Giảm mỡ bụng cấp tốc đón Tết: 3 loại rau ngoài chợ rẻ mà cực hiệu quả

Bắp cải tốt cho giảm cân

Nếu muốn giảm cân vào mùa đông, bạn có thể thử nghiệm chế độ ăn kiêng với bắp cải - loại rau quả phổ biến vào thời gian này.

Bắp cải là một loại rau thuộc họ cải, cùng với bông cải xanh, cải Brussels, súp lơ trắng và cải xoăn. Một số nghiên cứu cho thấy các loại rau họ cải như bắp cải và bông cải xanh có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Các loại rau họ cải chứa chất dinh dưỡng thực vật mạnh có thể giúp chống lại ung thư và giảm viêm. Chỉ với 22 calo và 5 g tổng lượng carbs mỗi cốc, bắp cải rất thân thiện với người bệnh đái tháo đường và giảm cân. Bắp cải cũng có thể được sử dụng để chế biến các món ăn lên men như kim chi, giúp đường ruột khỏe mạnh. Ngoài tác dụng giảm cân nhanh, súp bắp cải có thể giúp thanh lọc cơ thể:

- Thanh lọc gan, thải loại các chất độc gây ốm đau, viêm nhiễm.

- Cung cấp kali, giảm nguy cơ tăng huyết áp, hạ thấp lượng cholesterol, tăng cường sức khỏe tim mạch.

- Giảm viêm nhiễm, ổn định đường huyết, giảm nguy cơ ung thư.

Bông cải xanh (súp lơ xanh)

Bổ sung bông cải xanh vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả và lành mạnh. Ảnh minh họa.

Rẻ tiền nhưng rất giàu dinh dưỡng và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đó chính là lý do không nên bỏ qua bông cải xanh trong thực đơn hằng ngày.

Bông cải xanh là một trong những loại rau giàu chất dinh dưỡng nhất giúp kiểm soát cân nặng. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100 g bông cải xanh sống chỉ chứa khoảng 34 calo. Điều này có nghĩa có thể ăn một lượng lớn bông cải xanh mà không cần lo lắng về việc nạp quá nhiều calo. Loại rau họ cải này rất giàu chất chống oxy hóa giúp giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Hợp chất chính là sulforaphane, thúc đẩy quá trình viêm nhiễm. Bằng cách giảm viêm, cơ thể có khả năng giải phóng cân nặng tốt hơn và hoạt động hiệu quả ở mọi khu vực khác.

Nghiên cứu khẳng định bông cải xanh là loại rau tốt cho mỡ bụng. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Academy of Nutrition and Dietetics (Học viện Dinh dưỡng và ăn kiêng) cho thấy thường xuyên tiêu thụ các loại rau có màu xanh đậm (bông cải xanh và các loại rau lá xanh như cải xoăn và rau bina) đã giúp giảm mỡ nội tạng ở những người tham gia là thanh niên thừa cân.

Rau xà lách giàu dinh dưỡng

Ảnh minh họa

Xà lách vốn được coi là loại rau không thể thiếu trong chế độ giảm cân, và hiệu quả đốt mỡ sẽ tăng gấp đôi nếu bạn biết chế biến đúng cách.

Rau diếp có hàm lượng lutein cao, hợp chất thực vật có tác dụng tiềm tàng trong việc giảm mỡ bụng. Hợp chất này là một phần của một nhóm hợp chất lớn hơn gọi là carotenoids, bao gồm lutein, lycopene và zeaxanthin, tất cả đều có đặc tính chống oxy hóa. Ngoài việc là chất chống oxy hóa, một số nghiên cứu còn hỗ trợ các hợp chất này có thể giúp giảm béo.

Nghiên cứu về một số người đàn ông Nhật Bản mắc bệnh béo phì cho thấy rằng việc tăng cường các loại rau giàu carotenoid (bao gồm các loại rau giàu lutein như rau diếp) có thể làm giảm mỡ nội tạng - một loại mỡ bụng nằm gần các cơ quan quan trọng trong bụng.

Rau diếp cũng được đề cập trong nghiên cứu của Tạp chí Academy of Nutrition and Dietetics như một loại rau xanh có liên quan đến việc giảm mỡ bụng.

Tham khảo thêm Bộ phận của lợn tưởng bỏ đi nhưng "siêu bổ", nhiều người không biết bỏ đi

Tham khảo thêm Loại rau hiếm khi “ngậm” thuốc trừ sâu, ngoài chợ bán rất nhiều

Tham khảo thêm 2 loại rau ít "ngậm" thuốc trừ sâu, nhất cái số 1 ngoài chợ rẻ bèo

Trúc Chi (t/h)