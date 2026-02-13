Dựng nêu đón Tết, 3 người bị điện giật nguy kịch

Tối 12/2, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin trên.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, 3 người từ 18 - 20 tuổi cùng trú tại xã Diễn Châu bắc thang dựng cây nêu trước cổng nhà để đón Tết. Khi đưa cây tre lên cao, phần ngọn vướng vào đường dây điện 35kV khiến cả ba bị phóng điện, ngã xuống đường, nguy kịch.

Các nạn nhân được đưa tới cơ sở y tế.

Phát hiện sự việc, người dân đã chạy tới cầu dao gần đó ngắt điện, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu, sau đó lái ôtô đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo địa phương, các nạn nhân bị bỏng nặng, sau khi điều trị, cả ba hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, ngày 1/2, một cặp vợ chồng ở xã Nhân Hòa (huyện Anh Sơn cũ) cũng bị phóng điện khi dựng cây nêu tre vướng đường dây 35kV. Người vợ bỏng nặng, có nguy cơ phải cắt cụt chi; người chồng bị thương nhẹ.