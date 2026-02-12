“Cơn địa chấn” trong cơ thể khi ân ái: Những thay đổi bất ngờ từ não đến bàn chân

Não bộ

Người ta nói tình dục bắt đầu từ não bộ – và điều đó là sự thật. Theo báo Anh Express, cảm giác khoái lạc xuất hiện nhờ các dây thần kinh từ cơ thể kết nối với các trung tâm khoái cảm trong não, mà hình ảnh chụp MRI cho thấy sáng rực lên trong lúc quan hệ. Bất kể giới tính, não bộ khi đạt cực khoái được cho là trông rất giống não của người sử dụng heroin, theo một nghiên cứu đăng trên Journal of Neuroscience.

Một số nghiên cứu cho thấy trong lúc quan hệ, não bộ nam và nữ phản ứng hơi khác nhau. Ở phụ nữ, nhiều trung tâm kiểm soát sợ hãi và lo âu sẽ giảm hoạt động khi đạt cực khoái nhiều hơn so với nam giới. Điều này có thể giúp phụ nữ “thả lỏng” và thư giãn đủ để đạt cực khoái.

Tuy nhiên, trong lúc ân ái, hình ảnh quét não phụ nữ cho thấy họ hoạt động mạnh hơn ở các vùng xử lý cảm xúc, cho thấy tình dục là trải nghiệm giàu cảm xúc hơn. Trong khi đó, nam giới lại hoạt động mạnh hơn ở các vùng kiểm soát thị giác, cho thấy họ có thể bị kích thích nhiều hơn bởi những gì họ nhìn thấy thay vì những gì họ cảm nhận.

Mũi

Tình dục có thể khiến khứu giác nhạy bén hơn – nhưng cũng có thể khiến bạn sụt sịt. Sau khi quan hệ, bạn có thể phải tìm đến khăn giấy. Theo một nghiên cứu đăng trên Journal of the Royal Society of Medicine năm 2008, cơ chế kích thích hưng phấn ở cơ quan sinh dục cũng có thể khiến niêm mạc mũi sưng lên, gây chảy nước mũi hoặc hắt hơi. Hiện tượng này được gọi là viêm mũi “tuần trăng mật” (honeymoon rhinitis), ảnh hưởng đến cả nam và nữ.

Tình dục có thể khiến khứu giác nhạy bén hơn – nhưng cũng có thể khiến bạn sụt sịt. (Ảnh minh họa)

Mắt

Khi bị kích thích, không chỉ cơ quan sinh dục phản ứng mà đồng tử – phần đen ở giữa mắt – cũng giãn ra. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cornell (Mỹ) phát hiện năm 2012 rằng khi nam và nữ xem hình ảnh gợi cảm, đồng tử của họ giãn to, tăng kích thước gấp bốn lần. Ở người trưởng thành, đồng tử bình thường có đường kính 2–4mm trong ánh sáng mạnh, nhưng có thể lên tới 8mm khi quan hệ.

Tình dục cũng có thể ảnh hưởng đến thị lực theo những cách khác, đặc biệt ở nam giới, theo một báo cáo trên British Medical Journal. Nam giới có xu hướng nín thở ngay trước khi đạt cực khoái, thường để trì hoãn nó. Sự gia tăng áp lực này có thể khiến các mạch máu nhỏ trong mắt bị vỡ, gây xuất huyết nhẹ và nhìn mờ tạm thời.

Bàn chân

Trước khi đạt cực khoái, không chỉ cơ sàn chậu co lại. Cơ bắp khắp cơ thể cũng căng lên. Hệ quả là một số người có thể duỗi hoặc co quắp các ngón chân. Cực khoái kích hoạt các cơn co cơ không tự chủ trên toàn cơ thể, không chỉ ở cơ quan sinh dục.

Một lý do khác khiến ngón chân co lại là hiện tượng “tràn xung vận động” (motor overflow). Nói cách khác, hệ thần kinh bị kích thích mạnh đến mức các nhóm cơ khác cũng bị kích hoạt. Các ngón chân phản ứng vì các dây thần kinh cột sống kiểm soát cơ sàn chậu cũng chi phối chân và bàn chân, gửi tín hiệu khiến chúng căng lên.

Khi đạt cực khoái, một số người có thể duỗi hoặc co quắp các ngón chân. (Ảnh minh họa)

Ngực

Theo nghiên cứu của các nhà tình dục học Mỹ William Masters và Virginia Johnson vào những năm 1950–1960, kích thước ngực phụ nữ có thể tăng tới một phần tư khi bị kích thích. Điều này là do lượng máu dồn về ngực tăng lên, khiến chúng căng, săn chắc và đầy đặn hơn.

Ngực cũng có thể đổi màu. Nghiên cứu cho thấy khoảng 50–75% phụ nữ xuất hiện hiện tượng da ửng hồng – khi các mạch máu gần da căng đầy máu.

Tim

Nhịp tim tăng lên khi quan hệ – nhưng không nhiều như bạn nghĩ. Khi hưng phấn tăng dần trước cực khoái, nhịp thở và nhịp tim của cả nam và nữ đều tăng. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng bạn có thể bỏ tập thể dục chỉ vì đã quan hệ. Nghiên cứu cho thấy phần lớn hiện tượng thở gấp và tim đập nhanh là do tín hiệu từ hệ thần kinh, chứ không phải vì bạn đang vận động mạnh.

Theo một báo cáo tổng quan năm 2022 trên Archives of Sexual Behaviour, nhịp tim tăng dần theo mức độ hưng phấn và đạt đỉnh khi cực khoái. Ở nam giới, nhịp tim trung bình khi quan hệ dao động từ khoảng 100 đến 125 nhịp/phút – tương đương đi bộ nhanh hoặc leo cầu thang. Tuy nhiên, ở phụ nữ, tim không đập nhanh bằng – trung bình chỉ khoảng 90 nhịp/phút, tương đương hoạt động nhẹ như đi bộ chậm hoặc dọn dẹp nhà cửa.



