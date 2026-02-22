5 cách mix đồ cho người mê quần dài hơn váy, ra Tết áp dụng lại càng đẹp

Đầu năm chính là thời điểm ai cũng muốn mình trông thật chỉn chu, rạng rỡ khi gặp gỡ người thân, bạn bè. Tuy nhiên, không phải ai cũng yêu thích váy vóc điệu đà. Với nhiều người, quần dài vẫn là lựa chọn vừa thoải mái, vừa đúng với phong cách cá nhân. Tin vui là chỉ cần khéo léo một chút trong cách phối đồ, quần dài hoàn toàn có thể giúp bạn ghi điểm phong cách trong những ngày đầu năm.

Dưới đây là 5 công thức mặc quần dài vừa đẹp, vừa hợp không khí mùa xuân, dành cho những ai "trung thành" với quần hơn là váy:

Áo blazer và quần dài

Blazer và quần dài là combo kinh điển, đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích phong cách thanh lịch, trưởng thành. Khi đi du xuân, bạn có thể chọn blazer dáng rộng vừa phải, chất liệu mềm hoặc có độ đứng nhẹ để tạo cảm giác chỉn chu mà không quá cứng nhắc. Bên trong, một chiếc áo thun trơn, áo lụa hoặc áo cổ tròn màu sáng sẽ giúp tổng thể trông nhẹ nhàng hơn.

Về quần, quần âu ống suông hoặc ống đứng là lựa chọn an toàn, dễ mặc và tôn dáng. Nếu muốn không khí mùa xuân rõ nét hơn, bạn có thể chọn blazer màu be, kem, pastel hoặc blazer kẻ ô nhỏ. Kết hợp thêm giày loafer, giày mũi nhọn hoặc sneaker trắng là đã có một set đồ vừa lịch sự, vừa hiện đại để gặp gỡ bạn bè đầu năm.

Áo cardigan và quần ống suông

Cardigan luôn mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi, rất hợp với không khí đầu xuân. Khi phối cùng quần ống suông, tổng thể trang phục trở nên mềm mại, dễ chịu mà vẫn đủ tinh tế. Bạn có thể chọn cardigan dáng ngắn để tôn chiều cao hoặc cardigan dáng dài nếu thích phong cách nhẹ nhàng, nữ tính hơn.

Quần ống suông nên ưu tiên chất liệu rũ, màu trung tính như trắng ngà, xám nhạt, be hoặc nâu sáng. Bên trong cardigan, chỉ cần một chiếc áo hai dây, áo thun mỏng là đã đủ. Set đồ này đặc biệt phù hợp cho những buổi họp mặt gia đình, đi cà phê đầu năm hay dạo phố ngày xuân, vừa thoải mái lại không kém phần chỉn chu.

Áo len cộc tay và quần dài

Áo len cộc tay là item được nhiều người yêu thích trong thời gian gần đây nhờ sự gọn gàng, trẻ trung nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp vừa đủ. Sang xuân, bạn có thể chọn áo len cộc tay dáng ôm nhẹ, cổ tròn hoặc cổ chữ V để dễ phối đồ.

Khi kết hợp cùng quần dài, đặc biệt là quần ống suông hoặc quần ống đứng, set đồ sẽ trở nên cân đối và hiện đại. Những gam màu như kem, xanh nhạt, hồng phấn hay vàng nhạt rất phù hợp với không khí đầu năm. Nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn có thể sơ vin gọn gàng và thêm thắt lưng mảnh hoặc một chiếc túi xách nhỏ xinh.

Áo màu đỏ và quần màu trầm

Nhắc đến dịp lễ hội đầu năm thì khó có thể bỏ qua màu đỏ – gam màu tượng trưng cho may mắn, tài lộc và sự khởi đầu thuận lợi. Nếu không thích diện nguyên cây đỏ quá nổi bật, bạn có thể chọn một chiếc áo đỏ làm điểm nhấn, kết hợp cùng quần dài màu trầm như đen, nâu, xám đậm hoặc xanh navy.

Cách phối này vừa giữ được tinh thần tươi vui, vừa đảm bảo tổng thể không bị quá chói. Áo đỏ có thể là áo len, áo blouse hoặc áo sơ mi đơn giản. Quần trơn, dáng suông hoặc ống đứng sẽ giúp set đồ trông hài hòa hơn. Đây là công thức rất dễ áp dụng, phù hợp với nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau trong dịp đầu xuân năm mới.

Áo màu nhã nhặn và quần trắng

Nếu bạn yêu thích sự tinh tế, nhẹ nhàng thì combo áo màu nhã nhặn và quần trắng chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Những gam màu như be, kem, xanh pastel, xám nhạt hay hồng phấn khi kết hợp với quần trắng sẽ tạo nên tổng thể sáng sủa, thanh lịch, rất hợp với không khí mùa xuân.

Quần trắng nên chọn dáng suông hoặc ống rộng vừa phải để dễ mặc và không quá kén dáng. Áo có thể là áo len mỏng, áo sơ mi hoặc áo kiểu đơn giản. Set đồ này tuy không quá cầu kỳ nhưng lại ghi điểm ở sự tinh gọn, trang nhã, thích hợp cho cả đi làm lẫn du xuân đầu năm.

