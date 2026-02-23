Phim hot chấn động The Art of Sarah dựa trên 1 vụ lừa đảo có thật tại Hàn?

Khi vừa lên sóng, The Art of Sarah nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận nhờ kịch bản xoay quanh một cú lừa tinh vi trong giới thượng lưu. Điều khiến khán giả càng tò mò hơn là thông tin bộ phim được lấy cảm hứng từ một vụ án có thật – cụ thể là scandal đồng hồ xa xỉ giả mạo mang tên Vincent & Co từng gây chấn động Hàn Quốc giữa những năm 2000.

Theo nhiều trang tin quốc tế như Hauterrfly và KpopPost , ekip The Art of Sarah đã xây dựng câu chuyện dựa trên vụ lừa đảo thương hiệu đồng hồ Thuỵ Sĩ đình đám này. Và thực tế phía sau còn kịch tính không kém bất kỳ bộ phim truyền hình nào.

Các trang tin nói về việc bộ phim "The Art of Sarah" dựa trên một câu chuyện có thật. (Nguồn: Hauterrfly, KpopPost)



Đầu những năm 2000, Vincent & Co xuất hiện tại Hàn Quốc như một thương hiệu đồng hồ xa xỉ đến từ Thụy Sĩ với lịch sử hơn 100 năm. Các chiến dịch quảng cáo khẳng định đây là dòng đồng hồ dành cho giới siêu giàu, với thông điệp đầy kiêu hãnh: "Chỉ 1% dân số thế giới mới đủ khả năng sở hữu" . Thế nhưng, phía sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một dây chuyền sản xuất hoàn toàn khác.

Những chiếc đồng hồ được quảng cáo là xuất xứ từ Thuỵ Sĩ của thương hiệu Vincent & Co. (Nguồn: Naver)

Theo điều tra, sản phẩm thực chất được lắp ráp tại một nhà máy ở Gyeonggi (Hàn Quốc), sử dụng các linh kiện giá rẻ như kim giờ, kim phút, dây đeo và vỏ đồng hồ nhập từ Trung Quốc. Sau đó, các sản phẩm này được chuyển sang Thụy Sĩ rồi lại nhập khẩu ngược về Hàn Quốc để hợp thức hóa mác đồng hồ Thuỵ Sĩ.

Điều khiến dư luận sốc nhất chính là mức chênh lệch giá khó tin giữa giá thành sản xuất và giá bán ra thị trường. Một chiếc đồng hồ có giá gốc chỉ khoảng 80.000 won (khoảng 1,4 triệu đồng) nhưng được "thổi" lên tới 5,8 triệu won (khoảng 105 triệu đồng) khi đến tay khách hàng. Thậm chí, mẫu đồng hồ đính 200 viên kim cương nhỏ, chi phí sản xuất khoảng 3 triệu won (khoảng 54 triệu đồng), lại được rao bán với mức giá lên tới 97 triệu won (khoảng 1,8 tỷ đồng). Bằng chiến lược định vị khéo léo và những tuyên ngôn xa xỉ đầy mê hoặc, thương hiệu đã biến các sản phẩm phổ thông thành biểu tượng được quảng bá là "xứng tầm hoàng gia châu Âu", khiến người mua sẵn sàng chi trả số tiền cao gấp hàng chục lần giá trị thực.

Cửa hàng của thương hiệu Vincent & Co. nằm trên đường Rodeo ở quận Cheongdam-dong. (Nguồn: Naver)

Nhân vật trung tâm của vụ việc là ông Lee – người không chỉ bán đồng hồ, mà còn khéo léo "bán" cả một câu chuyện về nguồn gốc và đẳng cấp thương hiệu. Ông tự nhận đã có 17 năm làm việc tại trụ sở chính ở Thụy Sĩ, đồng thời đưa ra các giấy tờ nhập khẩu cùng tài liệu xác minh trụ sở nhằm củng cố niềm tin với nhà đầu tư và các trung tâm thương mại. Không dừng lại ở đó, một chiến lược truyền thông được xây dựng bài bản cũng song song triển khai, giúp thương hiệu nhanh chóng khoác lên mình lớp vỏ hào nhoáng và tạo dựng hình ảnh xa xỉ trong mắt công chúng.



Người đàn ông họ Lee đã xây dựng một đế chế lừa đảo hàng xa xỉ đầy tinh vi. (Nguồn: Naver)

Một buổi ra mắt sản phẩm hoành tráng tiêu tốn tới 130 triệu won (khoảng 2,5 tỷ đồng) được tổ chức để mời diễn viên, MC và nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí tham dự. Thương hiệu liên tục quảng cáo trên các tạp chí lớn, tài trợ cho phim truyền hình, tận dụng tối đa sức mạnh của hình ảnh người nổi tiếng để củng cố uy tín.

Không chỉ nghệ sĩ, ngay cả vợ của các chính trị gia cũng được cho là đã mua đồng hồ từ thương hiệu này. Đặc biệt, vợ của một nghị sĩ cấp cao thuộc đảng cầm quyền khi đó bị cáo buộc từng sở hữu sản phẩm của Vincent & Co.

Người đàn ông họ Lee đã dùng chiến lược marketing mời nhiều nhân vật nổi tiếng như nam diễn viên Ryu Seung Bum, Lee Jung Jae, Choi Ji Woo... tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm. (Nguồn: Naver)



Cuối cùng, khi lớp vỏ hào nhoáng không còn che giấu được những lỗ hổng, sự thật cũng bị phanh phui. Cơ quan điều tra xác định, những chiếc đồng hồ được bán ra giúp kẻ lừa đảo thu được khoảng 700 triệu won (khoảng 12,5 tỷ đồng) lợi nhuận. Ngoài ra, ông còn nhận tổng cộng 1,567 tỷ won (khoảng 30 tỷ đồng) từ 4 cá nhân dưới danh nghĩa nhượng quyền thương hiệu và tiền đặt cọc của nhà phân phối.

Sau quá trình xét xử, năm 2006, ông Lee bị tuyên án 4 năm tù giam, chính thức khép lại "đế chế xa xỉ" được dựng lên bằng chiến lược marketing hào nhoáng và những màn thao túng niềm tin công chúng.

Những chiếc đồng hồ được đội giá lên hàng trăm lần. (Nguồn: Naver)

Nguồn: Hauterrfly, KpopPost