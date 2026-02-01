Phụ nữ có 5 đặc điểm sau càng dễ sống thọ?

Cô Vương năm nay 62 tuổi ở Trung Quốc, tính tình vui vẻ, được cả khu phố gọi là “cao thủ dưỡng sinh”. Da dẻ hồng hào, tinh thần minh mẫn, đi lại nhanh nhẹn, ai gặp cũng trầm trồ. Trong một buổi nói chuyện sức khỏe, bác sĩ hướng dẫn mọi người tự kiểm tra xem mình có những “dấu hiệu trường thọ” hay không. So từng tiêu chí, cô Vương bất ngờ phát hiện mình có tới 4 trên 5 đặc điểm.

Cô tò mò hỏi: “Phụ nữ có phải càng có vài chỗ ‘to’ thì càng sống lâu không? Có cơ sở khoa học nào không?”. Bác sĩ mỉm cười: “Một số đặc điểm hình thể đúng là có liên quan mật thiết đến tim mạch, chuyển hóa và miễn dịch. Nhưng phải hiểu đúng bản chất của chúng”.

Vậy 5 đặc điểm đó là gì?

1. Lực bóp tay lớn: chỉ số sức khỏe bị xem nhẹ

Nhiều người nghĩ sức tay ở phụ nữ không quan trọng. Nhưng một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y khoa Anh British Medical Journal năm 2017 cho thấy, phụ nữ có lực bóp tay mạnh có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn khoảng 18,2%, biến cố tim mạch giảm 13,7%.

Lực bóp tay thực chất là “nhiệt kế ngầm” của sức khỏe. Nó phản ánh khối cơ, mật độ xương và cả chức năng tim phổi. Phụ nữ có cơ tay khỏe thường vận động nhiều, trao đổi chất tốt, ít loãng xương khi lớn tuổi. Không ít người cao tuổi sống thọ có bàn tay chắc, ngón tay to khỏe.

Việc tập luyện không cần quá phức tạp. Mang đồ, vặn nắp chai, tập với bóng bóp tay hay chống đẩy nhẹ đều giúp duy trì khối cơ và làm chậm quá trình lão hóa.

2. Vành tai dày, đầy đặn: dấu hiệu tuần hoàn tốt

Theo quan niệm y học cổ truyền phương Đông, tai liên quan đến chức năng thận và khí huyết. Quan sát lâm sàng cho thấy phụ nữ có vành tai dày, đầy đặn thường có tuần hoàn vi mạch tốt, da dẻ hồng hào, chuyển hóa ổn định.

Một số nghiên cứu dịch tễ học tại châu Âu cũng ghi nhận độ dày dái tai có thể là dấu hiệu gián tiếp phản ánh tình trạng mạch máu và nội tiết. Dù không phải tiêu chuẩn chẩn đoán, nhưng tai đầy đặn thường đi kèm thể trạng khỏe mạnh, đặc biệt ở phụ nữ trung niên.

3. Dung tích phổi lớn: “động cơ” chống lão hóa

Khi còn trẻ, nhiều người thở sâu, vận động không mệt. Nhưng tuổi tăng lên, chỉ cần đi nhanh một chút đã hụt hơi. Dung tích phổi là chỉ số quan trọng phản ánh “tuổi sinh học”.

Dữ liệu nghiên cứu hợp tác của Trường Y tế Công cộng Harvard cho thấy phụ nữ có dung tích phổi cao có nguy cơ mắc bệnh mạn tính thấp hơn 17%, tuổi thọ trung bình cao hơn khoảng 4,6 năm.

Phổi khỏe giúp cải thiện trao đổi oxy, tăng sức bền, giảm nguy cơ hội chứng chuyển hóa, tiểu đường và bệnh tim phổi. Những phụ nữ sống thọ thường duy trì thói quen đi bộ nhanh, bơi lội, tập thở sâu hoặc các bài tập aerobic nhẹ nhàng.

4. Vòng hông lớn vừa phải: phân bố mỡ có lợi

Quan niệm thẩm mỹ thường đề cao vòng eo nhỏ, nhưng nghiên cứu của Đại học Oxford cho thấy phụ nữ có vòng hông lớn hơn có mức cholesterol tốt HDL trung bình cao hơn 10,4%, nguy cơ tiểu đường type 2 giảm 12,6%.

Mỡ vùng hông chủ yếu là mỡ dưới da, ít liên quan đến xơ vữa động mạch so với mỡ nội tạng. Phân bố mỡ hợp lý còn giúp điều hòa nội tiết, bảo vệ tim mạch. Vì vậy, không phải cứ “càng gầy càng tốt”. Điều quan trọng là tỷ lệ mỡ và vị trí tích mỡ.

5. Vòng eo ở mức chuẩn, không quá nhỏ cũng không quá lớn

Vòng eo quá lớn rõ ràng làm tăng nguy cơ tim mạch và chuyển hóa. Nhưng vòng eo quá nhỏ do thiếu mỡ dự trữ cũng không hẳn là lợi thế. Một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ có vòng eo trong ngưỡng tiêu chuẩn khoảng 65 đến 75 cm thường có chức năng miễn dịch và khả năng phục hồi tốt hơn so với người quá gầy hoặc béo bụng rõ rệt.

Không ít người sống thọ không hề “gầy trơ xương”, mà có chút đầy đặn. Cơ thể có dự trữ năng lượng vừa đủ giúp chống đỡ khi bệnh tật hoặc stress.

Khoa học phía sau không nằm ở chữ “to”

Điểm chung của 5 đặc điểm trên không phải đơn giản là “càng to càng tốt”, mà là phản ánh sức khỏe cơ bắp, hô hấp, tuần hoàn và phân bố mỡ hợp lý. Những yếu tố này chịu ảnh hưởng của cả di truyền lẫn lối sống.

Tin vui là phần lớn có thể cải thiện bằng can thiệp chủ động: tăng cường tập sức mạnh để cải thiện lực tay, tập thở và aerobic để tăng dung tích phổi, ăn uống cân đối để duy trì tỷ lệ mỡ phù hợp.

Nếu bạn có 1 đến 2 đặc điểm kể trên, đó là tín hiệu tích cực. Nếu chưa đạt, cũng không có nghĩa là bất lợi. Điều quan trọng không nằm ở hình thức bên ngoài, mà ở cách cơ thể vận hành bên trong. Duy trì vận động, ăn uống khoa học và ngủ nghỉ điều độ mới là nền tảng giúp kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh theo thời gian.

Nguồn và ảnh: Sohu