Nam nhưng rất nhiệt tình giao lưu, tương tác và ký tặng đáp lại thịnh tình của fan.

Rất đông fan New Hope Club đã đến sân bay, chuẩn bị băng rôn, hoa và cả quà lưu niệm cho thần tượng

Hot TikToker Lilthu cũng rất háo hức mong chờ các chàng trai Anh quốc

Ngay khi New Hope Club đáp đến sân bay, 3 anh chàng dù đeo khẩu trang cũng không giấu được vẻ mặt rạng rỡ khi gặp các fan Việt Nam. New Hope Club nán lại sân bay một hồi lâu, đội nón lá ký tặng, chụp hình cùng fan hết sức đáng yêu.

New Hope Club giao lưu cùng người hâm mộ tại sân bay

Dù đeo khẩu trang nhưng New Hope Club vẫn khiến dân tình mê đắm bởi vẻ điển trai nam thần

3 thành viên nán lại sân bay chụp hình, giao lưu cùng người hâm mộ

New Hope Club đội nón lá nhận quà từ fan

Thành viên George selfie cùng fan

New Hope Club chào fan lên xe trở về khách sạn

New Hope Club là ban nhạc Anh quốc nổi tiếng với ca khúc Know Me Too Well đình đám MXH. Các thành viên còn được biết đến với nhiều bản cover acoustic trên YouTube, nổi bật nhất là bản cover Dusk Till Dawn từng làm mưa làm gió một thời.

Sau nhiều thời gian chờ đợi, người hâm mộ cuối cùng đã có thể gặp gỡ trực tiếp 3 anh chàng tại New Hope Club Việt Nam với showcase được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 23/8. Đây chính là showcase đầu tiên của một nghệ sĩ USUK tại Việt Nam, New Hope Club hứa hẹn sẽ đem lại sự bùng nổ bằng sức hút mới mẻ và âm nhạc đáng được kỳ vọng.