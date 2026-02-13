Bệnh nhân 16 tuổi đau họng kéo dài, bác sĩ phát biện bí mật "đáng sợ" bên trong

Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Y tế Tiên Điền, Hà Tĩnh vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ.A.T. (16 tuổi) nhập viện với biểu hiện nuốt đau, nuốt vướng, đau rát vùng cổ. Theo người nhà, trước đó bệnh nhân T. có ăn thịt gà.

Xương gà mắc trong thực quản bệnh nhân.

Qua thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ xác định dị vật xương gà mắc tại thực quản bệnh nhân.

Sau đó, các bác sĩ tiến hành nội soi thực quản ống mềm dưới gây mê. Dị vật được lấy ra là một mảnh xương gà kích thước lớn 2x4cm, hai đầu sắc nhọn.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng nuốt đau, nuốt vướng sau ăn thực phẩm có xương, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám xử trí lấy dị vật. Không tự ý áp dụng mẹo dân gian hoặc cố nuốt thêm thức ăn vì có thể làm dị vật di lệch sâu hơn và tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Một trường hợp khác, bệnh nhân nữ, N.T.Đ (76 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa trong tình trạng nuốt đau, vướng cổ sau khi ăn tất niên vào buổi tối trước đó. Qua thăm khám bác sĩ đã chẩn đoán theo dõi dị vật thực quản, dị vật trong hầu họng. Người bệnh được chỉ định nội soi can thiệp gắp dị vật.

Ngay lập tức ThS.BS. Nguyễn Quang Vinh – Trưởng khoa Nội tổng hợp cùng ê-kíp đã tiến hành lấy dị vật bằng dụng cụ chuyên dụng. Sau ít phút mảnh xương sắc nhọn mắc ở thực quản của người bệnh đã được lấy ra an toàn không chảy máu.

Cách phòng tránh hóc xương

Mặc dù hóc xương là tai nạn thường gặp, nhưng nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Để tránh bị hóc xương trong những bữa tiệc Tết, chúng ta cần chú ý một số điều cơ bản:

- Cần kiểm tra kỹ xương trong thức ăn: Trước khi ăn, hãy kiểm tra kỹ các loại thực phẩm có thể chứa xương như cá, gà, vịt… và cắt bỏ các miếng xương nhỏ để tránh nguy cơ hóc xương.

- Nên ăn từ từ, nhai kỹ: Việc ăn chậm, nhai kỹ sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ nuốt phải xương mà không nhận ra. Trong các bữa tiệc, hãy chú ý không ăn quá nhanh hoặc vừa ăn vừa nói chuyện, vì điều này có thể làm tăng nguy cơ hóc xương.

- Phòng tránh hóc xương ở trẻ nhỏ hiệu quả nhất bằng cách kiểm tra kỹ thức ăn (gỡ sạch xương cá, thịt), xay nhuyễn thức ăn cho bé nhỏ, và dạy trẻ nhai kỹ, không nô đùa khi ăn. Cần giám sát trẻ tuyệt đối, không ép ăn khi khóc, và tránh xa đồ chơi nhỏ để giảm thiểu nguy cơ hóc.