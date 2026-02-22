Đại mỹ nhân và dâu hào môn nức tiếng giống nhau đến lạ ngày đầu năm

Mỗi dịp Tết đến, không chỉ được chiêm ngưỡng dàn mỹ nhân Vbiz rạng rỡ trong những tà áo dài thướt tha, dân tình còn đặc biệt thích thú trước những khung hình chung đầy bất ngờ và thú vị. Mới đây, màn đọ sắc đầu xuân của bộ đôi Linh Rin – Chi Pu nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cả hai xuất hiện với thần thái tươi tắn, visual ngọt ngào và phong cách thanh lịch đúng tinh thần ngày đầu năm.

Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc nổi bật, 2 mỹ nhân đình đám còn khiến nhiều người bất ngờ khi sở hữu những đường nét khá hao hao nhau như gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ, tạo nên khung hình bùng nổ visual. Bên cạnh đó, việc cùng lựa chọn kiểu tóc buộc nửa đầu nhẹ nhàng cùng lối makeup tông hồng - son đỏ ngọt ngào càng tăng sự tương đồng trong giao diện 2 cựu hot girl đình đám.

Linh Rin và Chi Pu khiến dân tình không khỏi xuýt xoa bởi visual "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười" trong khung hình đầu xuân. (Nguồn: Chi Pu)

Linh Rin ghi điểm với thần thái dịu dàng, chuẩn khí chất "phu nhân hào môn". Cô diện áo dài gấm tông vàng kem nhã nhặn, bề mặt vải ánh nhẹ cùng họa tiết dệt chìm tinh tế tạo cảm giác sang trọng mà vẫn kín đáo. Thiết kế cổ cao truyền thống ôm gọn vóc dáng, tôn lên bờ vai thanh mảnh. Mái tóc đen dài được vén gọn về một bên, kết hợp layout makeup trong veo với má hồng phớt nhẹ và son đỏ cam vừa đủ, giúp gương mặt thêm phần nền nã, quý phái.

Trong khi đó, Chi Pu nổi bật với áo dài tông tím pastel đính sequin lấp lánh, họa tiết hoa nổi bật tạo hiệu ứng bắt sáng đầy cuốn hút. Thiết kế mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ phom dáng truyền thống, giúp cô khoe trọn vóc dáng thon gọn. Makeup sắc sảo hơn với môi đỏ đậm và ánh mắt long lanh, kết hợp mái tóc nâu uốn nhẹ buông tự nhiên, tạo nên hình ảnh rạng rỡ, trẻ trung và đầy sức sống.

Trước đó, cả 2 người đẹp cũng nhiều lần tạo nên khung hình đọ sắc "một 9 một 10". Bộ đôi cựu hot girl Hà Thành đình đám một thời vẫn giữ được tình bạn thân thiết sau nhiều năm. (Nguồn: Instagram)

Những ngày đầu năm mới, Chi Pu khiến mạng xã hội rộn ràng khi liên tục "chiêu đãi" người hâm mộ bằng bộ sưu tập áo dài mãn nhãn. Mỹ nhân sinh năm 1993 khéo léo biến hóa với loạt thiết kế đa dạng từ áo dài trơn màu rực rỡ đến những mẫu in họa tiết hoa nổi bật hay đính sequin lấp lánh đầy cuốn hút. Mỗi set đồ lại mang một tinh thần khác nhau: khi nền nã, dịu dàng; lúc rực rỡ, sang trọng, giúp Chi Pu luôn xuất hiện rạng rỡ, tràn đầy năng lượng trong không khí Tết.

Chi Pu "đủ KPI" mỗi ngày xuất hiện với 1 tà áo dài rực rỡ, thướt tha. (Nguồn: FBNV)

Với Linh Rin, cô cũng gây ấn tượng khi xuất hiện trong bộ áo tứ thân thuộc local brand FENG.ATELIER. Thiết kế là sự kết hợp tinh tế giữa áo mớ ba tứ thân mềm rủ, yếm Tân Thời nhung lót ren và quần Thị dáng suông, tạo nên tổng thể vừa cổ điển, nền nã vừa phóng khoáng, hiện đại. Bảng màu đỏ – đen giàu chiều sâu càng tôn lên thần thái sang trọng, giúp outfit nổi bật mà vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng ngày Tết.