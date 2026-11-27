Một thương hiệu trà sữa đóng cửa hơn một năm, bất ngờ được nhắc tên trong hội nhóm 1,5 triệu thành viên. Hàng trăm người 8X, 9X lập tức kéo vào bình luận, người khoe ảnh cũ, người nhớ lại những chiều Chủ nhật hẹn nhau ở quán. Hóa ra, có những địa chỉ đã biến mất khỏi bản đồ nhưng vẫn nằm nguyên trong ký ức của một thế hệ.

Cái tên ấy là Hot&Cold.

Ra đời năm 2011 với trà sữa, xiên que và những quầy topping tự chọn, Hot&Cold từng có hơn 65 cửa hàng trên cả nước. Từ một điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ, thương hiệu dần thu hẹp còn 13 cửa hàng trước khi thông báo đóng cửa toàn hệ thống vào tháng 6/2025.

Người đứng sau thương hiệu này là Billy Ha - Co-founder Hot&Cold (đồng sáng lập Hot Cold). Sau 14 năm, anh gọi đó là “đứa trẻ” mà mình vừa tự hào, vừa day dứt vì không thể giữ lại. Lần đầu tiên, anh kể về hành trình kinh doanh và quyết định khép lại thương hiệu từng gắn với thanh xuân của hàng nghìn người trẻ.

Anh thừa nhận đóng cửa là thất bại. Nhưng anh không muốn Hot&Cold phải tồn tại bằng mọi giá.

Vì sao đóng cửa Hot&Cold là quyết định khó khăn nhưng cần thiết?

Chào anh Billy Ha!

Mới đây, trong hội nhóm Facebook “Hồi ức thế hệ 8X, 9X” với gần 1,5 triệu thành viên, anh đăng tải bài viết chia sẻ về hành trình 14 năm của Hot&Cold, gây chú ý. Đây cũng là lần hiếm hoi anh công khai chia sẻ về bản thân cũng như chặng đường xây dựng thương hiệu, không ít khách hàng từng gắn bó với Hot&Cold bất ngờ khi biết đến người sáng lập.

Lý do cho lần “lộ diện” này là gì vậy, và anh nghĩ gì khi dưới bài viết có nhiều khách quen bình luận, chia sẻ kỷ niệm?

Thật ra, mọi chuyện bắt đầu khá tình cờ. Mình tham gia một hội nhóm Facebook chuyên chia sẻ kỷ niệm của thế hệ 8X, 9X, trong lúc lướt các bài viết, mình bất ngờ bắt gặp hình ảnh những chiếc ly Hot&Cold ngày trước, những bức ảnh chụp tại quán và cả những câu chuyện gắn với tuổi trẻ của mọi người. Vì vậy, mình quyết định viết một bài chia sẻ về hành trình của Hot&Cold từ năm 2011 đến 2025. Mình chỉ đơn giản muốn góp thêm một câu chuyện vào những hồi ức chung của mọi người, chứ không có ý định quảng bá thương hiệu hay giới thiệu bản thân là Co-founder. Bởi, mọi người cũng thấy đó, trong suốt nhiều năm hoạt động, mình gần như không xuất hiện công khai với vai trò người sáng lập. Mình nghĩ điều đó cũng không quá cần thiết. Với một người làm kinh doanh, điều quan trọng nhất vẫn là sản phẩm và chất lượng sản phẩm. Mình muốn mọi người nhớ đến những gì thương hiệu mang lại, thay vì tập trung vào người đứng phía sau.

Không ngờ bài viết lại nhận được sự quan tâm lớn, với khoảng một triệu lượt xem, hàng trăm bình luận và nhiều lượt chia sẻ. Điều khiến mình vui nhất không nằm ở những con số này, mà là được đọc lại những câu chuyện từ chính khách hàng và cả những người từng làm việc tại quán. Có những kỷ niệm đã diễn ra từ hơn mười năm trước mà ngay cả người sáng lập như mình cũng chưa từng biết đến. Qua những chia sẻ đó, mình nhận ra rằng một thương hiệu đôi khi có thể trở thành một phần ký ức của rất nhiều người, vượt xa những gì người tạo ra nó từng hình dung.

Người tạo ra Hot&Cold hình dung gì về thương hiệu của mình trong những ngày đầu?

Ngay từ cửa hàng đầu tiên ở 100 Trần Hưng Đạo (cũ), TP.HCM mình và người đồng hành là hai người chị đã nghĩ đến chuyện phát triển chuỗi. Nhưng không ai tưởng tượng có ngày Hot&Cold đạt tới 65 địa điểm trên toàn Việt Nam, từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Đến giờ nghĩ lại, vẫn thấy mình ngày ấy vừa rất tự tin vừa có chút ngây thơ: dám nghĩ lớn, nhưng chưa biết cái “lớn” ấy có thể lớn đến vậy.

Đi xa đến vậy, Hot&Cold bắt đầu những bước đi đầu tiên như thế nào?

Phải kể từ IYO Yogurt - mô hình sữa chua tự chọn topping rồi cân ký cũng nổi tiếng ở TP.HCM từ nhiều năm về trước. Đây là thương hiệu đầu tiên mà mình phát triển cùng chị hai, sau khi du học từ Mỹ về.

Từ kinh nghiệm làm yogurt, chị hai mình nảy ra ý tưởng: tại sao trà sữa không cho khách nhìn thấy và tự chọn topping, thay vì mọi thứ nằm sẵn trong ly? Chứ bản thân mình thật ra không bao giờ uống trà sữa (Cười). Từ ý tưởng của chị hai, mình cùng với một người chị nữa - hay đùa là “bộ ba pháp thuật” đã cùng nhau xây dựng nên Hot&Cold - mô hình trà sữa topping tự chọn kết hợp xiên que mà mọi người biết đến. Khách không chỉ gọi tên một món có sẵn mà còn được tự tay chọn phần topping của mình, được nhìn thấy, được lựa chọn, được tự tạo ra ly trà sữa theo sở thích. Cái tên Hot&Cold cũng rất đơn giản: đồ ăn nóng giòn và thức uống mát lạnh, vừa dễ nhớ vừa nói đúng thứ mình bán. Trong 3 năm đầu, mình tự sửa điện, trám tường, chụp hình món và thiết kế menu. Đến khi hệ thống mở rộng nhượng quyền mới dần xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp.

Trong ký ức của anh, đâu là thời kỳ Hot&Cold “chạm đỉnh”?

Ừm, mình nghĩ đó là khoảng năm 2017. Thời điểm ấy, mình có cơ hội tiếp cận một báo cáo nghiên cứu thị trường do một công ty nước ngoài thực hiện khi tìm hiểu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực F&B tại Việt Nam. Báo cáo đề cập đến nhiều thương hiệu lớn, trong đó có Highlands Coffee, và ghi nhận Hot&Cold dẫn đầu về chỉ số khách hàng quay trở lại trong nhóm thương hiệu được khảo sát. Điều khiến mình đặc biệt tự hào là Hot&Cold khi đó không phải chuỗi có quy mô lớn nhất hay thương hiệu xuất hiện ồn ào nhất trên thị trường. Trong khi một số đối thủ đã sở hữu hàng trăm cửa hàng, Hot&Cold mới có vài chục địa điểm. Vì vậy, kết quả nghiên cứu này mang lại cho mình một sự ghi nhận rất đáng nhớ.

Với mình, việc khiến khách hàng biết đến thương hiệu có thể là thành công của marketing. Nhưng để họ uống thử, yêu thích rồi chủ động quay lại lần thứ hai, thứ ba lại là câu chuyện của chất lượng sản phẩm và trải nghiệm. Khách hàng có thể ghé một quán vì tò mò, vì không gian đẹp hay một chương trình quảng cáo, nhưng quyết định quay lại thường đến từ việc họ cảm thấy sản phẩm và trải nghiệm đó thực sự xứng đáng.

Đến bây giờ, mình vẫn xem tỷ lệ khách hàng quay lại là một trong những thước đo quan trọng khi kinh doanh F&B.

Còn lúc khó khăn đỉnh điểm thì sao?

Nếu không tính COVID-19 thì mình nhớ nhất giai đoạn 2018-2019, khi thị trường trà sữa cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Những con đường như Ngô Đức Kế, Phan Xích Long tập trung hàng chục thương hiệu, có thời điểm gần như tuần nào cũng xuất hiện một cửa hàng mới.

Trong bối cảnh đó, Hot&Cold gặp một tình huống khá trớ trêu. Một ly trà sữa cơ bản của mình có giá khoảng 19.000 đồng, nếu thêm topping thường dao động từ 27.000-35.000 đồng. Trong khi đó, nhiều thương hiệu mới gia nhập thị trường lại bán sản phẩm ở mức 50.000-70.000 đồng. Mức giá dễ tiếp cận vốn là lợi thế, nhưng đôi khi cũng khiến một bộ phận khách hàng mặc định rằng sản phẩm rẻ thì chất lượng không cao.

Mình luôn tin nguyên liệu trà Việt Nam có chất lượng tốt. Vì vậy, thay vì chạy theo cuộc đua mở những cửa hàng thật hào nhoáng hay định vị sản phẩm ở phân khúc giá cao, Hot&Cold tập trung vào thế mạnh của mình với thông điệp “Topping bao la, trà ta đậm vị”. Tuy nhiên, mình cũng phải thừa nhận thương hiệu dần mất đi một phần thị phần, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ hơn, khi thị hiếu và xu hướng tiêu dùng liên tục thay đổi.

Nhìn lại, điều khó nhất không hẳn nằm ở việc cạnh tranh với bao nhiêu thương hiệu mới, mà là làm sao tiếp tục kết nối với những thế hệ khách hàng tiếp theo. Những bạn 8X, 9X đời đầu từng gắn bó với Hot&Cold có thể vẫn nhớ hương vị và không gian của quán, nhưng thế hệ cuối 9X, 2K lại lớn lên trong một thị trường có quá nhiều lựa chọn và những tiêu chí trải nghiệm khác biệt.

Mình nhận ra rằng giữ được một nhóm khách hàng trung thành là điều đáng quý, nhưng chưa đủ để một thương hiệu phát triển lâu dài. Sản phẩm tốt vẫn là nền tảng, song thương hiệu cũng phải liên tục đổi mới cách tiếp cận, tìm được ngôn ngữ phù hợp để trò chuyện với thế hệ khách hàng mới. Bởi một thương hiệu có thể sống rất lâu trong ký ức của thế hệ này, nhưng muốn đi tiếp thì vẫn phải chinh phục được thế hệ sau.

Vậy tại sao Hot&Cold không thay đổi để phát triển hoặc ít nhất là vẫn trụ lại được, 1 hoặc 2 cửa hàng ở TP.HCM chẳng hạn?

Đó là quyết định khó khăn, nhưng cần thiết. Nhìn lại, đây không phải quyết định xuất phát đơn thuần từ hoàn cảnh cá nhân mà là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: thị trường, bài toán tài chính, bộ máy vận hành và nhân sự.

Hot&Cold được xây dựng từ mình và hai người chị, giống như ba bánh răng cần phối hợp để cùng vận hành. Nhưng đến giai đoạn đó, mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng. Mình có thời gian sang Mỹ phát triển công việc mới, trung bình một năm chỉ về Việt Nam khoảng 7-8 lần. Chị Hai gặp vấn đề sức khỏe, người chị còn lại cũng trải qua những biến cố cá nhân. Điều đó khiến cả ba không còn đủ điều kiện để cùng duy trì và trực tiếp điều hành thương hiệu như trước.

Bên cạnh đó, khi hệ thống thu hẹp, Hot&Cold vẫn phải duy trì bộ máy vận hành cùng nhiều khoản chi phí được hình thành từ giai đoạn thương hiệu phát triển lớn hơn. Có những tháng hoạt động phải bù lỗ. Mình cũng phải nhìn vào thực tế rằng, càng kéo dài trong điều kiện bộ máy không còn vận hành được như trước, mình càng lo trải nghiệm của khách hàng và nhân viên sẽ bị ảnh hưởng, mình không muốn chờ đến khi thương hiệu trở nên xấu xí trong mắt khách hàng. Mình muốn mọi người nhớ đến Hot&Cold bằng những điều tốt đẹp nhất.

Nhân đây, mình cũng muốn đính chính một thông tin: 65 là số lượng cửa hàng lớn nhất Hot&Cold từng đạt được, chứ không phải số cửa hàng đóng cửa cùng một thời điểm. Sau COVID-19, hệ thống còn hơn 20 cửa hàng và đến khi mình đưa ra quyết định đóng cửa, con số này là 13.

Khoảnh khắc khó giữ bình tĩnh nhất với một người làm chủ 65 cửa hàng

13 cũng là con số lớn mà - để một thương hiệu trà sữa có được từng ấy cửa hàng không dễ, sao anh không nghĩ đến việc nhượng quyền chẳng hạn?

Mình từng nhận nhiều lời đề nghị mua lại hoặc hợp tác, nhưng luôn xem Hot&Cold như một đứa con tinh thần nên nếu trao cho người khác, điều đó đồng nghĩa với việc mình không còn kiểm soát được những giá trị đã xây dựng. Mình không muốn thương hiệu tiếp tục tồn tại bằng mọi giá trong một hình thức chính mình không còn nhận ra.

Và rồi, ngày phải đưa ra thông báo đóng cửa Hot&Cold diễn ra như thế nào?

Đến giờ mình vẫn nhớ như in đêm đi xe giường nằm từ Đà Lạt về TP.HCM để sáng hôm sau thông báo đóng cửa với nhân viên. Đó là một đêm gần như không ngủ.

Mình tự tin nói chuyện trước đám đông, thậm chí hay đùa rằng nếu không kinh doanh chắc có thể làm MC. Nhưng hôm ấy mình nghẹn. Điều khó buông nhất không phải cửa hàng hay máy móc, mà là những người đã đồng hành 7 năm, 10 năm, 12 năm, thậm chí gần như suốt 14 năm. Một người làm cùng mình mười mấy năm không chỉ là một dòng trong bảng nhân sự. Họ có những mối quan hệ, thói quen, kế hoạch cuộc sống gắn với công việc ấy. Vì vậy, cảm giác phải đứng trước mọi người thông báo dừng lại rất khác với chuyện đóng một cửa hàng kinh doanh không hiệu quả. Đó là một trong những khoảnh khắc mình khó giữ được sự bình tĩnh nhất.

Hỏi thật nhé, lúc đó có khoảnh khắc nào nghĩ “mình thất bại rồi không”?

Có chứ! Đóng cửa là thất bại. Làm kinh doanh phải đủ dũng cảm để thừa nhận lúc nào mình thắng và lúc nào mình thua. Nhưng, mình cũng không đồng ý rằng một cái kết thất bại có thể xóa bỏ tất cả những năm tháng trước đó. Những cửa hàng đã từng đông khách, những nhân viên trưởng thành, những kỷ niệm của khách hàng đều là thật.

Kể cả bán thương hiệu cho người khác để nó tiếp tục tồn tại, với mình vẫn có thể là thất bại nếu những giá trị ban đầu không còn được giữ. Mình không cho rằng tồn tại bằng mọi giá mới là thành công. Khi không thể tiếp tục làm đúng điều mình tin tưởng, mình chọn dừng lại và chấp nhận trách nhiệm về quyết định ấy.

Anh nói nhiều về việc Hot&Cold là kỷ niệm với khách hàng, là nhà của nhiều thế hệ nhân viên, còn Hot&Cold đã cho một Co-founder như anh những được - mất gì?

Thương hiệu này cho mình kiến thức, kinh nghiệm, thành công, sự ghi nhận và tất nhiên là cả tiền. Làm kinh doanh 14 năm thì cũng phải kiếm được tiền chứ! (Cười) Có một niềm tự hào hơi buồn cười: Mình rất vui khi nhìn thấy ly Hot&Cold trong thùng rác. Đi trung tâm thương mại, sân bay hay rạp chiếu phim, thấy một chiếc ly đã uống hết là biết sản phẩm của mình đã hiện diện trong đời sống của ai đó. Có lúc đứng chờ thang máy ở căn hộ, thấy cư dân cầm ly Hot&Cold, mình cũng vui như vậy.

Thế nên, nếu được quay lại năm 2011, mình vẫn sẽ xây dựng Hot&Cold và không thay đổi điều gì.

Có một điều nhiều người quên khi đánh giá thành công hay thất bại của thương hiệu F&B: vòng đời sản phẩm và sự thay đổi trong thị hiếu khách hàng. Một thương hiệu có thể được yêu thích ở giai đoạn này, nhưng vài năm sau khách hàng không còn hào hứng như trước. Điều đó không nhất thiết có nghĩa người làm thương hiệu kém đi.

Nhìn rộng hơn, mỗi thế hệ có một món ăn, thức uống hoặc một cách tụ tập rất riêng. Thứ từng là lựa chọn mặc định của cha mẹ có thể không còn là ưu tiên của con cái; rồi một ngày nó lại trở thành điều mới mẻ với thế hệ tiếp theo. Vì vậy, mình không nhìn vòng đời của sản phẩm như một đường thẳng chỉ đi lên mãi. Có những đoạn tăng trưởng, bão hòa, suy giảm, và đôi khi là trở lại. Dĩ nhiên người kinh doanh phải quan sát và thích nghi, đó là trách nhiệm, nhưng không phải lúc nào mình cũng điều khiển được thị hiếu. Mình không phủ nhận thất bại, nhưng một thương hiệu đi xuống không có nghĩa mọi điều nó từng làm đều sai. Những thành công và giá trị Hot&Cold mang lại trong 14 năm là có thật, và mình vẫn tự hào về điều đó.

Và Hot&Cold chỉ là một trong nhiều công việc mình đang làm. Sau khi đóng cửa, mình vẫn còn các dự án lưu trú ở Việt Nam, Ma Juicy ở Mỹ, kế hoạch mở quán cà phê mới và cả việc chăm sóc cậu con trai 7 tuổi.

Mình vẫn phải lo hoạt động của những thương hiệu khác, các dự án đang chuẩn bị và cuộc sống gia đình. Chỉ đến khi sức khỏe buộc mình phải chú ý, mình mới thật sự hiểu rằng bận rộn không thể là lý do để bỏ quên bản thân.

Từ người dùng 2 điện thoại, có 4 tài khoản Zalo, nhân viên gọi nửa đêm cũng nghe đến “cuộc đời khác” sau biến cố

Được biết, năm 2025 cũng là thời điểm anh trải qua ca phẫu thuật khối u, biến cố này ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của anh?

Năm 2025, mình liên tiếp trải qua 3 biến cố lớn. Đầu tiên là quyết định đóng cửa Hot&Cold. Thứ hai là cửa hàng Ma Juicy tại California (Mỹ) - thương hiệu mình phát triển tại Mỹ, với những hương vị mang dấu ấn Việt Nam như rau má, trà bí đao và các món đậu hũ, gặp hỏa hoạn nghiêm trọng.

Cuối cùng là đến cuối năm, mình phát hiện khối u ở khu vực gần tai và não, phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 8,5 tiếng. Biến cố này cũng khiến dự định nghỉ hưu sớm của mình phải tạm gác lại. Trước đó, sau nhiều năm tập trung cho công việc, mình từng muốn chuyển sang một nhịp sống chậm hơn ở Đà Lạt. Mình xây homestay Casa Lapin, nằm sát rừng thông, với mong muốn có một nơi để nghỉ ngơi và dưỡng già. Hiện tại, homestay này vẫn hoạt động, được quản lý bởi một nhân viên từng gắn bó với Hot&Cold hơn 10 năm. Với mình, đây là một sự tiếp nối đặc biệt: dù Hot&Cold đã khép lại, những con người từng đồng hành vẫn tiếp tục đi cùng mình trên những hành trình mới. Đây cũng là nơi mình thường tìm về mỗi khi muốn tạm rời xa sự náo nhiệt của các thành phố lớn.

Những biến cố ấy khiến mình thay đổi khá nhiều, không chỉ trong cách nhìn nhận công việc mà còn cả cách chia sẻ cuộc sống. Trước đây, mình rất kín tiếng, thậm chí từng chặn gần như toàn bộ nhân viên trên Facebook để tách biệt đời tư với công việc. Nhưng sau khi chia sẻ câu chuyện bệnh tật, mình nhận được nhiều tin nhắn từ những người đang trải qua hoàn cảnh tương tự. Mình nhận ra việc mở lòng đôi khi có thể giúp người khác cảm thấy được đồng cảm và có thêm niềm tin. Vì thế, thay vì chỉ âm thầm làm việc như trước, mình muốn lưu lại những câu chuyện của bản thân khi vẫn còn cơ hội.

Đó cũng là lý do anh trở lại Mỹ để kinh doanh?

Không hẳn. Mình sang Mỹ từ năm 18 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, mình từng nhận được lời mời làm việc khá tốt trong lĩnh vực marketing, đúng với ngành mình học, nhưng cuối cùng lại chọn về Việt Nam kinh doanh cùng các chị.

Sau nhiều năm xây dựng Hot&Cold, mình trở lại Mỹ với định hướng phát triển những thương hiệu đồ uống mang hương vị Việt Nam theo cách phù hợp với thị trường nơi đây. Đó là lý do mình phát triển Ma Juicy tại California, với nước rau má, trà bí đao và những món tráng miệng quen thuộc.

Sắp tới, mình cũng đang chuẩn bị mở thêm một mô hình cà phê LeLa Coffee, ở Huntington Beach, California, dự kiến khai trương đầu năm 2027. Sau nhiều năm liên tục tạo ra những thương hiệu mới thì mình muốn tập trung tâm huyết để đưa văn hóa cà phê Việt Nam đến gần hơn với khách hàng ở Mỹ. Mình mong thương hiệu này không chỉ bán những ly cà phê ngon mà còn tạo ra một trải nghiệm để khách hàng bản địa có thể khám phá và yêu thích cà phê Việt Nam theo một cách hiện đại, gần gũi hơn.

Đây có thể là dự án kinh doanh “cuối cùng” mà mình muốn tự tay xây dựng từ đầu. Nhưng nói trước bước không qua, mình cũng không dám chắc! Vì những người thích kinh doanh thường hay có vấn đề với hai chữ “cuối cùng’!”(Cười).

Bây giờ, điều gì không còn quá quan trọng nữa, Billy Ha?

Chắc là cái tôi. Billy sinh năm 1987, tuổi Mão, cung Sư Tử, lại mệnh Hỏa. Nói vui là một con mèo nhưng tính khí đôi khi giống sư tử hơn! (Cười). Nên, ngày xưa mình khá nóng tính, dễ phản ứng khi người khác đụng đến lòng tự trọng. Bây giờ, cái tôi của mình không nhỏ đi, có khi còn lớn hơn trước, chỉ là lúc này mình biết cách để nó không bị tổn thương bởi những chuyện không đáng. Mình vẫn muốn làm những việc lớn, vẫn có quan điểm mạnh và đôi khi vẫn rất cứng đầu. Chỉ là bây giờ, trước một chuyện khiến mình khó chịu, mình không còn thấy cần phải phản ứng ngay để chứng minh mình đúng. Có những việc bỏ qua được thì bỏ qua, dành năng lượng ấy cho công việc, cho con và cho chính mình. Mình điềm tĩnh hơn. Đến mức mà có những người quen gặp lại còn hỏi sao dạo này mình trầm tính thế. Mình hay đùa rằng chắc vì ở Đà Lạt lâu quá, thành phố sống chậm nên mình cũng chậm theo.

Đó là về bản thân, còn trong kinh doanh, có một điều mình không thay đổi: kinh doanh phải kiếm ra tiền. Mình thấy đôi khi mọi người ngại nói về tiền, cứ phải khẳng định kinh doanh chỉ vì đam mê. Nhưng với mình, doanh nghiệp phải có lợi nhuận mới có thể tồn tại, trả lương, đầu tư và có nguồn lực làm những việc khác. Muốn kiếm nhiều tiền bằng cách làm ăn đàng hoàng chẳng có gì đáng xấu hổ.

Lối sống thì sao, có điều gì đã thay đổi không - vì nghe nói trước đây anh bận đến nỗi không có thời gian đi khám bệnh, thức khuya, dậy sớm?

Đúng, ngày xưa mình gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc. Có lúc mình sử dụng hai điện thoại, mỗi máy hai SIM, tức có đến 4 tài khoản Zalo. Nhân viên đều có số điện thoại và email của mình, bất kể chuyện gì xảy ra vào nửa đêm cũng có thể liên hệ. Mình không muốn ai phải ngần ngại vì sợ làm phiền.

Bây giờ, mình vẫn giữ tinh thần trách nhiệm với công việc và cuộc sống, nhưng đã hiểu rằng sức khỏe cũng là điều bắt buộc phải ưu tiên. Sau ca phẫu thuật, mình vẫn cần theo dõi sức khỏe định kỳ theo chỉ định của bác sĩ do còn nguy cơ tái phát.

Có lẽ vì vậy mà mình hình thành một quan điểm hơi buồn cười: tập thể dục cũng giống như uống nước. Khi khát thì phải uống, còn vận động với mình là nhu cầu cần được duy trì thường xuyên. Có ngày mình tập 50 phút, nhưng cũng có ngày chỉ dành ra 5 phút. Thậm chí, đang mặc quần jean, áo sơ mi hay áo polo, mình vẫn ghé phòng gym, đẩy vài set tạ rồi đi ra. Có thể người khác thấy hơi kỳ, nhưng với mình, hôm đó chỉ có 5 phút thì mình tập 5 phút.

Nếu cứ đợi đến khi có hẳn một tiếng rảnh, chuẩn bị đầy đủ quần áo hay có huấn luyện viên đồng hành mới bắt đầu tập, mình sẽ luôn tìm được rất nhiều lý do để trì hoãn. Quan trọng với mình bây giờ không phải hôm nay tập được bao lâu, mà là không để bản thân bỏ quên việc vận động.

Khi đi du lịch, mình cũng mang theo dây kháng lực để có thể vận động ngay trong phòng khách sạn. Tất nhiên, việc tập luyện cần phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người. Điều mình muốn nói là đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian mới bắt đầu chăm sóc bản thân.

Sau tất cả những biến cố đã trải qua, có điều gì anh muốn làm hoặc trân trọng hơn trong cuộc sống hiện tại không?

Ngày xưa mình luôn nghĩ bản thân còn rất nhiều thời gian, chuyện gì cũng có thể để sau. Bây giờ mình muốn làm những điều mình yêu thích, ở bên những người quan trọng và sống sao để khi nhìn lại không có quá nhiều hối tiếc. Không phải vì bi quan về tương lai, mà vì mình hiểu hiện tại đáng quý đến mức nào.

Mình muốn tiếp tục sống tích cực, làm những việc mình tin tưởng và dành thời gian cho người thân, đồng thời vẫn tuân thủ lịch theo dõi mà bác sĩ đề ra. Đó là cách mình cân bằng giữa sự thận trọng và mong muốn sống trọn vẹn.