Người phụ nữ tử vong sau khi ăn món "vạn người mê" giữa đêm cùng bạn thân

Người phụ nữ 30 tuổi sống ở Đài Loan (Trung Quốc) được bạn rủ đi ăn buffet. Tưởng rằng một bữa buffet vui vẻ nhưng lại trở thành khởi đầu của bi kịch. Người phụ nữ xấu số nói trên khi đi ăn về đến nửa đêm cô bất ngờ xuất hiện cơn đau dữ dội vùng thượng vị - khu vực phía trên rốn. Cơn đau ngày càng tăng, kèm cảm giác buồn nôn và mệt lả. Thấy vậy gia đình lập tức đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra khiến các bác sĩ lo ngại: bệnh nhân bị viêm tụy cấp nặng.



Tuy nhiên chỉ sau một ngày nhập viện, tình trạng người bệnh chuyển biến nhanh chóng theo chiều hướng xấu. Cô bắt đầu có các triệu chứng: Khó thở; Suy giảm chức năng thận; Hạ canxi máu; Rơi vào sốc tuần hoàn. Dù được tích cực điều trị, bệnh nhân vẫn không qua khỏi sau 2 ngày.

Theo các chuyên gia, điều khiến trường hợp này gây chú ý là bệnh nhân không uống rượu và cũng không mắc sỏi mật - hai nguyên nhân thường gặp nhất.

Người phụ nữ 30 tử vong sau khi đi ăn buffet. Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Hứa, vấn đề nằm ở việc triglycerid (một dạng mỡ máu) của bệnh nhân vốn đã cao. Cô từng được kê thuốc kiểm soát nhưng vì lo ngại phải dùng thuốc lâu dài nên đã tự ý ngưng điều trị.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, kết quả cho thấy chỉ số triglycerid của bệnh nhân lên tới 4.000 mg/dL, cao gấp khoảng 30 lần mức bình thường (150 mg/dL). Mức này được xem là cực kỳ nguy hiểm và có thể kích hoạt viêm tụy cấp chỉ trong thời gian ngắn.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi triglycerid vượt 500 mg/dL, người bệnh cần đi khám và tuân thủ điều trị nghiêm ngặt, tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc.

Một số biện pháp giúp kiểm soát mỡ máu gồm: Giảm cân hợp lý; Chỉ cần giảm 5-10% trọng lượng cơ thể đã có thể giúp giảm khoảng 20% triglycerid. ; Hạn chế tinh bột tinh chế như bánh mì trắng, đồ ngọt, nước ngọt có đường và rượu bia; tăng cường rau xanh và thực phẩm lành mạnh.

Ngoài ra, người bệnh cần duy trì vận động, nên tập luyện ít nhất 150 phút mỗi tuần với các hoạt động aerobic cường độ vừa như chạy bộ, đạp xe hoặc bơi lội, đồng thời tuân thủ dùng thuốc

Theo các bác sĩ, bệnh viêm tụy cấp là tình trạng viêm đột ngột trong một thời gian ngắn với các triệu chứng từ nhẹ đến nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng. Hầu hết những người bị viêm tụy cấp đều hồi phục hoàn toàn nếu như được khi điều trị đúng và kịp thời. Trong trường hợp nghiêm trọng, dịch tuyến tụy chạy vào trong ổ bụng khiến tổn thương mô nghiêm trọng, nhiễm trùng. Viêm tụy nặng cũng có thể gây nguy hiểm cho các cơ quan quan trọng khác như tim, phổi và thận.

Trong hầu hết các trường hợp, nguyên nhân viêm tụy cấp là do sỏi mật hoặc sử dụng rượu nặng. Các nguyên nhân khác bao gồm thuốc, bệnh tự miễn, nhiễm trùng, chấn thương, rối loạn chuyển hóa và phẫu thuật. Có tới 15% người bị viêm tụy cấp chưa tim được nguyên nhân.

Triệu chứng của viêm tụy cấp bao gồm: Đau bụng làn tỏa ra sau lưng; triệu chứng có thể trầm trọng hơn sau khi ăn các thực phẩm giàu chất béo; Chướng bụng và đau; Buồn nôn và ói mửa; Sốt; Tăng nhịp tim.

Viêm tụy cấp nếu không được điều trị sẽ diễn biến rất nhanh, phức tạp đến các biến chứng nặng, có thể dễ dàng ảnh hưởng đến các cơ quan khác, thậm chí là gây tử vong.

Điểm danh những thực phẩm tốt cho tuyến tụy

TS.BS. Lê Thanh Hải từng chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống ăn các loại thực phẩm phù hợp có thể chữa lành và nuôi dưỡng tuyến tụy, giúp tránh viêm tụy và các bệnh lý tụy khác.

- Tỏi: Tỏi, hành tây là một nguồn tốt của chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của tuyến tụy và để phòng ngừa ung thư.

- Cải xanh: Bông cải xanh và rau họ cải khác như cải bruxen, cải bắp và súp lơ chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng có thể giúp ngăn ngừa ung thư.

- Nho đỏ: Nho đỏ là một nguồn tốt của resveratrol, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Tránh uống rượu vang đỏ nếu bạn đang bị viêm tụy, và có thể ăn một nắm nho đỏ thay thế cho uống rượu.

- Khoai lang: Loại củ quen thuộc này cùng với các loại rau màu cam và màu vàng khác như cà rốt, ngô và bí chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho tuyến tụy và có thể giúp ngăn ngừa ung thư.

- Cải bó xôi: Loại rau này có một nguồn giàu chất sắt và vitamin B, và 2 chất này đều cần cho tuyến tụy. Hãy thử món salad cải bó xôi hoặc xào với tỏi. Các rau lá xanh khác như cải xoăn, mù tạt và củ cải Thụy Sĩ cũng có lợi cho tuyến tụy của bạn.

- Đậu phụ: Đây là món ăn quen thuộc đối với người Việt. Đậu phụ là một nguồn tuyệt vời của protein ít chất béo. Bạn cần protein trong chế độ ăn uống để nhanh chóng lành bệnh, nhưng quá nhiều chất béo sẽ làm trầm trọng thêm bệnh lý tụy có sẵn. Đậu hũ là một lựa chọn hợp lý trong trường hợp này.