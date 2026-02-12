Dấu hiệu cảnh báo ung thư vòm họng tuyệt đối không nên bỏ qua

Ung thư vòm họng khởi phát tại các mô của vùng họng, bao gồm hầu họng, thanh quản và các cấu trúc lân cận. Mặc dù không phổ biến như một số loại ung thư khác, ung thư họng có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Thách thức lớn nhất của bệnh là các triệu chứng ban đầu thường giống với những vấn đề sức khỏe thông thường như cảm lạnh, nhiễm trùng hoặc trào ngược dạ dày, khiến người bệnh dễ chủ quan và bỏ qua.

Nhận biết sớm, tầm soát kịp thời và duy trì lối sống lành mạnh có thể tăng đáng kể tỷ lệ sống sót và giảm nguy cơ biến chứng về sau. Nếu cơ thể xuất hiện một số dấu hiệu kéo dài, người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan mà cần đi khám sớm để tránh bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị.

Một trong những dấu hiệu đáng lo ngại nhất là đau họng kéo dài, nuốt vướng hoặc nuốt đau, dùng thuốc thông thường không thuyên giảm. Cơn đau có thể lan lên tai, gây cảm giác ù tai hoặc đau một bên tai nhưng không kèm viêm tai rõ rệt. Đây là biểu hiện thường gặp ở giai đoạn sớm của ung thư vòm họng nhưng rất dễ bị nhầm với viêm họng mạn tính.

Ngoài ra, nổi hạch ở cổ cũng là dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Các hạch này thường cứng, không đau, ngày càng to và tồn tại dai dẳng. Nhiều trường hợp người bệnh chỉ phát hiện ung thư vòm họng khi đi khám vì hạch cổ, trong khi các triệu chứng khác khá mờ nhạt.

Một số biểu hiện khác cũng cần đặc biệt lưu ý như nghẹt mũi kéo dài một bên, chảy máu mũi tái diễn, khàn tiếng, đau đầu âm ỉ, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, cảm giác kiệt sức không cải thiện dù đã nghỉ ngơi, cũng là triệu chứng phổ biến. Người sụt cân hoặc mệt mỏi không rõ cần đặc biệt lưu ý. Khi các dấu hiệu này xuất hiện đồng thời hoặc kéo dài nhiều tuần, nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng cần được nghĩ tới.

Hôi miệng mạn tính là một triệu chứng dễ bị bỏ qua. Các khối u ở họng có thể gây hoại tử mô, nhiễm trùng, rối loạn tiết nước bọt và khó nuốt, từ đó tạo mùi hôi khó chịu. Khác với hôi miệng do thức ăn, hút thuốc hay vệ sinh răng miệng kém, hôi miệng liên quan đến ung thư không cải thiện dù đã đánh răng hay dùng nước súc miệng.

Các bác sĩ khuyến cáo, ung thư vòm họng nếu được phát hiện sớm có khả năng điều trị hiệu quả cao. Vì vậy, ngay khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường nêu trên, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa tai – mũi – họng để được thăm khám, tầm soát kịp thời, tránh tự ý điều trị hoặc chủ quan kéo dài khiến bệnh tiến triển nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.

