Dù giàu hay nghèo, sắm Tết ĐỪNG mua 4 loại hạt này: Khách đến khó xử, ăn vào "nuốt" bệnh

Tết đến, nhà nào cũng bày mâm bánh mứt, các loại hạt từ hạt dưa, hạt hướng dương, hạt bí, hạt dẻ cười... để nhâm nhi đãi khách. Hạt vốn là nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe nếu ăn vừa phải và chọn đúng loại. Thế nhưng, bạn cần phải biết rằng chọn sai hạt không chỉ mất mặt với khách mà còn âm thầm “nuốt” bệnh vào người.

Dù túi tiền rủng rỉnh hay eo hẹp, khi sắm Tết bạn nên tránh 4 loại hạt sau:

1. Hạt tẩm ướp quá nhiều đường hoặc muối

Hạt hướng dương caramel, hạt điều mật ong, đậu phộng áo đường… nhìn bắt mắt, ăn rất “cuốn miệng”. Nhưng lớp áo dày ngọt lịm đó thường nhằm che đi nguyên liệu kém chất lượng hoặc hạt để lâu.

Ảnh minh họa

Lượng đường cao làm tăng đường huyết đột ngột, kích thích insulin, lâu dài góp phần gây béo phì, gan nhiễm mỡ, tiểu đường. Trong khi đó, hạt rang quá mặn chứa nhiều natri, làm tăng huyết áp và gây áp lực cho tim, thận. Dịp Tết vốn ăn nhiều món dầu mỡ, nếu lại thêm hạt ngọt - mặn quá đà, cơ thể càng quá tải.

Tốt hơn là chọn loại nguyên vị hoặc chỉ rang muối nhẹ. Ăn hạt để vui miệng, không phải để “nạp” thêm bệnh, nhất là dịp Tết dễ vui mà ăn nhiều mất kiểm soát.

2. Hạt có dấu hiệu ẩm mốc, dù rất nhẹ

Nhiều người nghĩ chỉ cần không nhìn thấy mốc trắng xanh là an toàn. Sai lầm lớn. Các loại hạt như đậu phộng, hạt dưa, hạt hướng dương, hạt điều… chứa nhiều dầu nên rất dễ nhiễm nấm mốc nếu bảo quản kém.

Khi bị mốc, chúng có thể sinh ra aflatoxin, là độc tố được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm gây ung thư mạnh, đặc biệt là ung thư gan. Nguy hiểm ở chỗ, hạt mốc nhẹ đôi khi chỉ có mùi hăng, vị đắng nhẹ chứ chưa xuất hiện mốc rõ ràng.

Nếu bóc hạt thấy nhân sẫm màu bất thường, có mùi dầu ôi, vị đắng hoặc chát, tốt nhất bỏ ngay. Đừng tiếc của trong dịp Tết, vì một nắm hạt mốc có thể khiến cả nhà đau bụng, rối loạn tiêu hóa.

Ảnh minh họa

3. Hạt có màu sắc bất thường, quá trắng hoặc quá bóng

Quả óc chó trắng tinh không tì vết, hạt dẻ cười vỏ trắng bệch, nhân xanh rực “phát sáng”… nghe thì hấp dẫn nhưng lại đáng nghi. Một số cơ sở có thể dùng chất tẩy để làm sáng vỏ, hoặc xử lý hóa chất để hạt trông mới và bắt mắt hơn. Những hóa chất này không làm hạt bổ hơn, chỉ làm tăng nguy cơ kích ứng tiêu hóa, tổn thương gan nếu tích lũy lâu dài.

Hạt tự nhiên thường có màu hơi sần, không đồng đều. Đừng quá tin vào vẻ ngoài “long lanh”. Hạt càng thô mộc, càng đáng tin.

4. Hạt bán trôi nổi, không nhãn mác, không hạn dùng, không đậy kín

Các loại hạt đựng trong bao lớn ngoài chợ, không ngày sản xuất, không nơi đóng gói, không đậy cẩn thận, giá rẻ bất ngờ thường tiềm ẩn rủi ro cao. Hạt rất dễ bị oxy hóa, sinh dầu ôi khi để lâu ngoài không khí.

Chất béo bị oxy hóa tạo ra các hợp chất có hại, gây viêm, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng lâu dài đến gan, mạch máu. Đãi khách đầu năm mà để đĩa hạt có mùi khét, mùi hôi dầu thì không chỉ “khó xử” mà còn phản tác dụng với sức khỏe.

Ảnh minh họa

Tết là để sum vầy, chúc nhau bình an. Đừng vì ham rẻ hay ham đẹp mà mang “quả bom sức khỏe” về nhà. Mua ít lại nhưng chọn kỹ, ưu tiên hạt nguyên vị, có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản kín, khô ráo. Một đĩa hạt ngon, sạch không cần cầu kỳ. Quan trọng nhất vẫn là sự an tâm khi cả nhà cùng ngồi nhâm nhi, cười nói trong những ngày đầu năm mới.

Nguồn và ảnh: NeEase Heath, Family Doctor