Blue: Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu để đến được Việt Nam, nhiều khán giả xin chụp ảnh chung để đem về khoe với mẹ

Ngày 6/8, Blue đã có mặt tại sự kiện HAY Glamping Music Festival tổ chức tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc từ Anh Quốc tới Việt Nam biểu diễn. Trên sân khấu, các thành viên của Blue đã gửi đến người hâm mộ nhiều bản hit một thời của nhóm như All Rise, One Love, Sorry Seems to Be the Hardest Word… Ngoài ra, nhóm cũng trình diễn ba ca khúc trong album mới sắp ra mắt là Haven’t Found You Yet, Dance With Me và Paradise.



Blue đội mưa để trình diễn tại HAY Fest.

Được thành lập vào năm 2000, Blue gồm bốn thành viên Duncan James, Simon Webbe, Lee Ryan và Antony Costa. Tới nay, nhóm đã bước sang năm thứ 22. Nhân dịp tới Việt Nam biểu diễn, Blue đã có cuộc phỏng vấn với chúng tôi và chia sẻ về cuộc sống, công việc cũng như những kế hoạch trong tương lai.

Phỏng vấn nhóm nhạc Blue tại Hay Fest 22

Blue đã sẵn sàng trở lại với sản phẩm âm nhạc mới

20 năm trước các thành viên của Blue đã gặp gỡ nhau như thế nào?

Duncan: Tôi gặp Antony từ trước khi Blue được thành lập. Hai đứa đã đi hát karaoke cùng nhau. Hồi đó tôi 19 tuổi còn Antony thì cỡ 17 gì đó. Tôi quen Antony trước rồi mới gặp Lee và Simon sau đó thông qua hãng thu âm

Simon: Hãng đĩa muốn thành lập một nhóm nhạc nam chuyên hát R&B. Đó là cách chúng tôi gặp nhau và Blue ra đời. Antony là thành viên tôi gặp sau cùng. Câu chuyện thực ra khá là lắt léo.

Các anh nghĩ điều gì không hề thay đổi trong suốt 22 năm Blue đứng trên sân khấu?

Simon: Đó chính là sự trung thành của người hâm mộ. Hồi All Rise và One Love ra mắt, chúng tôi còn là bốn chàng trai trẻ và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của fan. Từ khi ấy, nhóm đã luôn muốn đi đến thật nhiều quốc gia để gặp mặt và tri ân người hâm mộ. Việt Nam luôn nằm trong kế hoạch của chúng tôi từ ngày ấy, và may mắn giờ đây mong muốn ấy đã trở thành sự thực.

Blue có gặp nhiều khó khăn khi bắt kịp các xu hướng của thị trường âm nhạc hiện đại?



Duncan: Tôi nghĩ nền âm nhạc thế giới thay đổi khá nhiều. 20 năm trước, khi Blue ra mắt thì mạng xã hội vẫn là thứ gì đó xa vời. Giờ đây, chúng tôi phải cố gắng tìm hiểu TikTok, Instagram rồi Twitter là gì. Bạn biết đấy, chúng tôi không lớn lên trong thời đại này, nên mọi thứ đều hiện ra mới mẻ. Ngày xưa chúng tôi biểu diễn trên sân khấu, tổ chức gặp mặt và ký tặng người hâm mộ khá thường xuyên. Nhưng giờ đây mọi thứ dường như đều quy về không gian mạng với các nền tảng nghe nhạc trực tuyến hay mạng xã hội. Mọi thứ thay đổi quá nhiều.

Blue có bao giờ cảm thấy bản thân hay âm nhạc của mình bị già không?

Simon: Đa phần thì không đâu. Thực ra đôi khi chúng tôi cũng thấy mình già thật khi nghe một ca khúc mới. Kiểu như tôi không hiểu lắm cấu trúc hay nhạc điệu của nó. Nhưng cũng khó trách, vì mọi thứ luôn luôn vận động đi lên mà. Bạn cần phải thay đổi bản thân cùng với âm nhạc để hiểu mình cần làm gì nhằm tránh tách biệt bản thân khỏi dòng chảy chung.

Việt Nam là điểm đến đầu tiên của Blue tại châu Á kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát

Các anh có thể chia sẻ về hai ca khúc mới Dance With Me và Paradise vừa được hé lộ trên sân khấu HAY Fest?

Simon: Blue hiện trong quá trình thực hiện album mới. Chúng tôi đang lựa chọn ca khúc để đưa vào album cũng như bài hát chủ đề. Nhóm đang cân nhắc giữa hai ca khúc ấy nhưng chưa thống nhất phương án cuối cùng. Có thể các bạn sẽ được nghe album mới vào tháng 9.

Duncan: Chúng tôi có may mắn được làm việc với một ê-kíp tuyệt vời. Họ là những nhạc sĩ tài năng, nhà sản xuất mát tay cũng như nghệ sĩ phối khí giàu kinh nghiệm. Cá nhân tôi nghĩ album mới được chuẩn bị khá kỹ càng.

Blue có tham gia sáng tác trong album mới không?

Simon: Có chứ. Chúng tôi luôn tham gia vào khâu sáng tác những ca khúc của mình. Blue may mắn khi tìm được những đối tác thu âm cho phép chúng tôi không gian để tự do sáng tạo. Bạn biết đấy, Blue may mắn khi vẫn có thể đứng trên sân khấu sau 22 năm thành lập.

Các anh có bao giờ tự so sánh mình với các nhóm nhạc khác không?

Antony & Simon & Duncan: Không đâu. Không bao giờ.

Simon: Tôi nghĩ ta không thể so sánh các nhóm nhạc với nhau, vì mỗi chúng tôi là độc nhất. Họ có phong cách, định hướng của họ còn chúng tôi cũng có phong cách, định hướng riêng của chúng tôi. Tôi nghĩ ta nên tôn trọng họ vì những gì đã cống hiến.

Nóng lòng được khám phá đất nước, con người Việt Nam

Các anh đều đã làm bố. Lũ trẻ thích những bài hát của Blue chứ?

Antony: Có. Con bé nhà tôi thích nghe nhạc Blue lắm. Nó thường xuyên hát theo giai điệu của Haven’t Found You Yet. Bài hát này vừa được chúng tôi phát hành gần đây thôi.

Simon: Con bé nhà tôi mới mười sáu tháng, vừa biết đi ba tháng trước. Nhưng nó đã biết nhún nhảy theo giai điệu các bài hát của Blue.

Năm 2017, Blue đã phát hành cuốn sách nhan đề Blue: All Rise: Our Story thuật lại chi tiết hành trình từ bốn chàng trai vô danh trở thành ngôi sao ca nhạc hàng đầu thế giới hồi thập niên 2000

Các anh đã từng trải qua tình huống khi giáo viên của con mình cũng là fan Blue chưa?



Antony: Có tôi này. Một trong các cô giáo của con gái tôi là fan Blue. Fan nồng nhiệt luôn đó. Cô ấy không bao giờ ngẩng mặt nhìn tôi luôn. Lần nào tôi tới đón con, cô ấy cũng dắt tay con bé dúi vào tay tôi, mặt thì cúi gằm và nói "Con của anh đây, anh Costa". Việc ấy cứ lặp đi lặp lại tới độ tôi đã nghĩ trời ơi cô này bất lịch sự quá. Nhưng rồi một giáo viên khác bước ra và giải thích chỉ là cô ấy ngượng thôi. Cô ấy là fan cứng của Blue.

Blue hẳn là đã quen với việc được người hâm mộ nhận ra trên phố nhỉ?



Simon: Ồ, có chứ. Một lần nọ, khi tôi đang đi trên phố thì có anh chàng này bước đến và nói "A, anh là thành viên của Blue đúng không? Cho tôi chụp chung một kiểu ảnh về khoe mẹ nhé. Mẹ tôi là fan bự của các anh luôn đó". Tôi có đứng hình mất vài giây, nhưng thú thực thì rất tự hào. Âm nhạc của chúng tôi không chỉ được yêu thích bởi một thế hệ khán giả, mà còn ghi dấu ấn với cả con cái của họ nữa.

Duncan: Hồi tuần trước có một cô gái này đột ngột đến trước mặt tôi và nói "Ô, chú là Duncan từ nhóm Blue đúng không?" và tôi đáp đúng rồi. Cô ấy nói tiếp "Cho cháu chụp ảnh chú được không? Không, không phải cho cháu đâu, để mang về cho mẹ cháu. Cháu không nghe nhạc các chú. Hồi các chú ra đời cháu còn chưa đẻ ra kìa. Nhưng mẹ cháu thì hâm mộ các chú dữ lắm". Tôi cũng chỉ biết cười thôi.

Các anh suy nghĩ gì về việc nhiều nhóm nhạc nam đã tái hợp trong thập kỷ qua nhưng khó tìm lại hào quang xưa cũ?



Simon: Tôi nghĩ người hâm mộ nhớ cảm xúc khi họ nghe các ca khúc hồi còn trẻ. Điều này khiến họ hình thành kỳ vọng nếu nghe lại chúng, mình sẽ có được cảm giác bé bỏng khi xưa. Nhưng tôi nghĩ ca khúc mới mà Antony viết sẽ khiến khán giả phải thốt lên "Ồ, đây chính là Blue của những ngày xưa ấy". Đấy là điều tốt, và tôi nghĩ không dễ gì làm được.

Cảm xúc của Blue về sân khấu đầu tiên tại Việt Nam?



Antony: Chúng tôi rất hạnh phúc khi được trở lại, được hát và biểu diễn cũng nhau. Thế nên mọi sự kiện âm nhạc, mọi sân khấu, mỗi đất nước đều đáng quý với chúng tôi. Blue đã phải chờ đợi rất lâu để đến được Việt Nam. Thế nên trải nghiệm này lại càng thêm đáng quý.

Duncan: Chúng tôi đã biểu diễn ở vài nơi, nhưng đây là lần đầu tiên Blue trở lại châu Á từ khi Covid-19 bùng phát. Năm 2019, kế hoạch đến Việt Nam biểu diễn của nhóm từng phải hủy bỏ vì đại dịch bùng phát. Khi đó nhóm đang ở tại Bali và buộc phải trở về Anh. Cả nhóm khi ấy đều rất buồn vì không thể tới Việt Nam. Nhưng giờ chúng tôi đã làm được rồi. Nhóm sẽ biểu diễn ở Hà Nội, rồi tới Hồ Chí Minh. Chúng tôi đang nóng lòng khám phá, vì đất nước của các bạn đẹp tuyệt vời.

https://kenh14.vn/blue-chung-toi-da-cho-doi-rat-lau-de-den-duoc-viet-nam-nhieu-khan-gia-xin-chup-anh-chung-de-dem-ve-khoe-voi-me-2022080805154542.chn