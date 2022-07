Chưa từng có tiền lệ: 4 boyband quốc tế huyền thoại sẽ đứng chung 1 sân khấu tại Việt Nam, loạt nghệ sĩ Việt đình đám cũng góp mặt!

Liên tục những thông tin "nóng bỏng tay" xoay quanh sự kiện âm nhạc quốc tế lớn nhất mùa hè 2022 - HAY Glamping Music Festival được tổ chức bởi TheBROS Entertainment đang được hàng nghìn khán giả vô cùng quan tâm. Trong vòng hơn 10 ngày qua, lượng vé của HAY Festival 2022 đã tiêu thụ rất nhanh khi lần lượt các nghệ sĩ được công bố.

Trước đó, khán giả đã không ngừng phấn khích khi những nghệ sĩ đình đám quốc tế và trong nước lần lượt xác nhận tham gia như Ngọt Band, Chillies, Tùng, Trang, Tiên Tiên, Hoàng Dũng, Da LAB, Gigi Hương Giang cùng 3 boyband 911, The Moffatt và A1. Cho đến tối ngày 11/7, những cái tên cuối cùng "chốt" danh sách trong dàn line-up cũng đã được được ban tổ chức của HAY Glamping Music Festival công bố đó là: 3 DJ chất lừ đến từ club 1900 và nhóm nhạc huyền thoại của nước Anh - Blue.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, 4 boyband xứng danh "huyền thoại" của thế giới cùng trình diễn tại 1 sự kiện âm nhạc!

HAY Glamping Music Festival 2022 diễn ra vào ngày 6/8 tới đây sẽ đánh dấu màn hội ngộ chưa từng có tại Việt Nam khi cả 4 boyband huyền thoại quốc tế đều tham dự trình diễn, đó là: The Moffatts, 911, A1 và Blue.

Blue là ban nhạc được mệnh danh là "huyền thoại" của nước Anh chắc chắn rất quen thuộc với khán giả 8x và 9x đời đầu tại Việt Nam. Blue gồm 4 thành viên thành lập vào năm 2000 bao gồm Duncan James, Simon Webbe, Lee Ryan và Anthony Costa. Nhóm được khán giả trên khắp toàn cầu biết tới khi ra mắt album All Rise với đĩa đơn cùng tên. Các chàng trai của Blue lập tức tạo nên 1 "cú nổ" và nhanh chóng đặt dấu ấn mạnh mẽ trong lòng giới trẻ toàn thế giới khi tiếp tục phát hành album One Love. Nhắc đến Blue, những khán giả thế hệ 8x khó có thể quên loạt bản hit như All Rise, One Love, Best In Me, Sorry Seem To Be Hardest Word, Fly By II, Between You And Me,... Trong sự nghiệp của mình, Blue đã xuất sắc bán sạch 15 triệu đĩa trên toàn thế giới, tiêu thụ 3,6 triệu album, ra mắt 16 đĩa đơn và có cho mình 4 tour diễn hoành tráng.

Blue

Có thể nói, Blue chính là một trong những nhóm nhạc nam thống trị làng nhạc ở những năm đầu của thế kỷ XX. HAY Glamping Music Festival sẽ là sân khấu chứng kiến lần đầu tiên khán giả Việt được xem nhóm biểu diễn trực tiếp. Tại đây các huyền thoại sẽ đưa tất cả trở về những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và nhiều đam mê.



The Moffatts hội tụ những người anh em ruột này đã để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng các bạn trẻ 8x - 9x đời đầu, góp tên trong danh sách "thời kỳ hoàng kim" của các nhóm nhạc nam thập niên 80s - 90s. Nhóm từng làm điêu đứng nhiều khán giả một thời với những bản hit như If Life is So Short, Miss You Like Crazy hay Girl of My Dreams. Trong sự nghiệp của mình, The Moffatts đã thực hiện được 34 concert, phát hành 5 album và nhận về doanh số lớn với hơn 6 triệu bản thu. Với những khán giả lứa tuổi 8x-9x, anh em The Moffatts đã trở thành một trong những ban nhạc gia đình có sức lan tỏa nhất thế giới trong những năm 90.

The Moffatts

Được thành lập từ năm 1995 với đội hình gồm ba chàng trai Lee Brennan, Jimmy Constables và Spike Dawbarn, 911 có thể nói là nhóm nhạc thần tượng gây thương nhớ một thời trong lòng thế hệ 8x và 9x đời đầu. Những giai điệu bất hủ "I'll be by your side, 'til the day I die, I'll be waiting 'til I hear you say I do..." trong bản hit I Do qua giọng hát ngọt ngào của những "chàng trai năm ấy" đã khắc sâu vào thanh xuân của biết bao thiếu nữ. Là lần thứ 2 quay trở lại Việt Nam, chắc chắn 911 sẽ là cái tên mà khán giả không thể bỏ qua khi đến với lễ hội âm nhạc lớn nhất mùa hè HAY Glamping Music Festival.



911

A1 là nhóm nhạc nam gồm 4 thành viên người Anh - Nauy được thành lập vào năm 1998. Chỉ trong 4 năm đầu tiên, các chàng trai đã đưa âm nhạc của mình vươn xa khỏi phạm vi châu lục và chạm đến trái tim của nhiều khán giả trẻ với nhiều bản hit như Every Time, Take On Me, Like A Rose... Đĩa đơn đầu tay Be The First To Believe đã xuất sắc lọt vào bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh ở vị trí 6 vào giữa năm 1999. Sự thành công của A1 ngày càng lan rộng trên thế giới và đặc biệt là Đông Nam Á. A1 cũng từng 3 lần xuất sắc giành chứng nhận vàng tại BRIT Awards. Tại HAY Glamping Music Festival, A1 sẽ đưa nhiều khán giả về với những ký ức thanh xuân của tuổi trẻ - nơi của sự thơ mộng từng một thời "điên đảo" vì các "hoàng tử sơn ca".

A1

Dàn nghệ sĩ trong nước "đỉnh của chóp" cũng sẵn sàng khuấy đảo lễ hội âm nhạc lớn nhất mùa hè 2022



Như đã công bố trước đó, HAY Glamping Music Festival sẽ đón chào sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ được khán giả vô cùng yêu thích như Ngọt, Chillies, Tùng, Trang, Tiên Tiên, Hoàng Dũng, Da LAB, Gigi Hương Giang. Đặc biệt mới đây, những gương mặt cuối cùng cũng đã được hé lộ đó chính là dàn DJ Duy Tuấn, Mike Hào, KØDEINE sẽ mang đến những set nhạc bùng nổ và chắc chắn làm những khán giả có mặt phải "quẩy" tới bến và nhớ như in khoảnh khắc máu lửa này của tuổi thanh xuân.

Ngọt

Da LAB

Chillies

Ngoài ra, những màu sắc âm nhạc đến từ các nghệ sĩ Indie như Ngọt, Chillies, Tùng, Trang hay nhóm nhạc Underground hoạt động bền bỉ và thành công nhất hiện tại như Da LAB khi xác nhận tham gia HAY Glamping Music Festival cũng gây sự choáng ngợp không kém. Bên cạnh đó, Tiên Tiên, Hoàng Dũng, Gigi Hương Giang cũng hứa hẹn tạo nên dấu ấn khác biệt và làm tất cả khán giả chìm đắm trong bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao. Đặc biệt sự xuất hiện của Màu Nước Band với tài năng chơi live sẽ còn để lại nhiều dư âm tại HAY Glamping Music Festival.



Hoàng Dũng

Tiên Tiên

Gigi Hương Giang

Tùng

Nhạc Của Trang

HAY Glamping Music Festival mang đến nhiều trải nghiệm thú vị với chuỗi hoạt động kết hợp thể thao, nghệ thuật đường phố, ẩm thực, khu vực glamping trendy và bữa tiệc âm nhạc chưa từng có dành riêng cho giới trẻ tại Công viên Yên Sở - Hà Nội vào ngày 6/8 tới đây.



Tại lễ hội âm nhạc này, không chỉ là những màn trình diễn Indie quen thuộc hay "quẩy" cực căng với những bản nhạc EDM, HAY Festival 2022 sẽ là tổng hòa của âm nhạc, không có khoảng cách, phân chia về dòng nhạc, dạng nghệ sĩ. Các tiết mục được dàn dựng kỹ càng - cùng những bản phối mới lần đầu tiên được trình diễn và những màn kết hợp đáng mong chờ. Sở hữu ngay chiếc vé đến tham dự HAY Glamping Music Festival 2022 tại đây.

