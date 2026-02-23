Đầu xuân năm mới diện đồ sáng màu là đúng chuẩn, bạn nên ghim ngay 4 combo siêu trẻ

Đầu xuân năm mới là lúc ai cũng muốn mình trông tươi tắn, rạng rỡ hơn thường ngày. Và chẳng có gì hợp không khí đầu năm bằng những set đồ sáng màu: nhẹ nhàng, may mắn mà lên hình lại "ăn ảnh" khỏi bàn. Nếu bạn vẫn đang loay hoay không biết ra Tết mặc gì cho vừa đẹp vừa dễ ứng dụng, thì 4 công thức dưới đây chính là gợi ý an toàn nhưng không hề nhàm chán.

Áo trắng và quần jeans xanh

Nghe qua thì có vẻ quá quen, nhưng combo áo trắng – quần jeans xanh chưa bao giờ lỗi mốt, đặc biệt là trong những ngày xuân cần sự gọn gàng, thanh lịch mà vẫn trẻ trung. Áo trắng mang lại cảm giác sạch sẽ, tinh khôi, còn quần jeans xanh tạo sự năng động, thoải mái để bạn di chuyển cả ngày dài mà không thấy gò bó.

Điểm mấu chốt của set đồ này nằm ở phom dáng và chất liệu. Áo trắng nên chọn loại có form đứng, chất vải dày vừa phải như cotton, poplin hoặc tweed mỏng để tổng thể trông "xịn" hơn. Nếu thích nữ tính, bạn có thể chọn áo blouse tay bồng, cổ vuông; còn theo đuổi phong cách tối giản thì áo sơ mi trắng basic hoặc áo thun trắng dáng rộng là đủ đẹp.

Quần jeans xanh nên ưu tiên dáng ống đứng hoặc ống suông, màu xanh medium hoặc xanh nhạt để giữ được độ tươi sáng. Kết hợp thêm một đôi giày trắng, túi xách màu be hoặc nâu nhạt là bạn đã có ngay một outfit đi gặp mặt đầu xuân nhẹ nhàng mà vẫn rất có gu.

Đồ màu pastel

Nhắc đến đồ sáng màu ngày xuân thì pastel chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Những gam màu như hồng phấn, xanh mint, tím lavender, vàng nhạt… mang lại cảm giác dịu dàng, nữ tính và cực kỳ hợp với không khí đầu năm.

Ưu điểm lớn nhất của đồ pastel là dễ phối và không kén da như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ cần chọn đúng sắc độ và giữ tổng thể gọn gàng, bạn sẽ trông tươi tắn hơn hẳn. Ví dụ, áo len mỏng màu hồng phấn kết hợp cùng chân váy trắng, hoặc blazer pastel mix với quần ống suông màu kem đều là những công thức vừa hiện đại vừa tinh tế.

Nếu sợ pastel quá "bánh bèo", bạn có thể cân bằng bằng cách chọn thiết kế đơn giản, ít chi tiết, hoặc phối cùng phụ kiện trung tính như giày trắng, túi nâu, thắt lưng đen mảnh. Đồ pastel đặc biệt phù hợp với những buổi đi dạo phố ban ngày, cà phê đầu năm hoặc gặp gỡ bạn bè thân thiết.

Set đồ màu nổi

Đầu xuân là dịp hiếm hoi trong năm mà bạn có thể mạnh dạn diện những gam màu nổi mà không sợ "lố". Đỏ, cam, vàng, xanh lá hay xanh cobalt đều là những màu mang năng lượng tích cực, tượng trưng cho sự may mắn và khởi đầu mới.

Để mặc đồ màu nổi cho đẹp, bí quyết nằm ở việc chọn set đồ đồng màu hoặc phối tối đa hai màu trong cùng một outfit. Ví dụ, một set áo và quần màu đỏ đô, hay bộ suit màu vàng nhạt sẽ giúp tổng thể trông thời trang và có chủ ý hơn so với việc phối quá nhiều màu cùng lúc.

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến chất liệu. Những chất vải có độ rũ nhẹ, bề mặt mịn sẽ giúp màu nổi trông sang và "dịu mắt" hơn. Phụ kiện đi kèm nên tối giản, ưu tiên màu trung tính để không làm outfit bị rối. Chỉ cần một đôi giày đơn giản và túi xách nhỏ gọn là đủ để set đồ màu nổi trở thành điểm nhấn hoàn hảo trong ngày xuân.

Set váy sáng màu

Nếu yêu thích sự nữ tính và muốn có những bức ảnh du xuân thật xinh, thì váy sáng màu là lựa chọn không thể thiếu. Váy trắng, váy kem, váy vàng nhạt hay xanh pastel đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo và rất hợp không khí xuân.

Bạn có thể chọn váy dáng xòe, váy midi hoặc váy liền thân có chi tiết nhỏ như thắt eo, tay bồng để tạo điểm nhấn. Những thiết kế đơn giản nhưng tinh tế sẽ giúp bạn trông thanh lịch hơn, đồng thời dễ dàng phối thêm áo khoác mỏng, cardigan hoặc blazer nếu thời tiết se lạnh.

Set váy sáng màu cũng rất linh hoạt trong việc phối phụ kiện. Giày búp bê, sandal quai mảnh hay giày cao gót đơn giản đều phù hợp. Túi xách nhỏ màu be, trắng hoặc pastel sẽ giúp tổng thể hài hòa và sang hơn. Đây là kiểu trang phục lý tưởng cho những buổi đi làm đầu năm mới, hoặc dạo phố du xuân.

Ảnh: Instagram