Từng chỉ đón những dòng máy bay cỡ nhỏ, sân bay Côn Đảo đang đứng trước kế hoạch mở rộng chưa từng có. Đường băng hiện dài 1.830 m có thể được kéo dài gần gấp đôi, ra cả phía biển. Mục tiêu không chỉ là tăng lượng khách mà còn đưa hòn đảo này lên bản đồ các đường bay quốc tế.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt đề cương lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sân bay trên đảo sẽ được nâng lên cấp 4E, hướng tới đón các dòng máy bay thân rộng và đạt công suất 5 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050.

Việc lập quy hoạch chi tiết được thực hiện trên cơ sở Quyết định 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Trong lần điều chỉnh này, Côn Đảo là một trong những điểm đáng chú ý nhất: sân bay được chuyển từ cảng hàng không nội địa cấp 4C theo quy hoạch năm 2021 lên cảng hàng không quốc tế cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan tổ chức lập quy hoạch. Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) tài trợ sản phẩm quy hoạch và phối hợp thực hiện. Phạm vi nghiên cứu khoảng 311 ha, lớn hơn nhiều so với diện tích quy hoạch gần 182 ha của sân bay hiện hữu.

Theo định hướng, công suất sân bay đạt khoảng 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 5 triệu hành khách/năm vào năm 2050, tức gấp khoảng 12 lần công suất hiện tại (khoảng 400.000 khách/năm theo ACV). Khi đạt chuẩn 4E, sân bay có thể đón các dòng thân rộng như Boeing 787, Boeing 777 và Airbus A350, bên cạnh các dòng thân hẹp phổ biến như Airbus A320, A321. Tuy vậy, việc tiếp nhận từng loại tàu bay còn phụ thuộc vào đầu tư đồng bộ đường băng, đường lăn, sân đỗ và các điều kiện an toàn khai thác.

Đây là bước nhảy lớn so với hiện tại. Các dòng thân rộng như Boeing 787 hay Airbus A350 có sức chứa khoảng 300 hành khách, gấp khoảng bốn lần máy bay ATR72 đang khai thác. Chúng cũng đủ tầm bay cho các chặng quốc tế, mở ra khả năng đưa khách nước ngoài bay thẳng đến Côn Đảo thay vì phải nối chuyến qua TP.HCM.

Các thông tin trước đó cho thấy mục tiêu của việc nâng cấp là mở các đường bay quốc tế, đặc biệt từ khu vực Đông Bắc Á như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đường băng ngắn, máy bay nhỏ, mùa cao điểm luôn thiếu ghế

Sân bay Côn Đảo được người Pháp xây dựng ban đầu với mục đích quân sự, là một trong những sân bay lâu đời nhất Việt Nam. Năm 2004, sân bay được nâng cấp đạt chuẩn 3C và sân bay quân sự cấp II.

Đến nay, hạ tầng gần như không thay đổi nhiều: đường cất hạ cánh dài 1.830 m, rộng 30 m; sân đỗ có 4 vị trí; nhà ga hành khách khoảng 3.792 m². Sân bay chưa đón được Airbus A320/A321, chủ yếu khai thác ATR72 và các loại máy bay cỡ nhỏ tương đương (gần đây có thêm Embraer E195). Mỗi chuyến ATR72 chỉ chở được khoảng 70 khách, chưa bằng một nửa các dòng phổ biến như A320 hay Boeing 737. Sân bay cũng từng được phản ánh là không có hệ thống đèn đêm, chỉ khai thác ban ngày.

Trong khi đó, đường biển là lựa chọn thay thế khá vất vả: theo Cục Hàng không, đi tàu từ TP.HCM ra Côn Đảo mất khoảng 9 tiếng, từ Vũng Tàu khoảng 4 tiếng trong điều kiện biển lặng.

Số liệu của Vietnam Airlines cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2026, đường bay Côn Đảo – TP.HCM có khoảng 7.900 chuyến với 498.411 lượt khách, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Riêng tháng 4/2026 ghi nhận 80.963 lượt khách trên 1.198 chuyến. Hiện các đường bay thường lệ nối Côn Đảo với TP.HCM và Cần Thơ.

Do hạn chế về loại máy bay, nguồn cung ghế khó mở rộng, nhất là vào mùa cao điểm du lịch. Việc nâng cấp được kỳ vọng giải tỏa một phần nút thắt kết nối, tăng năng lực vận chuyển hành khách và hàng hóa, qua đó thúc đẩy du lịch và kinh tế của đặc khu.

Quy hoạch hoàn thành đầu năm 2027, tổng vốn sẽ được tính sau

Theo kế hoạch, thời gian lập quy hoạch dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027, chưa bao gồm thời gian thẩm định và phê duyệt.

Nội dung quy hoạch gồm khảo sát hiện trạng và đánh giá công suất hạ tầng hiện hữu, dự báo nhu cầu vận tải hàng không, nghiên cứu vùng trời, đường bay và phương thức bay. Trên cơ sở đó, đơn vị lập quy hoạch sẽ xác định quy mô, nhu cầu sử dụng đất, bố trí khu bay, khu mặt đất và hạ tầng kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư và phương án phân kỳ đầu tư sẽ được xác định trong quá trình lập quy hoạch. Thời điểm hoàn thành xây dựng và bắt đầu khai thác chuyến bay quốc tế hiện chưa được công bố. Trước đó, khi đề xuất tài trợ lập quy hoạch, Sun Group từng đưa ra tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.780 tỷ đồng; con số chính thức sẽ phụ thuộc vào phương án được lựa chọn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM cũng lưu ý rằng chỉ sau khi quy hoạch được phê duyệt, thành phố mới có cơ sở để xem xét phương án lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu. Theo đề cương được duyệt, Sun Group phải tuân thủ các nguyên tắc tài trợ tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 205/2026/NĐ-CP về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh.

Dù vậy, việc nâng cấp không đơn giản. Sân bay nằm giữa biển và núi nên đường băng có thể phải kéo dài bằng cách lấn biển, điều Việt Nam chưa có tiền lệ với một cảng hàng không quy mô lớn. Hồi tháng 5, đặc khu Côn Đảo đã cơ bản thống nhất định hướng kéo dài đường băng lên 3.500 m. Đơn vị tư vấn đang tính cả phương án xoay đường băng khoảng 10 độ để tránh đảo Hòn Cau, đồng thời phải cân nhắc việc bảo tồn di tích và hệ sinh thái của đảo. Dù theo phương án nào, sân bay vẫn chỉ có một đường cất hạ cánh.