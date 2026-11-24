Một thương vụ trị giá lên tới 1 tỷ USD, một câu trả lời gây tranh cãi về năng lực kinh doanh, một từ tiếng Anh bị đem ra chế giễu và đặc biệt là tuyên bố về tiêu dùng quá mức khiến chính thương hiệu của người nói trở thành đối tượng bị soi xét. Cuộc trò chuyện giữa Hailey Bieber và nhà báo Andrew Ross Sorkin tại DealBook Summit của The New York Times ngày 18/11 đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Nhưng nếu chỉ nhìn vào khoảnh khắc cô dùng cụm từ “optimistical delusion” để giải thích thành công của Rhode, người ta sẽ bỏ lỡ một trong những nguyên nhân đáng chú ý nhất khiến Hailey bị phản ứng: khoảng cách giữa triết lý tiêu dùng mà cô tuyên bố theo đuổi và cách thương hiệu của cô đang bán hàng.

Overconsumption: Nghịch lý của một thương hiệu bán sự tối giản

Cuộc phỏng vấn DealBook còn có một lớp tranh cãi khác, bắt nguồn từ phát biểu của Hailey tại Fortune Most Powerful Women Summit hồi tháng 10. Khi nói về triết lý phát triển Rhode, cô tuyên bố mình không quan tâm đến “overconsumption” - tình trạng tiêu dùng quá mức. Hailey giải thích rằng ý tưởng ban đầu của thương hiệu là tạo ra “mỗi thứ một sản phẩm thật tốt”: một loại kem dưỡng ẩm, một sản phẩm dưỡng môi, những món đồ thiết yếu mà cô thực sự muốn có trong túi khi đi du lịch hoặc di chuyển liên tục. Cô không muốn tung ra thật nhiều sản phẩm chỉ để duy trì hoạt động bán hàng.

Thoạt nghe, đây là một triết lý dễ đồng tình, nhất là trong ngành công nghiệp làm đẹp vốn nổi tiếng với tốc độ ra mắt sản phẩm dày đặc. Nhưng phát biểu ấy nhanh chóng bị đặt cạnh chính những gì Rhode đang kinh doanh. Cư dân mạng nhắc đến chiếc ốp điện thoại có khe đựng son dưỡng - một trong những sản phẩm phụ kiện nổi tiếng nhất của thương hiệu - và đặt câu hỏi liệu người tiêu dùng có thực sự cần một chiếc ốp chuyên dụng để mang theo son dưỡng hay không. Những phiên bản màu khác nhau của sản phẩm dưỡng môi, các bộ sưu tập giới hạn và những món phụ kiện được thiết kế để tạo hiệu ứng lan truyền cũng trở thành ví dụ trong các cuộc tranh luận.

Một số người cho rằng vấn đề không nằm ở việc Rhode có bao nhiêu sản phẩm, mà ở cách thương hiệu liên tục tạo ra những lý do mới để khách hàng muốn mua thêm. Một chiếc son dưỡng có thể là sản phẩm thiết yếu với người này, nhưng phiên bản màu thứ năm, chiếc ốp điện thoại thứ hai hay một phụ kiện chỉ phục vụ cho việc mang theo món đồ ấy lại thuộc về một vùng nhu cầu khác. Khi sản phẩm được gắn với thẩm mỹ, xu hướng và cảm giác muốn sở hữu một phần thế giới của người nổi tiếng, ranh giới giữa nhu cầu thực tế và ham muốn được tạo ra bởi marketing trở nên khó nhận biết hơn.

Đây là một nghịch lý đáng chú ý của nền kinh tế influencer. Rhode không chỉ bán kem dưỡng hay son môi. Thương hiệu còn bán một phong cách sống: làn da căng bóng, vẻ đẹp tự nhiên, bảng màu tối giản, những món đồ nhỏ xinh và cảm giác luôn có một sản phẩm phù hợp trong túi xách. Những hình ảnh ấy được lan truyền qua nội dung của Hailey, qua các video làm đẹp và qua cộng đồng khách hàng. Sức mạnh thương mại của Rhode nằm một phần ở khả năng biến thẩm mỹ thành những món đồ có thể mua được. Nhưng khi một phong cách sống được thương mại hóa, người tiêu dùng cũng có thể cảm thấy mình cần mua thêm nhiều thứ để theo đuổi nó.

Tại DealBook Summit, Hailey thừa nhận cô đã dùng sai từ khi nói mình không quan tâm đến overconsumption. Cô giải thích điều muốn nói là Rhode có danh mục sản phẩm được chọn lọc hơn và nhịp độ ra mắt sản phẩm chậm, giãn cách hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm truyền thống. Cô cũng thừa nhận rằng việc sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm, xét đến cùng, vẫn góp phần vào tình trạng tiêu dùng quá mức và tạo ra tác động đối với môi trường. Đây là một sự điều chỉnh đáng ghi nhận, bởi cô không tiếp tục khẳng định Rhode đứng ngoài vấn đề.

Tuy nhiên, lời giải thích ấy chưa thể xóa bỏ câu hỏi mà người tiêu dùng đặt ra. Một thương hiệu có ít sản phẩm hơn đối thủ không đồng nghĩa với việc nó không góp phần tạo ra tiêu dùng quá mức. Tần suất ra mắt chỉ là một phần của câu chuyện. Còn có bao bì, nguyên liệu, vận chuyển, sản xuất, lượng hàng tồn kho, vòng đời sản phẩm và những chiến dịch marketing khuyến khích khách hàng mua thêm. Quan trọng hơn, một thương hiệu có thể bán ít loại mỹ phẩm nhưng vẫn tạo ra rất nhiều ham muốn tiêu dùng thông qua các phiên bản giới hạn, phụ kiện và hiệu ứng khan hiếm.

Thực tế, Fortune từng ghi nhận Rhode thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng, khiến khách hàng phải chờ đợi sau các đợt ra mắt. Hailey nói thương hiệu không chủ động tạo ra FOMO - nỗi sợ bỏ lỡ - như một chiến thuật bán hàng, mà tình trạng thiếu hàng phần lớn đến từ việc dự báo nhu cầu chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng. Cô cũng nhắc đến chiếc ốp điện thoại có khe đựng son dưỡng, sản phẩm mà chính cô không nghĩ sẽ trở nên nổi tiếng đến vậy. Trong khi đó, đồng sáng lập Lauren Ratner mô tả khả năng nắm bắt các xu hướng ngắn hạn và đưa nội dung lên mạng xã hội thật nhanh là một phần quan trọng trong cách Rhode vận hành.

Đây chính là điểm đáng suy ngẫm: Một thương hiệu có thể không cố tình tạo ra sự khan hiếm, nhưng vẫn hưởng lợi từ hiệu ứng khan hiếm. Một thương hiệu có thể nói rằng mình không muốn khuyến khích tiêu dùng quá mức, nhưng vẫn cần liên tục duy trì sự chú ý của khách hàng để tăng trưởng. Không nhất thiết phải có sự giả tạo hay chủ ý đánh lừa trong câu chuyện này. Đó đơn giản là mâu thuẫn nằm bên trong một mô hình kinh doanh được xây dựng trên việc biến sự chú ý thành nhu cầu và nhu cầu thành doanh thu.

Có lẽ vì thế, tranh cãi về overconsumption không chỉ là một câu chuyện riêng của Hailey Bieber. Nó chạm đến một vấn đề lớn hơn của ngành làm đẹp: Liệu một doanh nghiệp được xây dựng để bán sản phẩm có thể thực sự cổ vũ người tiêu dùng mua ít đi? Khi sự tối giản trở thành một phong cách sống hấp dẫn, nó cũng có thể trở thành một công cụ marketing. Người ta không còn được khuyến khích mua thật nhiều món đồ khác nhau; thay vào đó, họ được thuyết phục rằng mình nên sở hữu một phiên bản hoàn hảo, tinh tuyển và xứng đáng hơn. Nhưng nếu mỗi lần một món đồ mới được giới thiệu, người tiêu dùng lại cảm thấy phiên bản trước chưa đủ tốt, thì sự tối giản ấy rốt cuộc đang phục vụ ai?

Một thương hiệu tỷ đô, nhưng câu chuyện kinh doanh chưa đủ sức thuyết phục

Điểm khiến cuộc trò chuyện trở nên đáng chú ý không hẳn nằm ở câu trả lời “optimistical delusion”. Trước đó, Sorkin đã đặt ra một câu hỏi quan trọng hơn: Điều gì khiến Rhode khác biệt giữa vô số thương hiệu làm đẹp được sáng lập bởi những người nổi tiếng? Một lượng người theo dõi lớn có thể giúp một sản phẩm được chú ý khi ra mắt, nhưng không phải người nổi tiếng nào cũng có thể biến sự chú ý ấy thành một doanh nghiệp đủ sức phát triển và được một tập đoàn lớn mua lại. Vậy Hailey đã làm điều gì khác biệt?

Câu trả lời của cô xoay quanh khái niệm xây dựng thế giới thương hiệu (brand world-building). Hailey mô tả Rhode như phần mở rộng của chính con người mình: từ sản phẩm, bao bì, nhận diện hình ảnh cho đến cách kể chuyện, tất cả đều phải tạo nên một thế giới mà khách hàng có thể nhận ra và cảm thấy mình thuộc về. Cô cũng nhắc đến khoảng hai năm chuẩn bị trước khi Rhode chính thức ra mắt. Trong thời gian phát triển sản phẩm, Hailey thường xuyên chia sẻ thói quen chăm sóc da trên YouTube và Instagram, giới thiệu những món đồ mình sử dụng để việc thương hiệu xuất hiện sau đó không tạo cảm giác đột ngột. Mục tiêu là xây dựng niềm tin với cộng đồng làm đẹp trước khi yêu cầu họ mua một sản phẩm mới.

Đây không phải một chiến lược vô nghĩa. Ngược lại, nó cho thấy Hailey hiểu một đặc điểm quan trọng của nền kinh tế người sáng tạo nội dung: Người tiêu dùng ngày nay không chỉ mua một món đồ, họ còn mua câu chuyện, thẩm mỹ và cảm giác kết nối với người đứng sau nó. Rhode không xuất hiện như một thương hiệu mỹ phẩm xa lạ được đưa lên kệ bằng một chiến dịch quảng cáo thông thường. Nó được giới thiệu như một phần trong đời sống mà Hailey đã chia sẻ với người theo dõi từ trước. Khi sản phẩm chính thức ra mắt, khách hàng đã có sẵn một hình dung về người sáng lập, về phong cách của cô và về thế giới mà thương hiệu muốn tạo ra.

Tuy nhiên, chính ở đây, Hailey lại chưa trả lời được điều mà nhiều người xem chờ đợi. Cô nói khá nhiều về bản sắc, thẩm mỹ và sự kết nối, nhưng chưa đi sâu vào những quyết định kinh doanh cụ thể giúp Rhode đạt được vị thế hiện tại. Đâu là lợi thế cạnh tranh của thương hiệu? Điều gì khiến khách hàng tiếp tục quay lại sau lần mua đầu tiên? Rhode đã xây dựng chiến lược sản phẩm, phân phối và mở rộng thị trường như thế nào? Làm sao để biến một cộng đồng người theo dõi thành một cơ sở khách hàng có khả năng duy trì doanh thu? Đó là những câu hỏi mà một cuộc trò chuyện về thương vụ tỷ đô hoàn toàn có thể khai thác.

Holly Hayes, một nhà chiến lược mạng xã hội được Marie Claire dẫn lời, cho rằng Hailey đã bỏ lỡ cơ hội chứng minh mình không chỉ là gương mặt đại diện cho một thương hiệu tỷ đô. Nhận xét này phần nào phản ánh tâm lý của những người xem thất vọng: Họ không phủ nhận Rhode thành công, nhưng muốn nghe người sáng lập giải thích rõ hơn về cách thành công ấy được tạo ra. Trong một cuộc phỏng vấn quảng bá, nói về cảm hứng, bản sắc và tình yêu dành cho sản phẩm có thể là đủ. Nhưng tại một diễn đàn kinh doanh, những câu chuyện ấy cần được nối với chiến lược, dữ liệu và năng lực thực thi.

Dẫu vậy, cũng cần tránh đi đến kết luận ngược lại rằng Hailey không hiểu kinh doanh chỉ vì cô không trình bày được mọi khía cạnh trong một cuộc trò chuyện trực tiếp. Một doanh nghiệp không được xây dựng bởi duy nhất một cá nhân. Rhode có ba nhà đồng sáng lập, trong đó Lauren Ratner giữ vai trò quan trọng về vận hành và thương hiệu. Sau thương vụ mua lại, Hailey vẫn tiếp tục tham gia với tư cách giám đốc sáng tạo, phụ trách đổi mới sản phẩm và cố vấn chiến lược cho e.l.f. Beauty. Không phải mọi nhà sáng lập đều phải là người giỏi nhất trong tài chính, chuỗi cung ứng hay quản trị nhân sự. Một người có thể tạo ra giá trị lớn nhất ở sản phẩm, tầm nhìn sáng tạo hoặc khả năng kết nối văn hóa, trong khi những cộng sự khác phụ trách các phần việc còn lại.

Vấn đề không nằm ở việc Hailey có phải một CEO toàn năng hay không. Vấn đề là cô xuất hiện trước công chúng với tư cách người đứng sau một thương hiệu có giá trị hàng tỷ USD, nhưng lại chưa thể hiện rõ vai trò của mình trong cấu trúc thành công ấy. Trong một thời đại mà danh xưng nhà sáng lập ngày càng được xem như một biểu tượng địa vị, công chúng dường như muốn biết nhiều hơn về những gì nằm phía sau danh xưng đó.

Andrew Ross Sorkin có đang làm khó Hailey?

Một phần đáng kể của cuộc tranh luận trên mạng xã hội không hướng vào Hailey, mà nhắm đến chính người phỏng vấn. Một số khán giả cho rằng Andrew Ross Sorkin có phong cách quá gay gắt, thậm chí trịch thượng. Họ cảm thấy ông liên tục đặt Hailey vào những tình huống khó xử, thay vì tạo điều kiện để cô trình bày câu chuyện của mình. Những câu hỏi về định giá, chiến lược và vai trò của người sáng lập bị một bộ phận người xem diễn giải như một màn chất vấn mang tính đối đầu.

Ở chiều ngược lại, nhiều người bảo vệ Sorkin cho rằng ông chỉ đang làm đúng công việc của một nhà báo kinh doanh. Hailey xuất hiện tại DealBook Summit không chỉ với tư cách một người nổi tiếng, mà là nhà sáng lập của một thương hiệu vừa trải qua thương vụ mua lại trị giá hàng trăm triệu USD. Hỏi cô điều gì tạo nên giá trị của Rhode, tại sao cô tin thương hiệu có thể đạt mức định giá một tỷ USD hay cô đóng vai trò gì trong việc điều hành công ty không phải những câu hỏi bất công. Đó chính là những câu hỏi mà một nhà báo có thể đặt ra với bất kỳ doanh nhân nào ở vị trí tương tự.

Emma-Louise Boynton, một nhà sáng tạo nội dung được Marie Claire dẫn lời, cho rằng nhà báo không có nghĩa vụ phải tâng bốc khách mời. Một cuộc phỏng vấn kinh doanh cần có những câu hỏi truy vấn, đặc biệt khi nhân vật đang nói về một thương vụ có giá trị lớn. Nếu mọi câu hỏi đều được thiết kế để khách mời cảm thấy dễ chịu, cuộc trò chuyện có nguy cơ trở thành một phần của chiến dịch quảng bá hơn là báo chí.

Tuy nhiên, việc một câu hỏi có tính chính đáng không đồng nghĩa với việc mọi cách đặt câu hỏi đều không thể bị xem xét. Một cuộc phỏng vấn tốt cần sự sắc bén, nhưng cũng cần sự công bằng và khả năng lắng nghe. Khán giả có thể đồng thời cho rằng Sorkin có quyền chất vấn Hailey về năng lực kinh doanh và vẫn cảm thấy một vài khoảnh khắc trong cuộc trò chuyện mang sắc thái không mấy dễ chịu. Hai nhận định ấy không loại trừ nhau.

Điều đáng chú ý hơn là phản ứng của công chúng cho thấy ranh giới giữa phỏng vấn báo chí và nội dung quảng bá người nổi tiếng đang ngày càng trở nên mờ nhạt. Trong nhiều năm, khán giả đã quen với những cuộc trò chuyện được thiết kế để tạo cảm giác gần gũi: người nổi tiếng chia sẻ thói quen làm đẹp, kể về hành trình cá nhân, giới thiệu sản phẩm mới và trả lời những câu hỏi ít có khả năng khiến họ mất lòng. Những nội dung như vậy có giá trị giải trí và đôi khi giúp công chúng hiểu hơn về nhân vật. Nhưng chúng không nhất thiết phải đặt nhân vật trước những câu hỏi khó.

Khi những cuộc trò chuyện ấy trở thành hình thức phổ biến mà công chúng thường xuyên tiếp xúc, một cuộc phỏng vấn có tính chất chất vấn dễ bị cảm nhận như một cuộc tấn công. Người xem có thể quen với việc người nổi tiếng được trao không gian để kể câu chuyện theo cách họ muốn, đến mức quên rằng trong báo chí, khách mời không phải người duy nhất quyết định câu chuyện sẽ đi theo hướng nào. Nhà báo có quyền hỏi về những điểm chưa rõ, những mâu thuẫn trong phát ngôn và những điều mà nhân vật có thể không muốn đề cập.

Mặt khác, sự khác biệt giữa hai hình thức phỏng vấn cũng đặt ra một câu hỏi cho chính truyền thông: Liệu báo chí có đang đánh mất khả năng khiến công chúng cảm thấy thoải mái với những cuộc đối thoại có tranh luận? Khi một câu hỏi khó dễ dàng bị cắt ra khỏi bối cảnh và lan truyền như bằng chứng cho thái độ thù địch, người làm báo cũng phải đối diện với áp lực không nhỏ từ văn hóa phản ứng tức thì trên mạng xã hội.

Câu hỏi về Rare Beauty và chiếc bẫy của văn hóa fandom

Một khoảnh khắc khác được chia sẻ rộng rãi là phần hỏi nhanh, khi Hailey được yêu cầu lựa chọn giữa những thương hiệu làm đẹp nổi tiếng như Rare Beauty của Selena Gomez, Fenty Beauty của Rihanna, Kylie Cosmetics của Kylie Jenner và Skims của Kim Kardashian. Hailey chọn Skims. Câu trả lời tưởng như vô thưởng vô phạt này lập tức bị đặt vào bối cảnh mối quan hệ nhiều năm giữa cô, Justin Bieber và Selena Gomez.

Với một bộ phận khán giả, việc Rare Beauty xuất hiện trong câu hỏi đã đủ để khơi lại những tranh cãi cũ. Hailey từng nhiều lần trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận người hâm mộ Selena Gomez kể từ khi cô bắt đầu hẹn hò với Justin Bieber. Bởi vậy, một lựa chọn trong trò chơi hỏi nhanh cũng có thể bị diễn giải thành thái độ cá nhân, sự cạnh tranh hoặc một thông điệp ngầm giữa hai người phụ nữ.

Nhưng cũng cần phân biệt phản ứng này với những chỉ trích liên quan đến hoạt động kinh doanh của Rhode. Việc Hailey chọn Skims thay vì Rare Beauty không phải bằng chứng cho thấy cô có hiềm khích với Selena, cũng không thể tự động được xem là một tuyên bố về chất lượng sản phẩm. Đây là kiểu khoảnh khắc mà văn hóa fandom có thể biến một chi tiết nhỏ thành câu chuyện lớn hơn nhiều so với ý nghĩa ban đầu.

Trong cuộc phỏng vấn, Hailey cũng kể về những tổn thương mà cô phải chịu đựng trên mạng xã hội. Cô nói từng nhận được những bình luận yêu cầu mình tự tử mỗi ngày, bị người lạ la hét ngoài đường và chứng kiến những hành động công khai so sánh cô với người khác. Hailey mô tả đó là giai đoạn cô cảm thấy sức ép từ cảm xúc của người khác lớn đến mức khiến mình nghĩ rằng có lẽ thế giới sẽ tốt hơn nếu cô không còn tồn tại.

Những trải nghiệm ấy nhắc chúng ta rằng không phải mọi phản ứng nhắm vào Hailey đều có cùng bản chất. Có những chỉ trích xuất phát từ câu hỏi hợp lý về chiến lược kinh doanh và tính nhất quán trong thông điệp của Rhode. Có những lời chế giễu nhắm vào cách cô diễn đạt. Và cũng có những công kích mang tính cá nhân, được nuôi dưỡng bởi các cuộc chiến fandom kéo dài nhiều năm. Gộp tất cả vào một khái niệm chung là “bị Internet ghét” sẽ khiến chúng ta bỏ qua sự khác biệt giữa phản biện và bắt nạt.

Vì sao cuộc phỏng vấn này trở thành một phép thử với Hailey Bieber?

Nhìn tổng thể, Hailey không bị phản ứng chỉ vì một từ tiếng Anh hay một câu trả lời thiếu trôi chảy. Cuộc phỏng vấn tại DealBook trở thành điểm hội tụ của nhiều hoài nghi đã tồn tại trước đó: Rhode thực sự thành công nhờ điều gì, Hailey đóng vai trò ra sao trong doanh nghiệp, một thương hiệu có thể tuyên bố không khuyến khích tiêu dùng quá mức trong khi vẫn tạo ra những sản phẩm và xu hướng khiến khách hàng muốn mua thêm hay không, và liệu người sáng lập có thể giải thích thuyết phục giá trị của công ty mình?

Có một nghịch lý thú vị trong câu chuyện của Hailey Bieber. Rhode là một thành công thương mại thực sự. Thương hiệu đã tận dụng sức ảnh hưởng của người sáng lập, xây dựng một bản sắc dễ nhận diện, phát triển cộng đồng khách hàng và mở rộng qua hệ thống bán lẻ quốc tế. Fortune ghi nhận doanh thu thuần của Rhode đạt khoảng 390 triệu USD trong năm tài chính 2026, tăng 80% so với năm trước. Việc được e.l.f. Beauty mua lại cũng mang đến cho thương hiệu một hệ thống phân phối và năng lực vận hành lớn hơn để tiếp tục mở rộng. Những con số ấy cho thấy đây không đơn thuần là một món đồ lưu niệm gắn với tên tuổi người nổi tiếng.

Nhưng thành công thương mại không tự động trả lời mọi câu hỏi về năng lực của người sáng lập. Một doanh nghiệp có thể được xây dựng từ sự kết hợp của nhiều yếu tố: danh tiếng, thời điểm thị trường, chất lượng sản phẩm, đội ngũ, chiến lược phân phối, năng lực truyền thông và khả năng tạo ra nhu cầu. Trong trường hợp của Rhode, lợi thế về danh tiếng của Hailey là điều không thể phủ nhận. Nhưng việc có sẵn sự chú ý không đồng nghĩa với việc biết cách chuyển hóa nó thành một doanh nghiệp có giá trị. Rất nhiều người nổi tiếng có lượng người theo dõi lớn, song không phải ai cũng tạo ra được một thương hiệu đạt quy mô tương tự.

Câu hỏi hợp lý hơn có lẽ không phải Rhode thành công nhờ Hailey hay nhờ đội ngũ của cô. Nó thành công nhờ sự kết hợp nào giữa những yếu tố ấy, và mỗi người đã đóng góp điều gì? Trong nền kinh tế người sáng tạo nội dung, danh tiếng có thể là vốn khởi đầu, nhưng không thể thay thế hoàn toàn sản phẩm, vận hành và khả năng phát triển lâu dài. Một người có thể không phải chuyên gia tài chính, nhưng vẫn có thể sở hữu trực giác sản phẩm xuất sắc. Một người có thể không trực tiếp điều hành mọi bộ phận, nhưng vẫn có thể là nhân tố quan trọng trong việc định hình thương hiệu. Điều cần thiết là hiểu rõ giá trị mình tạo ra, thay vì mặc định mọi thành công đều phải được giải thích bằng một hình mẫu doanh nhân duy nhất.

Ở một góc độ khác, cuộc tranh luận quanh Hailey còn phản ánh sự thay đổi trong cách công chúng nhìn nhận những người nổi tiếng bước vào kinh doanh. Trước đây, một thương hiệu mang tên người nổi tiếng có thể được xem như phần mở rộng tự nhiên của danh tiếng: họ có người hâm mộ, họ tung ra sản phẩm, người hâm mộ mua hàng. Nhưng khi những thương hiệu ấy đạt quy mô lớn, được đầu tư, mua lại và trở thành những doanh nghiệp thực sự, tiêu chuẩn đánh giá cũng thay đổi. Công chúng không còn chỉ muốn biết người nổi tiếng thích sản phẩm gì, sử dụng nó ra sao hay lấy cảm hứng từ đâu. Họ muốn biết sản phẩm được tạo ra như thế nào, thương hiệu có gì khác biệt và người sáng lập hiểu doanh nghiệp của mình đến đâu.

Có lẽ Hailey đã bước vào một giai đoạn mới của sự nghiệp, nơi danh tiếng không còn đủ để giải thích thành công, nhưng cũng không thể bị xem như một lợi thế không chính đáng. Cô cần được nhìn nhận như một nhà sáng lập có những đóng góp cụ thể, đồng thời phải chấp nhận những câu hỏi nghiêm túc về cách doanh nghiệp vận hành. Cũng như bất kỳ doanh nhân nào, cô có thể trả lời tốt hoặc chưa tốt, có thể có những ý tưởng sắc sảo hoặc những điểm chưa hoàn thiện. Một cuộc phỏng vấn không thể quyết định toàn bộ năng lực của một người, nhưng nó có thể cho thấy công chúng đang mong đợi điều gì ở vị thế mà người ấy đã đạt được.

Và có lẽ, đó mới là bài học thú vị nhất từ cuộc phỏng vấn của Hailey Bieber: Trong thời đại mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành một thương hiệu, điều khó hơn nhiều không phải là khiến người khác chú ý đến mình, mà là chứng minh mình đã tạo ra điều gì đáng giá từ sự chú ý ấy.