Bắt chước Hailey Bieber từ đầu tới chân, mỹ nhân Argentina khiến dân tình khó mà bênh nổi

Càng nhìn kỹ, dân tình càng nhận thấy Sorbo có quá nhiều điểm tương đồng với Rhode - thương hiệu làm đẹp đình đám do Hailey Bieber sáng lập.

Trong thế giới làm đẹp, việc các thương hiệu học hỏi xu hướng từ nhau vốn không phải chuyện quá xa lạ. Tuy nhiên, khi mọi chi tiết từ logo, bao bì cho tới cách xây dựng hình ảnh đều bị cho là giống một thương hiệu nổi tiếng đến mức khiến người xem "nhìn đâu cũng thấy quen", câu chuyện lại trở nên hoàn toàn khác. Đây cũng chính là điều đang khiến influencer Argentina Lola Latorre nhận về không ít chỉ trích sau khi ra mắt thương hiệu đồ uống làm đẹp Sorbo.

Là một influencer sở hữu gần 800.000 người theo dõi, Lola Latorre vốn đã có sẵn lượng khán giả đáng kể trên mạng xã hội. Mới đây, cô nàng quyết định lấn sân kinh doanh khi cho ra mắt Sorbo - dòng bột uống hướng tới nhu cầu làm đẹp da. Đáng lẽ công dụng, thành phần hay hương vị của sản phẩm mới là tâm điểm chú ý, nhưng trên thực tế, thứ khiến Sorbo được nhắc đến nhiều nhất lại là cách thương hiệu xây dựng hình ảnh. Và trớ trêu thay, càng nhìn kỹ, dân tình càng nhận thấy Sorbo có quá nhiều điểm tương đồng với Rhode - thương hiệu làm đẹp đình đám do Hailey Bieber sáng lập.

Từ logo, bao bì đến màu sắc đều khiến dân tình "quen mắt"

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được Sorbo công bố, nhiều người đã nhanh chóng nhận ra phong cách thiết kế của thương hiệu có nhiều nét tương đồng với Rhode. Từ logo, kiểu chữ, cách sử dụng màu sắc cho tới tổng thể bao bì, Sorbo bị cho là đang đi theo một công thức hình ảnh rất gần với thương hiệu của Hailey Bieber. Đặc biệt, cách lựa chọn những gam màu nhẹ nhàng, tối giản cùng kiểu typography đặc trưng khiến không ít người có cảm giác đây giống như một sản phẩm mới nằm trong "hệ sinh thái" Rhode hơn là một thương hiệu hoàn toàn độc lập. Nếu chỉ dừng lại ở một vài điểm tương đồng, câu chuyện có lẽ sẽ không gây tranh cãi đến vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sự giống nhau không chỉ xuất hiện trên bao bì.





Cách chụp ảnh cũng bị đặt lên bàn cân so sánh

Trong những hình ảnh quảng bá Sorbo, thương hiệu sử dụng nhiều concept quen thuộc như chụp sản phẩm cùng trái cây tươi, đặt sản phẩm giữa những đạo cụ có kích thước lớn hay tạo nên những khung hình mang màu sắc trẻ trung, tối giản. Đây cũng chính là kiểu hình ảnh từng góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho Rhode trên mạng xã hội. Vì vậy, khi đặt hình ảnh của hai thương hiệu cạnh nhau, nhiều cư dân mạng cho rằng cảm giác tương đồng không còn nằm ở một chi tiết đơn lẻ mà xuất hiện xuyên suốt trong toàn bộ cách xây dựng visual.

Đáng chú ý hơn, chính Lola Latorre cũng bị kéo vào cuộc tranh luận. Từ cách tạo dáng, trang phục cho tới kiểu makeup và làm tóc trong những bức ảnh quảng bá, nữ influencer bị cho là đang mô phỏng khá sát hình ảnh mà Hailey Bieber thường sử dụng khi quảng bá Rhode. Thậm chí, những concept chụp ảnh với mô hình sản phẩm khổng lồ cũng khiến nhiều người lập tức liên tưởng đến các chiến dịch hình ảnh trước đây của Rhode.

"Giống đến mức tưởng là sản phẩm mới của Rhode"

Có lẽ đây chính là lời nhận xét khiến câu chuyện trở nên ồn ào hơn cả. Một số cư dân mạng cho biết khi mới nhìn lướt qua những hình ảnh quảng bá, họ thậm chí còn tưởng Sorbo là một sản phẩm mới thuộc Rhode. Khi một thương hiệu mới ra mắt nhưng lại khiến người xem liên tưởng ngay tới một thương hiệu khác, đây rõ ràng là vấn đề không nhỏ về mặt nhận diện. Trên mạng xã hội chính thức của Sorbo, không ít bình luận chỉ ra những điểm tương đồng giữa hai thương hiệu. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao một influencer có lượng người theo dõi lớn như Lola Latorre lại lựa chọn một hình ảnh bị cho là "sao y bản chính" đến vậy thay vì xây dựng bản sắc riêng. Thậm chí, thay vì chỉ tranh luận về sản phẩm, phần bình luận dưới các bài đăng của Sorbo lại tập trung rất nhiều vào Rhode và Hailey Bieber. Điều này vô tình khiến Sorbo nổi tiếng theo một cách khá đặc biệt: chưa kịp được nhớ đến bởi sản phẩm, đã được nhắc tên vì những tranh cãi về hình ảnh.

Khi "lấy cảm hứng" trở thành con dao hai lưỡi

Trong ngành thời trang và làm đẹp, việc thương hiệu tham khảo những xu hướng đang được yêu thích là điều không hiếm. Một phong cách hình ảnh có thể được nhiều thương hiệu cùng sử dụng, đặc biệt khi đó là những xu hướng phổ biến trên mạng xã hội. Tuy nhiên, với một thương hiệu mới, bài toán khó hơn nằm ở việc làm thế nào để vừa bắt kịp xu hướng nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng. Bởi nếu hình ảnh quá giống một cái tên đã nổi tiếng, thương hiệu mới rất dễ bị đặt vào vị trí "bản sao", dù sản phẩm thực tế có thể hoàn toàn khác biệt. Trường hợp của Sorbo chính là ví dụ rõ ràng cho rủi ro này. Thay vì khiến người tiêu dùng tò mò về công dụng hay trải nghiệm sản phẩm, tranh cãi về hình ảnh lại trở thành chủ đề được quan tâm nhất.

Lola Latorre và Sorbo vẫn chưa lên tiếng

Trước hàng loạt bình luận cáo buộc thương hiệu sao chép phong cách của Rhode, phía Lola Latorre và Sorbo hiện không đưa ra phản hồi chính thức về những so sánh này. Sự im lặng càng khiến câu chuyện tiếp tục được bàn luận trên mạng xã hội. Bởi trong thời đại mà hình ảnh thương hiệu có thể được nhận diện chỉ sau vài giây lướt mạng, một concept quá giống đối thủ không chỉ tạo ra tranh cãi mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cách công chúng ghi nhớ thương hiệu.

Dù Sorbo thực sự có chủ ý mô phỏng Rhode hay chỉ vô tình lựa chọn những xu hướng hình ảnh tương đồng, một điều có thể thấy rõ là màn ra mắt lần này đã tạo được độ chú ý rất lớn - chỉ tiếc rằng sự chú ý ấy hiện tại lại nghiêng nhiều về tranh cãi hơn là bản thân sản phẩm. Và có lẽ, đây cũng là bài học không chỉ dành cho Lola Latorre mà cho bất kỳ influencer nào muốn bước chân vào lĩnh vực kinh doanh: có thể học cách thị trường vận hành, nhưng để tồn tại lâu dài, thương hiệu vẫn cần một bản sắc đủ riêng để công chúng nhớ đến mình, thay vì phải nhớ đến một cái tên khác.