Nhóm nhạc New Hope Club đội nón lá trình diễn, khán giả Việt lần đầu được nghe chính chủ trình diễn giai điệu cực hot trên TikTok!

Mở đầu sự kiện, nam ca sĩ Wren Evans đã bày tỏ niềm phấn khích khi lần đầu tiên anh có cơ hội diễn mở màn cho một nhóm nhạc nước ngoài. Vốn là một trong những nghệ sĩ cực kì tài năng, tiêu biểu cho thế hệ Gen Z, Wren Evans ngày càng trình diễn tự tin, cuốn hút. Anh đã mở đầu buổi diễn với Cơn Đau, bản hit mới nhất của anh chàng, được phối lại với phong cách Acoustic vô cùng ngọt ngào. Giọng hát ấm áp của Wren Evans qua dịp này cũng được tập trung chú ý nhiều hơn.

Hàng trăm khán giả hòa giọng theo phần trình diễn đầy cảm xúc của Wren, kể cả phần rap cũng được ủng hộ nhiệt tình.

Tại buổi showcase đặc biệt này, Wren Evans đã lần đầu tiên thể hiện ca khúc mới toanh, chưa từng được công bố trước đây của anh. Đây là một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh, sở hữu giai điệu đúng chất của Wren Evans, hứa hẹn sẽ tiếp tục "gây bão" khi được ra mắt chính thức. Wren Evans kết thúc phần trình diễn của mình với Thích Em Hơi Nhiều, tiếp tục được phối với phong cách Acoustic cực "chill".



Nghệ sĩ khách mời tiếp theo của Việt Nam không ai khác ngoài Suni Hạ Linh. Có thể thấy, Suni Hạ Linh quả là một "người đẹp không tuổi" của Vpop khi vẫn giữ nét rạng rỡ, trẻ trung khiến nhiều khán giả tấm tắc: "Không khác gì nghệ sĩ Gen Z". Cô đã mang đến hai bản hit vô cùng ngọt ngào với chất giọng sáng, trong, dạt dào cảm xúc: Không Sao Mà Em Đây Rồi và Em Đã Biết. Là những ca khúc được nhiều khán giả "nằm lòng" thế nên mỗi khi Suni Hạ Linh cất giọng, dàn đồng ca bên dưới lại được dịp hát theo những giai điệu ngập tràn ánh nắng.

Đáng chú ý nhất chính là phần thể hiện ca khúc Vào Hạ, một bài hát kinh điển trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, vừa được "làm mới" gần gũi hơn với thế hệ trẻ qua series âm nhạc Hương Mùa Hè. Quả thật, nghe Suni Hạ Linh trình diễn Vào Hạ, khán giả như thấy cả một bầu trời đầy nắng vàng, gió mát và biển xanh rì rào qua giọng hát của cô.

Khoảnh khắc đáng trông đợi nhất của đêm showcase chính là lúc New Hope Club xuất hiện trên sân khấu. 3 chàng ca sĩ trẻ Gen Z gây bất ngờ khi đội nón lá truyền thống của Việt Nam, khiến cả khán phòng hàng trăm con người như "vỡ òa" vì phấn khích. Các chàng trai đã mang đến loạt bản hit định hình nên tên tuổi của họ, một số ca khúc cover đã khiến họ trở thành hiện tượng mạng đình đám trên TikTok.

Đặc biệt nhất chắc chắn phải kể đến màn trình diễn Know Me Too Well. Vốn là ca khúc "đóng đinh" tên tuổi của nhóm với phần điệp khúc viral "bùng nổ" trên TikTok khắp toàn cầu, nay khán giả Việt Nam đã được nghe "chính chủ" trực tiếp diễn live chắc chắn là một kỉ niệm khó quên. Khoảnh khắc New Hope Club trình diễn bản hit Know Me Too Well, hàng trăm khán giả đã thực hiện màn fanchant lớn đến mức át luôn cả giọng hát của 3 chàng trai.

Các thành viên New Hope Club vô cùng hạnh phúc trước sự đón nhận nồng nhiệt ngay từ lần đầu tiên đến Việt Nam. Nhóm nhạc còn hứa rằng sẽ trở lại Việt Nam và mang đến 1 đêm diễn lớn hơn, nằm trong khuôn khổ tour lưu diễn của họ chứ không chỉ đơn thuần 1 đêm showcase nữa!

Hàng trăm khán giả đã có một đêm nhạc khó quên với New Hope Club và các khách mời.