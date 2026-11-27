Không chỉ có cơ hội thưởng thức hàng nghìn món ăn đến từ nhiều quốc gia, người dân còn được trực tiếp chứng kiến những màn trình diễn của các đầu bếp danh tiếng thế giới ngay tại Hà Nội.

Sáng nay (27/11), tại khu vực Sân Nam, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội), một cảnh tượng đặc biệt đã diễn ra. Đoàn diễu hành gồm 100 đầu bếp trong nước và quốc tế, dẫn đầu là đầu bếp Don David, Chủ tịch khu vực Đông Âu và châu Á của Hiệp hội BBQ Thế giới, cùng tham gia nghi thức thắp sáng ngọn đuốc cao 6m.

Đây là nghi thức mở màn Lễ hội Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Firebeat World Festival 2026), do Trung tâm Triển lãm Việt Nam - thành viên Tập đoàn Vingroup - tổ chức, với sự đồng hành của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới và Hiệp hội BBQ Thế giới.

100 đầu bếp cùng hội tụ trên diện tích hơn 43.000m²

Đây là năm đầu tiên Hanoi Firebeat World Festival được tổ chức. Mang chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, lễ hội diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 trên diện tích hơn 43.000m², tương đương khoảng 6 sân bóng đá tiêu chuẩn. Sự kiện quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực, đồ uống trong nước và quốc tế, giới thiệu hơn 2.000 món ăn, kỳ vọng thu hút 150.000 lượt khách chỉ trong 3 ngày.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội, nhấn mạnh: “Lần đầu tiên, tinh hoa ẩm thực năm châu hội tụ cùng ẩm thực Hà Nội và ba miền trong một không gian kết hợp ẩm thực, văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật và giải trí”.

Trong số 100 đầu bếp góp mặt tại lễ hội, có 30 đầu bếp quốc tế và 70 đầu bếp Việt Nam. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Don David, người từng nhiều lần giành các danh hiệu cao trong lĩnh vực BBQ quốc tế.

Ông Don David

Theo nội dung bài phát biểu của Don David, người đầu tiên giới thiệu Việt Nam với ông chính là Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam. Đến nay, vị đầu bếp quốc tế còn hợp tác với Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, triển khai các dự án, làm việc với sinh viên và hỗ trợ những đầu bếp tương lai phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ có những đóng góp đáng kể cho văn hóa BBQ toàn cầu và mỗi đầu bếp quốc tế sẽ mang về quê hương mình một phần tâm hồn ẩm thực Việt Nam.

Có gì bên trong lễ hội rộng hơn 4ha?

Diễn ra trọn vẹn dịp cuối tuần, Firebeat mang đến cho người dân và du khách cơ hội khám phá nhiều nền ẩm thực mà không cần rời khỏi Thủ đô.

Không gian lễ hội được phân chia thành nhiều khu vực với chủ đề riêng. Tại khu vực “Vị Hà Nội”, thực khách có thể tìm thấy những món ăn quen thuộc như phở bò, chả cá, cốm Mễ Trì. Trong khi đó, khu vực “Việt Nam vươn xa” giới thiệu những hương vị đặc trưng của các vùng miền trên cả nước.

Chỉ cách đó không xa, thực khách có thể thưởng thức lẩu Trung Quốc, tokbokki Hàn Quốc, ramen, sushi Nhật Bản, pizza hay xúc xích Đức. Nhiều thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng cũng góp mặt tại sự kiện.

Một điểm nhấn khác là sự xuất hiện của Toa Đồng Xuân thuộc Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô, tái hiện phong vị phố chợ Hà Nội xưa, kết hợp trải nghiệm ẩm thực với nghệ thuật hát xẩm.

Không chỉ thưởng thức món ăn, khách tham quan còn có thể trực tiếp quan sát các đầu bếp thực hiện kỹ thuật nướng, quay, hun khói tại những khu bếp mở, theo dõi giải vô địch BBQ quốc tế hoặc tham gia 11 lớp học chuyên đề về ẩm thực.

Không khí sôi động tại sự kiện ngay ngày diễn ra lễ khai mạc

Ngay trong ngày khai mạc, 26 đầu bếp quốc tế thuộc Hiệp hội Đầu bếp Thế giới tham gia chương trình trình diễn nghệ thuật chế biến món ăn.

Các gia đình có trẻ nhỏ cũng có thêm lựa chọn với những lớp học nấu ăn, hoạt động chiếu phim lưu động, biểu diễn nghệ thuật đường phố. Khi màn đêm buông xuống, không gian lễ hội tiếp tục sôi động với các chương trình âm nhạc, trình diễn lửa và những khinh khí cầu được thắp sáng.

Ba ngày lễ hội chỉ là bước khởi đầu

Đằng sau sự kiện kéo dài 3 ngày là câu chuyện dài hạn hơn về việc khai thác thế mạnh ẩm thực của Hà Nội.

Theo đại diện Trung tâm Triển lãm Việt Nam, khi nhắc đến Thủ đô, nhiều người thường nhớ tới Hồ Gươm, những mùa hoa hay các công trình di sản. Song với không ít du khách, điều đọng lại sâu sắc nhất đôi khi chỉ là một bát phở nóng buổi sớm, một quán bún chả ven phố hay tách cà phê trong khu phố cổ. Những điều bình dị ấy cũng là một phần nguồn cảm hứng để Firebeat ra đời.

Thực tế, ẩm thực Hà Nội đã nhiều lần được quốc tế ghi nhận. Năm 2024, Thủ đô được Giải thưởng Ẩm thực Thế giới vinh danh là Thành phố ẩm thực tốt nhất châu Á. Năm 2025, Hà Nội tiếp tục được vinh danh là Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, trong năm 2025, Hà Nội đón hơn 33,7 triệu lượt khách, trong đó ẩm thực đã trở thành một trong những lý do quan trọng để du khách lựa chọn Thủ đô.

“Phát huy giá trị ẩm thực chính là chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, tạo thêm sức sống cho di sản và cơ hội phát triển cho cộng đồng, doanh nghiệp”, ông Quang nhấn mạnh trong bài phát biểu.

Thành phố xác định ẩm thực là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm. Sau khi lễ hội kết thúc, cơ quan quản lý cũng đề nghị tổng kết, đánh giá để có cơ sở xây dựng Firebeat thành sản phẩm văn hóa - du lịch thường niên.

Về phía đơn vị tổ chức, đại diện VEC khẳng định: “Với chúng tôi, Firebeat không chỉ là một sự kiện kéo dài trong ba ngày. Đây là một bước khởi đầu”. Ngay trong dịp lễ hội đầu tiên được tổ chức, đầu bếp Don David cũng đã bày tỏ mong muốn tất cả sẽ lại gặp nhau tại chính địa điểm này vào năm 2027.