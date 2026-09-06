Hailey Bieber lăng xê món đồ tưởng lỗi thời, ai ngờ lại là "hàng chưa mở bán" của Justin Bieber

Một chiếc tai nghe có dây màu xanh neon, chưa chính thức mở bán, nhưng đã được hai IT girl hàng đầu Hollywood "nhá hàng" trước công chúng.

Có những món đồ vốn chẳng được xem là thời thượng, thậm chí từng bị xếp vào nhóm "cổ lỗ sĩ", nhưng chỉ cần một IT girl đình đám Hollywood lăng xê, chúng lập tức có thể trở thành item được săn tìm. Hailey Bieber một lần nữa chứng minh sức mạnh của mình trong việc tạo xu hướng khi chỉ diện đồ xuống phố, nhưng một phụ kiện nhỏ lại nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của hàng trăm nghìn người.

Trong loạt hình ảnh mới được chia sẻ, Hailey xuất hiện với phong cách đời thường khá đơn giản. Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng nhận về khoảng 700.000 lượt yêu thích, trong khi sự chú ý của dân tình lại không tập trung hoàn toàn vào trang phục hay nhan sắc của cô nàng. Thứ được bàn tán nhiều nhất lại là một chiếc tai nghe có dây màu xanh neon nổi bần bật. Thoạt nhìn, đây có vẻ chỉ là một món đồ công nghệ rất bình thường. Nhưng với Hailey, chiếc tai nghe lại trở thành điểm nhấn khiến cả set đồ mang cảm giác trẻ trung, cá tính và có phần "cool girl" hơn hẳn. Nếu để ý phong cách đường phố thời gian gần đây, có thể thấy Hailey Bieber khá thường xuyên xuất hiện cùng những chiếc tai nghe có dây. Đây vốn là kiểu phụ kiện từng rất phổ biến trước khi tai nghe không dây lên ngôi.

Trong nhiều năm, tai nghe có dây gần như biến mất khỏi danh sách những món đồ được xem là thời trang. Sự tiện lợi của tai nghe không dây khiến những chiếc tai nghe truyền thống bị coi là lỗi thời, gắn với hình ảnh của một thời đại công nghệ đã qua. Thế nhưng thời trang vốn luôn có khả năng đưa những món đồ cũ trở lại. Khi được Hailey kết hợp với trang phục hiện đại, chiếc tai nghe có dây không còn mang cảm giác "quê mùa" mà ngược lại, trở thành một chi tiết tạo điểm nhấn cực kỳ thú vị. Đặc biệt, phiên bản màu xanh neon mà cô sử dụng càng khiến món phụ kiện nổi bật. Giữa tổng thể trang phục đời thường, màu sắc rực rỡ của tai nghe tạo ra sự tương phản bắt mắt, vừa có chút Y2K, vừa mang tinh thần street style. Nói cách khác, Hailey không cần diện một món đồ quá đắt tiền để khiến dân tình chú ý. Chỉ một chiếc tai nghe tưởng như đã bị bỏ quên cũng đủ để tạo nên một "fashion moment".

Không chỉ Hailey, cô bạn thân Kylie Jenner cũng vừa xuất hiện cùng một chiếc tai nghe có dây màu xanh nổi bật tương tự. Sự trùng hợp này càng khiến món đồ trở nên đáng chú ý. Nếu chỉ một người sử dụng, dân tình hoàn toàn có thể cho rằng đó là sở thích cá nhân. Nhưng khi hai IT girl đình đám cùng lăng xê một thiết kế có ngoại hình tương đồng, câu chuyện lập tức trở nên thú vị hơn rất nhiều. Hailey và Kylie vốn đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng mạnh trên mạng xã hội. Chỉ một món đồ được họ sử dụng trong đời sống thường ngày cũng có thể nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận, đặc biệt khi đó là một item có thiết kế khác biệt và dễ nhận diện. Những chiếc tai nghe có dây vì thế lại được nhìn bằng một ánh mắt hoàn toàn mới. Thay vì chỉ là thiết bị phục vụ nhu cầu nghe nhạc, chúng trở thành một phần của outfit, thậm chí có thể đóng vai trò như một món phụ kiện thời trang.

Điều khiến câu chuyện thú vị hơn nằm ở nguồn gốc của chiếc tai nghe. Thực tế, đây không phải một mẫu tai nghe bất kỳ mà là một sản phẩm chưa chính thức ra mắt của SKYLRK – thương hiệu được biết đến là thuộc Justin Bieber. Như vậy, màn lăng xê của Hailey và Kylie có thể không đơn thuần là hai người cùng thích một món đồ đang thịnh hành. Chiếc tai nghe màu xanh neon mà cả hai sử dụng vốn là một sản phẩm thuộc một thương hiệu có liên quan trực tiếp tới Justin Bieber. Đáng chú ý, sản phẩm hiện vẫn chưa có ngày mở bán chính thức. Điều này đồng nghĩa với việc công chúng còn chưa thể dễ dàng sở hữu món đồ mà Hailey và Kylie đang sử dụng.

Thế nhưng chính việc xuất hiện trước khi sản phẩm lên kệ lại vô tình tạo ra hiệu ứng tò mò cực mạnh. Khi một item chưa được bán rộng rãi đã được hai gương mặt nổi tiếng sử dụng, người hâm mộ càng muốn biết sản phẩm là gì, bao giờ được mở bán và liệu có thể sở hữu nó hay không.

Đây không phải lần đầu Hailey Bieber khiến một món đồ đời thường trở nên đáng chú ý. Sức ảnh hưởng của cô trong lĩnh vực thời trang vốn nằm ở khả năng biến những lựa chọn tưởng chừng đơn giản thành xu hướng. Từ cách phối đồ tối giản, phụ kiện nhỏ cho tới những món đồ có vẻ ngoài không quá "luxury", Hailey thường khiến chúng trở nên đáng khao khát nhờ cách styling rất tự nhiên. Chiếc tai nghe có dây lần này cũng vậy. Đặc biệt, việc sản phẩm có liên quan tới Justin Bieber càng khiến câu chuyện trở nên thú vị. Hailey không chỉ đang sử dụng một món đồ công nghệ, mà vô tình trở thành người giới thiệu sản phẩm trước cả khi nó chính thức được thương mại hóa.

Và khi bên cạnh cô còn có Kylie Jenner cùng xuất hiện với một phiên bản tương tự, sức nóng lại càng được đẩy lên cao. Một chiếc tai nghe có dây màu xanh neon, chưa chính thức mở bán, nhưng đã được hai IT girl hàng đầu Hollywood "nhá hàng" trước công chúng. Chẳng cần chiến dịch quảng cáo rầm rộ, sản phẩm đã nhanh chóng lọt vào radar của hàng trăm nghìn tín đồ thời trang. Quả nhiên, trong thế giới của những người tạo xu hướng, đôi khi chỉ cần đeo một món đồ đi dạo sương sương cũng đủ biến nó thành hot item. Và với Hailey Bieber, ngay cả một chiếc tai nghe có dây tưởng đã lỗi thời cũng có thể được hồi sinh thành món phụ kiện sành điệu.