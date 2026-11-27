Bánh mì heo quay dẫn đầu nhóm đại diện Việt Nam khi đứng thứ 9, trong khi phở bò xếp thứ 37 và bún chả ở vị trí 84.

Theo bảng xếp hạng “Top 100 Asian Foods” do Taste Atlas công bố ngày 18/11, Việt Nam có 7 món ăn góp mặt. Trong đó, bánh mì heo quay đạt 4,5/5 điểm, đứng thứ 9 toàn bảng và là đại diện Việt Nam duy nhất lọt vào top 20.

Các món Việt còn lại gồm phở bò xếp thứ 37, bún bò Nam Bộ thứ 43, mì Quảng thứ 65, nước chấm thứ 78, bún chả thứ 84 và bò kho ở vị trí 100. Đáng chú ý, phở bò – món ăn vốn được xem là biểu tượng ẩm thực Việt Nam – có thứ hạng thấp hơn bánh mì heo quay 28 bậc.

Theo mô tả của Taste Atlas, sức hấp dẫn của bánh mì heo quay đến từ phần thịt ba rọi được tẩm ướp gia vị, quay giòn phần da rồi thái lát mỏng, ăn kèm bánh mì nóng. Nhân bánh thường có thêm mayonnaise, dưa chuột, cà rốt, củ cải muối và rau thơm. Một số hàng quán còn phết pate gan gà để tăng vị béo.

Đây là biến thể bánh mì quen thuộc, phổ biến tại nhiều hàng quán đường phố ở Việt Nam. Sự kết hợp giữa lớp vỏ bánh giòn, thịt heo quay đậm vị và các loại rau củ tạo nên hương vị đặc trưng, phù hợp với khẩu vị của nhiều thực khách.

Bên cạnh bánh mì heo quay, sự góp mặt của nước chấm ở vị trí 78 cũng thu hút chú ý. Loại nước chấm phổ biến này thường được pha từ nước mắm, chanh, đường, tỏi và ớt, góp phần làm nổi bật hương vị của nhiều món ăn Việt.

Trong danh sách, bún chả đứng thứ 84. Taste Atlas nhắc lại dấu mốc năm 2016, khi món ăn Hà Nội xuất hiện trong chương trình “Parts Unknown” của đầu bếp Anthony Bourdain. Hình ảnh ông thưởng thức bún chả cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hà Nội từng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Taste Atlas cho biết bảng xếp hạng dựa trên 241.959 lượt đánh giá, trong đó có 139.805 lượt được hệ thống xác nhận hợp lệ. Nền tảng sử dụng cơ chế lọc tự động nhằm hạn chế đánh giá thiên vị địa phương và ưu tiên ý kiến từ những người dùng có hiểu biết về ẩm thực.