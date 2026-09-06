Xanh dương và xanh lá: Cặp màu tưởng khó mặc nhưng lên đồ lại cực kỳ có gu

Không cần lúc nào cũng diện đen, trắng hay be mới có vẻ ngoài thanh lịch. Khi muốn làm mới tủ đồ mà vẫn giữ sự tinh tế, xanh dương và xanh lá là cặp màu đáng thử.

Một gam gợi nét mát lành, một gam đại diện cho năng lượng tự nhiên; khi đặt cạnh nhau, chúng tạo hiệu ứng hài hòa, hiện đại và đặc biệt hợp những ngày đầu thu.

Điểm quan trọng là chọn đúng sắc độ. Xanh dương pastel đi cùng xanh lá nhạt hoặc xanh rêu sẽ tạo cảm giác mềm mại, nữ tính. Trong khi đó, xanh navy kết hợp xanh lá đậm lại mang vẻ chín chắn, có chiều sâu hơn, phù hợp với môi trường công sở. Để bộ đồ không bị rối, hãy giới hạn trong hai gam chính và sử dụng trắng, kem, đen hoặc nâu làm màu trung gian.

Áo xanh dương, quần hoặc chân váy xanh lá là công thức dễ áp dụng nhất. Một chiếc sơ mi xanh nhạt phối cùng quần ống rộng xanh rêu mang đến diện mạo gọn gàng, mát mắt. Nếu thích vẻ nữ tính, hãy đổi quần thành chân váy midi màu xanh lá; thêm giày bệt màu kem và túi da nâu là đã đủ chỉn chu cho ngày đi làm hoặc hẹn cà phê.

Xanh lá làm điểm nhấn trên nền xanh dương lại hợp với những người chưa quen mặc màu. Chẳng hạn, áo len mỏng hoặc cardigan xanh lá khoác ngoài váy denim, sơ mi xanh nhạt hay quần jeans xanh đậm. Cách phối này giúp màu xanh lá xuất hiện vừa đủ, không quá nổi bật nhưng vẫn khiến tổng thể có sức sống. Một chiếc khăn lụa in họa tiết xanh lá – xanh dương cũng là gợi ý thú vị để làm mới áo sơ mi trắng hoặc blazer trơn.

Xanh navy và xanh rêu là lựa chọn đáng thử cho phong cách old money. Hai sắc màu trầm này tạo cảm giác sang trọng mà không cần dựa vào trang phục cầu kỳ. Hãy thử blazer navy phối áo cổ lọ màu kem và chân váy xanh rêu; hoặc áo dệt kim xanh rêu đi cùng quần tây navy. Chất liệu cũng góp phần quyết định độ "đắt giá" của bộ đồ: len mỏng, cotton đứng phom, tweed hoặc lụa mờ sẽ phù hợp hơn những loại vải quá bóng.

Với những ngày cần một bộ đồ nhẹ nhàng, xanh dương nhạt, xanh lá pastel và trắng ngà là bảng màu an toàn. Áo phông trắng, chân váy xanh nhạt, túi xanh lá nhạt hoặc giày búp bê xanh rêu có thể tạo thành set đồ trẻ trung mà không quá ngọt. Ngược lại, nếu muốn cá tính hơn, hãy dùng phụ kiện đỏ burgundy hoặc nâu chocolate để tạo điểm nhấn nhỏ, bởi hai gam màu này rất hợp với cả xanh dương lẫn xanh lá.

Mặc xanh dương và xanh lá không khó, chỉ cần tiết chế sắc độ và để một màu đóng vai trò chủ đạo. Khi phối đúng, đây không chỉ là cặp màu mang lại cảm giác tươi mới mà còn giúp những món đồ cơ bản trong tủ trở nên có gu hơn hẳn.