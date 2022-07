Nhóm nhạc nam A1 đình đám một thời: "Chúng tôi nghe nhạc BTS trên radio suốt"

Chỉ còn khoảng 3 tuần lễ nữa, HAY Glamping Music Festival sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Yên Sở, chứng kiến lần đầu tiên khán giả Việt Nam có thể xem 4 boygroup "huyền thoại" của thế hệ 9x diễn live trên sân khấu: Blue, The Moffattss, 911 và không thể không nhắc đến A1. Trước thềm Lễ hội Âm nhạc HAY Glamping Music Festival, chúng tôi đã kết nối với các thành viên A1 để có buổi trò chuyện ngắn, đầy thú vị về âm nhạc, cuộc sống và buổi diễn sắp tới.

A1 là nhóm nhạc nam gồm 4 thành viên người Anh - Na Uy được thành lập vào năm 1998. Chỉ trong 4 năm đầu tiên, các chàng trai đã đưa âm nhạc của mình vươn xa khỏi phạm vi châu lục và chạm đến trái tim của nhiều khán giả trẻ với nhiều bản hit như Everytime, Take On Me, Like A Rose... Đĩa đơn đầu tay Be The First To Believe đã xuất sắc lọt vào bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh ở vị trí 6 vào giữa năm 1999. Sự thành công của A1 ngày càng lan rộng trên thế giới và đặc biệt là Đông Nam Á. A1 cũng từng 3 lần xuất sắc giành chứng nhận vàng tại BRIT Awards.

Cuộc trò chuyện online cùng nhóm A1.

01. Vì sao bạn chọn Việt Nam làm địa điểm tiếp theo để biểu diễn? Cảm xúc của các bạn khi chuẩn bị biểu diễn tại Việt Nam?



Lý do vì sao chúng tôi chọn Việt Nam để biểu diễn sao? Đây là đất nước mà chúng tôi đã luôn muốn đặt chân đến từ lâu rồi, không chỉ đến để làm việc đâu mà có thể đến để nghỉ ngơi, du lịch. Nhiều thành viên trong gia đình chúng tôi cũng đã từng đến Việt Nam rồi và ai cũng khen đây là một trong những nơi tuyệt nhất họ từng ghé thăm. Thế nên chúng tôi luôn mong có một cơ hội để đến Việt Nam để tận mắt nhìn thấy mọi thứ. Và rồi chúng tôi được mời đến trình diễn cho Festival âm nhạc sắp tới, thực sự rất tuyệt!

02. Trong suốt những năm hoạt động cùng nhau, đâu là quãng thời gian khó khăn nhất của nhóm? Các bạn đã vượt qua ra sao? Đâu là lí do khiến A1 tồn tại liên tục từ thập niên 90 cho đến tận 2022?

Đó là quãng thời gian sau khi chúng tôi lần đầu tiên quyết định tách ra, vào khoảng năm 2003. Chúng tôi đã có những lịch trình thật điên rồ và sau đó chúng tôi tự đặt câu hỏi: chúng tôi phải làm gì với những thành tựu đã gặt hái được đây? Chúng tôi trở thành một boyband đình đám khắp thế giới, mang về hit đạt Quán quân ở khắp mọi nơi. Lúc đó chúng tôi cũng chỉ mới tầm 20 mấy tuổi thôi và chúng tôi liên tục đặt câu hỏi: Làm gì tiếp bây giờ? Nên làm gì?

03. Đâu là ca khúc của A1 có ý nghĩa nhất với từng thành viên? Âm nhạc của A1 chủ yếu muốn truyền tải đến thông điệp gì? A1 trong tên nhóm nghĩa là gì?

Khó để nói thật vì chúng tôi có hàng trăm ca khúc. Nhưng với riêng Paul, cậu ấy chọn Everytime, một trong những hit lớn đầu tiên mà chúng tôi gặt hái được tại Na Uy. Chris thì thích One More Try. Chúng tôi có 4-5 album phòng thu với rất nhiều ca khúc đã được ra đời, mỗi ca khúc mang đến một thông điệp khác nhau

A1 - Everytime

04. Trong đêm diễn sắp tới tại Việt Nam, các bạn dự tính sẽ trình diễn những ca khúc nào? Liệu sẽ có ca khúc nào mới chứ?

Chúng tôi chủ yếu sẽ diễn hầu hết các bản hit trong suốt đêm nhạc. Bạn biết mà, khi khán giả đến tham dự một liveshow, họ đều muốn nghe chủ yếu các ca khúc mà họ biết đến. Một điều tuyệt vời của A1 chính là những ca khúc của chúng tôi vô cùng hoài niệm và có khả năng mang khán giả trở về thời thanh xuân, quãng thời gian họ có thể làm mọi thứ họ muốn, lúc chưa có con và ít những suy tư muộn phiền hơn ấy (cười). Chúng tôi cũng rất mong trở lại Việt Nam để có thể trình diễn nhiều bài hơn nữa.

05. Trong đêm diễn tại Việt Nam, không chỉ có nhóm A1 mà còn có cả Blue, 911, The Moffatt - liệu các boyband sẽ có một sự kết hợp bất ngờ nào không?

Thực sự tôi cũng rất mong điều đó có thể xảy ra nhưng bạn biết đấy chúng tôi không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Chúng tôi thành tâm chúc cho các nhóm khác đều có thể biểu diễn thật tốt và cũng mong có 1 show nơi tất cả đều có thể diễn cùng nhau đấy!

06. Khán giả Việt Nam nên chuẩn bị những gì trước khi tham dự đêm nhạc của các bạn?

Hãy ghi nhớ những ca khúc của A1 trước khi đến show. Chúng tôi rất thích nhìn cảnh mọi người cùng hòa giọng phía bên dưới, đó là lúc mà họ thực sự thăng hoa và tận hưởng cuộc sống. Cũng có thể ghi nhớ một số vũ đạo trong các MV trước đó của chúng tôi để dễ nhảy cùng nhau này.

07. Bạn nghĩ vì sao các nhóm boygroup Kpop lại đang cực kì nổi tiếng trên toàn thế giới trong thời điểm , tiêu biểu nhất là BTS? Bạn nghĩ sao về âm nhạc của BTS?

BTS chúng tôi nghe suốt trên radio. Chúng tôi không chỉ ca hát mà còn là những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nên cũng thường có những lần kết hợp với các ekip của nghệ sĩ Kpop. Cấu trúc các ca khúc Kpop thực sự rất đa dạng, gói gọn rất nhiều thứ vào kiểu như ca khúc có thể bắt đầu chậm rãi rồi chuyển sang dance ở phần giữa chứ không chỉ xoay quanh cấu trúc verse - bridge - chorus. Chúng tôi thấy cấu trúc các ca khúc Kpop thật thú vị. Chúng tôi mong muốn sẽ được làm việc với nhiều nghệ sĩ Kpop nữa.

BTS nhận về sự chú ý của A1.

08. Bên cạnh trình diễn tại Việt Nam, các bạn dự định sẽ làm những hoạt động gì khi đến đất nước chúng tôi? Trước đây, các bạn đã nghe những gì về Việt Nam?

Vì lịch trình cũng khá dày đặc đấy nhưng chúng tôi vẫn mong có thời gian để chiêm ngưỡng một số cảnh đẹp tại Việt Nam

09. Các bạn đã từng nghe ca khúc tiếng Việt nào chưa? Nếu có thể kết hợp với 1 nghệ sĩ Việt, các bạn sẽ chọn kết hợp với 1 nghệ sĩ như thế nào?

Chưa đâu, nhưng chắc chắn sẽ tìm nghe trong thời gian tới đấy. Còn muốn kết hợp với chúng tôi nhỉ? Một giọng hát đẹp và có thể hòa hợp với chúng tôi là ổn rồi. Chúng tôi cũng đang trong quá trình làm việc trong album mới nên biết đâu cũng sẽ có cơ hội hợp tác nào đấy.

10. Việt Nam cũng có khá nhiều boygroup nhưng chưa thực sự thành công như các nghệ sĩ solo và tồn tại không lâu, bạn có lời khuyên nào đến với các nhóm nhạc tại Việt Nam để họ có thể hoạt động được lâu dài?

Nên có sự tôn trọng lẫn nhau ở mọi lúc. Chúng tôi bên nhau từ lúc 20 mấy giờ tất cả đều 40 mấy rồi, chúng tôi xem nhau như anh em vậy, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Chúng tôi cũng thường đi chơi và có cả những cuộc cãi vã nữa, như một gia đình vậy. Đừng chỉ xoay quanh công việc mà hãy tận hưởng cuộc sống cùng nhau nữa. Sau quá nhiều chuyện đã trải qua cùng nhau, chúng tôi giờ chỉ làm những thứ sẽ mang đến niềm vui, sẻ chia những kỉ niệm với 3 thành viên còn lại. Thực sự đây là một mối quan hệ vô cùng đặc biệt.

11 Sau chuyến lưu diễn tại Việt Nam, những dự định về âm nhạc tiếp theo của các bạn sẽ là gì?

Chúng tôi đang trong quá trình làm album mới và hi vọng sẽ được ra mắt tới. Rất hi vọng lần ghé thăm Việt Nam tới, mọi người sẽ được nghe những ca khúc này trong tương lai.

HAY Glamping Music Festival mang đến nhiều trải nghiệm thú vị với chuỗi hoạt động kết hợp thể thao, nghệ thuật đường phố, ẩm thực, khu vực glamping trendy và bữa tiệc âm nhạc chưa từng có dành riêng cho giới trẻ tại Công viên Yên Sở - Hà Nội vào ngày 6/8 tới đây.

Tại lễ hội âm nhạc này, không chỉ là những màn trình diễn Indie quen thuộc hay "quẩy" cực căng với những bản nhạc EDM, HAY Festival 2022 sẽ là tổng hòa của âm nhạc, không có khoảng cách, phân chia về dòng nhạc, dạng nghệ sĩ. Các tiết mục được dàn dựng kỹ càng - cùng những bản phối mới lần đầu tiên được trình diễn và những màn kết hợp đáng mong chờ. Sở hữu ngay chiếc vé đến tham dự HAY Glamping Music Festival 2022 tại đây.

