Dương Mịch biến 1 mẫu váy dìm dáng thành món được săn lùng

Sức ảnh hưởng của Dương Mịch một lần nữa được khẳng định chỉ với một phân cảnh ngắn trong bộ phim Kinh Trập Vô Thanh, nhờ diện mạo xinh đẹp cùng thần thái quá đỗi cuốn hút mà mẫu váy cô diện khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Trên các diễn đàn mạng Trung Quốc, hàng loạt bài đăng truy tìm thông tin thiết kế, tìm mua mẫu váy giống với mỹ nhân sinh năm 1986. Với thần thái sang trọng cùng vóc dáng thanh mảnh, nữ diễn viên đã biến một thiết kế vốn đơn giản trở nên nổi bật và được săn đón, chứng minh giá trị thương mại khủng của một trong những minh tinh hàng đầu Cbiz.

Mẫu váy gây sốt của Dương Mịch trong phim mới. (Nguồn: Weibo)

Dương Mịch gây ấn tượng với sắc vóc thanh mảnh và khí chất nổi bật giữa đám đông. Cô diện một thiết kế váy len dáng ôm sát của thương hiệu Comme Moi (giá khoảng gần 15 triệu VNĐ), chất liệu gân mềm giúp tôn trọn đường cong cơ thể mà vẫn giữ được vẻ tinh tế. Mẫu váy hai dây với phom suông dài, ôm nhẹ từ vai xuống hông, khéo léo khoe bờ vai mảnh mai và vòng eo thon gọn. Họa tiết kẻ ngang phối các gam màu pastel như xanh lá, hồng nhạt và trắng tạo cảm giác trẻ trung, tươi mới nhưng không kém phần thanh lịch.

Nhiều bài đăng tìm kiếm mẫu váy của nữ diễn viên nhận được nhiều lượt quan tâm trên MXH xứ tỷ dân. (Nguồn: Xiaohongsu)

Sở hữu chiều cao gần 1m67, Dương Mịch từng giảm khoảng 10kg và duy trì thói quen giãn cơ mỗi ngày để giữ vóc dáng gọn gàng, săn chắc. Nhờ sự kỷ luật trong việc chăm sóc cơ thể, nữ diễn viên luôn xuất hiện với thân hình thon thả, đường nét rõ ràng và tỷ lệ cân đối. Ngay cả khi phối cùng giày bệt, cô vẫn đảm bảo tổng thể hài hòa, không hề bị "dìm" dáng.

Tuy nhiên, thực chất đây không phải là 1 thiết kế dễ mặc, độ ôm và dài của váy kết hợp cùng hoạ tiết kẻ ngang sẽ là combo "phản chủ" nếu người diện không sở hữu vóc dáng thon gọn, cân đối. Song, khi được Dương Mịch khoác lên, với lợi thế sắc vóc cùng thần thái sang chảnh, cô đã khiến mẫu váy này trở nên "ăn hình", khiến người nhìn dễ dàng bị thuyết phục.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho sắc vóc của Dương Mịch. Đa phần, dân tình cũng phải thừa nhận nhờ vóc dáng 10 điểm nên Dương Mịch diện mẫu váy này mới đẹp đến vậy.