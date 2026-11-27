Sau khi sân vận động 48.446 chỗ ngồi bị phá dỡ, khu đất rộng 31,6 ha tại bang Minnesota được chuyển đổi thành Mall of America – một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Metropolitan Stadium, còn được biết đến với tên gọi The Met, tọa lạc tại thành phố Bloomington, bang Minnesota, Mỹ. Công trình được khánh thành ngày 24/4/1956, ban đầu có sức chứa khoảng 18.200 chỗ ngồi. Qua nhiều lần mở rộng, sân vận động đạt sức chứa khoảng 48.446 chỗ đối với các trận bóng bầu dục.

Trong gần 30 năm hoạt động, Metropolitan Stadium từng là sân nhà của Minnesota Twins – đội bóng chày chuyên nghiệp thi đấu tại giải Major League Baseball (MLB) và Minnesota Vikings – đội bóng bầu dục thuộc National Football League (NFL). Đây cũng từng là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn của bang Minnesota.

Tuy nhiên, khi các đội bóng lần lượt chuyển sang thi đấu tại sân vận động mới H.H.H. Metrodome ở trung tâm Minneapolis vào đầu thập niên 1980, Metropolitan Stadium dần mất đi vai trò vốn có. Trận đấu cuối cùng tại đây diễn ra năm 1981. Sau đó, công trình bị bỏ trống và chính thức bị phá dỡ năm 1985.

Sau khi bị phá dỡ năm 1985, khu đất xây Metropolitan Stadium được lựa chọn để phát triển Mall of America.

Thay vì tiếp tục duy trì một sân vận động không còn được khai thác, khu đất rộng khoảng 78 acre, tương đương 31,6 ha, được chính quyền địa phương lựa chọn để phát triển Mall of America – công trình sau này trở thành một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Dù Metropolitan Stadium không còn tồn tại, những dấu tích đặc biệt của sân vận động này vẫn được lưu giữ bên trong Mall of America – công trình được xây dựng trên chính khu đất cũ. Khi trung tâm thương mại khai trương năm 1992, một số kỷ vật gắn với lịch sử sân bóng chày đã được giữ lại như cách nhắc nhớ về quá khứ của khu đất.

Đáng chú ý, một tấm bảng kỷ niệm được gắn trên sàn khu vui chơi trong nhà Nickelodeon Universe, gần trò chơi Rock Bottom Plunge, đánh dấu chính xác vị trí chốt nhà (home plate) của sân bóng chày Metropolitan Stadium trước đây.

Một dấu tích khác là chiếc ghế khán đài màu đỏ được đặt trên bức tường phía trên trò chơi Log Chute. Đây chính là vị trí quả bóng trong cú home run dài 520 feet (khoảng 158,5 m) của danh thủ Harmon Killebrew rơi xuống ngày 3/6/1967. Cú đánh này trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử sân vận động.

Về quá trình phát triển Mall of America, sau khi khu đất Metropolitan Stadium được giải phóng, Bloomington Port Authority đã tổ chức lựa chọn phương án đầu tư. Dự án Mall of America được chọn trong số 4 đề xuất cuối cùng, với định hướng hình thành một tổ hợp tích hợp mua sắm, ăn uống, giải trí và du lịch.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 650 triệu USD, tương đương khoảng 16.800 tỷ đồng. Công trình chính thức khởi công ngày 14/6/1989 và mở cửa đón khách vào ngày 11/8/1992.

Theo các tài liệu công bố về dự án, Mall of America có tổng diện tích xây dựng khoảng 4,2 triệu ft², tương đương 390.200 m². Trong đó, diện tích dành cho hoạt động bán lẻ vào khoảng 241.500 m².

Thời điểm khai trương năm 1992, trung tâm thương mại có khoảng 330 cửa hàng, cùng hệ thống nhà hàng và các khu vui chơi giải trí.

Điểm nhấn đáng chú ý là Nickelodeon Universe – công viên giải trí trong nhà nằm ngay giữa trung tâm thương mại. Bên cạnh đó, Mall of America còn có thủy cung SEA LIFE Minnesota, rạp chiếu phim, khu ẩm thực và nhiều không gian vui chơi khác.

Sau hơn 30 năm hoạt động, công trình tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ. Theo thông tin từ đơn vị quản lý, Mall of America hiện có hơn 520 cửa hàng, cùng hệ thống nhà hàng và các điểm tham quan, giải trí. Trung tâm thương mại này cũng trở thành một điểm đến du lịch quan trọng của bang Minnesota, thu hút lượng lớn khách tham quan mỗi năm.