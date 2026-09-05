Châu Bùi tung bằng chứng không thể phản bác chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

Châu Bùi đưa ra cam kết kèm theo bằng chứng.

Sáng 5/9, hòa chung không khí rộn ràng của ngày lễ khai giảng trên cả nước, nhiều sao Việt cũng hào hứng "xả kho" những khoảnh khắc thời đi học siêu đáng yêu. Trong số đó, Châu Bùi khiến người hâm mộ thích thú khi khoe lại bức ảnh kỷ niệm từ thời tiểu học. Khác với hình ảnh một fashionista sành điệu thường thấy, cô nàng diện bộ lễ phục cử nhân nhí, đeo kính cận tròn xoe và ôm bằng khen trông khá "ngố tàu".

Đi kèm với bức hình ngây thơ ấy là dòng cam kết hóm hỉnh do chính chủ trực tiếp đề cập: "Cam kết ko độn tai vểnh. Cam kết không mở hốc mắt". Bức ảnh trở thành bằng chứng khó phản bác cho thấy những đường nét vô tình trendy này vốn dĩ đã xuất hiện trên gương mặt Châu Bùi từ rất lâu trước khi cô bước chân vào làng thời trang.

Ảnh thời tiểu học của Châu Bùi nổi bật với đôi mắt to và tai siêu vểnh.

Đây thực tế không phải lần đầu tiên Châu Bùi lên tiếng thanh minh cho những đường nét độc đáo trên gương mặt mình. Cách đây vài năm, trước hoài nghi về việc can thiệp "mở góc mắt", Châu Bùi cũng từng có minh chứng tương tự.

Đôi mắt tự nhiên của Châu Bùi vốn khá xếch và đuôi mắt dài.

Sự tò mò của công chúng không hoàn toàn vô cớ bởi những đặc điểm tự nhiên trên gương mặt Châu Bùi lại là những trào lưu thẩm mỹ từng rầm rộ những năm gần đây. Tai vểnh hay còn gọi là độn tai yêu tinh. Xuất hiện từ năm 2021 bắt đầu ở giới trẻ Trung Quốc, xu hướng này tạo cơn sốt vì giúp tạo hiệu ứng gương mặt trông thon gọn hơn, giống như tỷ lệ gương mặt của trẻ nhỏ.

Người ta thường tiêm chất làm đầy HA hoặc phẫu thuật ghép sụn vào sau vành tai để đẩy tai ra ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia làm đẹp luôn cảnh báo đây là kỹ thuật tiềm ẩn nhiều rủi ro như viêm nhiễm, tổn thương thần kinh vì vành tai rất nhạy cảm và mỏng manh. Đôi tai vểnh thanh thoát của Châu Bùi lại là món quà tự nhiên, đem lại diện mạo phù hợp cho những tạo hình mang màu sắc futuristic.

"Tai yêu tinh" có lợi cho người đẹp khi vào concept vị lai.

Bên cạnh đó, kỹ thuật mở góc mắt ngoài cũng là phương pháp giúp kéo dài chiều ngang của mắt và điều chỉnh hướng đuôi mắt mềm mại hơn. Dù vậy, các bác sĩ chuyên khoa lưu ý đây không phải là thao tác rạch rộng đuôi mắt đơn thuần mà can thiệp trực tiếp đến gân góc mắt -một cấu trúc giải phẫu quan trọng giữ ổn định hình dáng mắt.

Việc thực hiện kỹ thuật này cần sự chỉ định khắt khe và không phải ai cũng phù hợp. Dáng mắt mèo có nhãn cầu to và đuôi mắt xếch nhẹ của Châu Bùi là điểm nhấn tạo nên hình ảnh thời thượng, kiêu kỳ cho nàng fashionista.

Đôi mắt mèo to tròn cùng dáng tai vểnh cá tính là hai đặc điểm bẩm sinh giúp Châu Bùi sở hữu thần thái thời thượng, cân được nhiều phong cách.

Bên cạnh câu chuyện về những đường nét nguyên bản, thời gian gần đây Châu Bùi cũng được chú ý khi tham gia Sao Nhập Ngũ 2026. Đặt cạnh dàn nghệ sĩ nữ như Thúy Ngân, Minh Trang hay Văn Mai Hương, Châu Bùi là thành viên có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại luôn nổi bật bởi nguồn năng lượng dồi dào và sự nhanh nhẹn.

Sau quãng thời gian rèn luyện trong môi trường quân ngũ, Châu Bùi hào hứng chia sẻ đã tăng 3 kg. Thay vì lo lắng về việc cân nặng thay đổi, cô tỏ ra thích thú với diện mạo phúng phính hơn trước. Việc cơ thể có thêm một chút da thịt giúp gương mặt trở nên rạng rỡ và trẻ trung hơn, nhận về không ít lời khen từ người theo dõi.

Diện mạo "có da có thịt" cùng làn da nâu khỏe khoắn của Châu Bùi sau khi trở về từ Sao Nhập Ngũ 2026.

Không chỉ tăng cân, những hoạt động ngoài trời cũng mang đến cho Châu Bùi một làn da nâu khỏe khoắn hơn. Với một người vốn thường xuyên thử nghiệm nhiều phong cách thời trang và hình ảnh khác nhau, diện mạo rám nắng lần này lại tạo nên một phiên bản khá mới mẻ: năng động và tràn đầy sức sống.

Bằng cách đăng lại bức ảnh kỷ niệm đúng dịp khai giảng 5/9, Châu Bùi không chỉ chia sẻ niềm vui tựu trường cùng mọi người mà còn khéo léo nhắc lại nét đẹp nguyên bản đáng yêu của mình một cách nhẹ nhàng và hóm hỉnh.

Ảnh: FBNV