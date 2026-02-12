Người đàn ông nhập viện cấp cứu vì ăn 1 loại thức ăn thừa, bác sĩ cảnh báo: 126 độ C cũng không diệt nổi độc tố

Tại thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ông Trần 50 tuổi chỉ muốn hâm lại đĩa cơm rang để lấp đầy cơn đói. Vài giờ sau, ông rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, gan, tim, thận và hệ hô hấp lần lượt gặp trục trặc. Nguyên nhân ban đầu chỉ là bát cơm để trong tủ lạnh nhiều ngày.

Nhiều người quen với câu “hạt gạo là hạt vàng”, coi tiết kiệm là đức tính quý. Nhưng trong thế giới vi sinh vật, sự “tiết kiệm” đôi khi lại trở thành tấm vé một chiều vào phòng hồi sức tích cực.

Nhiều người nghĩ cơm phải thiu, có mùi chua mới nguy hiểm. Thực tế, những “sát thủ” đáng sợ nhất lại không để lộ dấu hiệu.

Thủ phạm trong trường hợp này là vi khuẩn Bacillus cereus, tiếng Việt gọi là trực khuẩn sinh bào tử hình que. Loại vi khuẩn này thường tồn tại trong thực phẩm giàu tinh bột như cơm, mì, khoai tây. Khi để ở nhiệt độ phòng hoặc bảo quản không đúng cách, chúng có thể sinh ra độc tố gây nôn, còn gọi là độc tố nôn.

Nguy hiểm ở chỗ, độc tố này không chỉ gây đau bụng hay nôn ói thông thường. Sau khi vào cơ thể, nó tấn công ty thể, “nhà máy điện” của tế bào, ức chế quá trình oxy hóa axit béo, khiến nguồn năng lượng tế bào sụp đổ. Khi ty thể của tế bào gan ngừng hoạt động, gan, vốn là nhà máy xử lý hóa chất của cơ thể, sẽ tê liệt. Phản ứng viêm toàn thân sau đó có thể kích hoạt hiệu ứng domino, kéo theo suy tim, suy thận và suy hô hấp. Đây chính là tình trạng được gọi là “hội chứng cơm rang”.

Điều đáng sợ là vi khuẩn này thường xuất hiện trong cơm thừa, cơm rang, rượu nếp, bánh mì, thịt viên để ở nhiệt độ phòng. Thậm chí, cơm bảo quản trong tủ lạnh nhiều ngày vẫn có thể nhiễm độc tố. Vi khuẩn không làm cơm mốc hay bốc mùi rõ rệt, nhìn bề ngoài vẫn như bình thường nên rất dễ chủ quan.

Phần lớn vi sinh vật sẽ bị tiêu diệt ở 100 độ C. Tuy nhiên, độc tố nôn của Bacillus cereus có khả năng chịu nhiệt rất cao. Ngay cả khi đun ở 126 độ C trong 90 phút cũng chưa chắc phân hủy hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là dù bạn đã hâm nóng kỹ và vi khuẩn bị tiêu diệt, độc tố còn sót lại vẫn đủ gây nguy hiểm.

May mắn là sau khi được cấp cứu tích cực, ông Trần đã qua cơn nguy kịch. Nhưng câu chuyện này không phải lời đồn, mà đã được truyền thông chính thống Trung Quốc đưa tin.

Tủ lạnh không phải “lá chắn vạn năng”. Nó chỉ làm chậm tốc độ sinh sôi của vi khuẩn, chứ không thể đảo ngược mọi rủi ro. Để hạn chế nguy cơ, các chuyên gia khuyến cáo một số nguyên tắc an toàn thực phẩm cơ bản.

Thứ nhất, hạn chế để cơm qua đêm, đặc biệt là thực phẩm làm từ gạo. Nếu buộc phải bảo quản, nên dùng trong vòng 24 giờ.

Thứ hai, cho thực phẩm vào tủ lạnh khi còn ấm, không để nguội quá lâu ở nhiệt độ phòng vì mỗi phút trôi qua là thêm cơ hội cho vi khuẩn nhân lên.

Thứ ba, không hâm đi hâm lại nhiều lần. Thực phẩm thừa chỉ nên hâm nóng một lần, đảm bảo nhiệt độ lõi đạt trên 75 độ C.

Thứ tư, nếu cơm đổi màu, có cảm giác nhớt nhẹ dù chưa có mùi lạ, nên bỏ ngay.

Tiết kiệm là đức tính đáng quý, nhưng sức khỏe còn quý hơn. Thực phẩm sinh ra để nuôi dưỡng con người, không phải để đánh cược với tính mạng. Khi “tiết kiệm” đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro cho bản thân và gia đình, đó không còn là đức tính, mà là sự chủ quan.

Một bát cơm thừa có thể rất nhỏ, nhưng cái giá phải trả đôi khi là cả một cuộc đời.

