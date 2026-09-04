Chi Pu và HURRYKNG xuất hiện tại sự kiện Gucci Thái Lan: Đẳng cấp 2 đề cử Việt lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là đây

Hai đại diện từ Việt Nam - Chi Pu và HURRYKNG - chính thức có mặt tại Bangkok để tham dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập Gucci Primavera, sánh đôi cùng dàn sao đình đám xứ Chùa Vàng trong một không gian thời trang đẳng cấp quốc tế.

Sự kiện giới thiệu bộ sưu tập Gucci Primavera diễn ra vào tối 4/9 tại TTTM ICONSIAM (Bangkok) đang trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu khu vực. Bangkok một lần nữa khẳng định vị thế trạm dừng chân chiến lược của thương hiệu thời trang xa xỉ nước Ý tại Đông Nam Á.

Giữa dàn sao nổi tiếng của nước chủ nhà, sự góp mặt của hai đại diện Việt Nam là Chi Pu và HURRYKNG nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông. Đều từng gây sốt khi xuất hiện trong danh sách đề cử "Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới", Chi Pu và HURRYKNG mang tới Bangkok nét đẹp sắc sảo, hiện đại cùng thần thái đầy tự tin.

Chi Pu, HURRYKNG và dàn sao tại Gucci Primavera Bangkok - Thái Lan (Clip:Mint Magazine Thailand).

Đối với Chi Pu, đây là sự tiếp nối ấn tượng trong hành trình khẳng định vị thế một nữ nghệ sĩ Việt có sức ảnh hưởng với làng giải trí khu vực. Xuất hiện đầy kiêu hãnh tại sự kiện, với chiếc mini dress thuộc thiết kế thứ 70 trong bộ sưu tập. Thiết kế tôn trọn đường cong đồng hồ cát, ngoài ra sắc bạc ánh kim lấp lánh ton sur ton với mẫu túi Metallic evening bag cũng giúp Chi Pu thêm phần nổi bật.

Với tư duy hình ảnh linh hoạt cùng mối quan hệ gắn kết lâu năm với Gucci, sự xuất hiện của Chi Pu tại Bangkok không chỉ đơn thuần là khách mời sự kiện mà còn là lời khẳng định về phong độ nhan sắc và gu thời trang ngày càng chín muồi.

"Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" - Chi Pu khoe dáng trong thiết kế đầm mini ánh bạc lấp lánh của Gucci.

Trong khi đó, HURRYKNG lại mang đến một làn gió trẻ trung, đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam bứt phá. Xuất hiện tại sự kiện, nam rapper khiến ống kính truyền thông chao đảo khi diện look số 2 trong bộ sưu tập, kết hợp cùng túi Jackie 1961. Theo tinh thần chủ đạo của Primavera - tập trung vào ngôn ngữ thiết kế tối giản, bảng màu trung tính nhưng đề cao phom dáng ôm sát làm nổi bật đường nét cơ thể - HURRYKNG trong sắc trắng monochrome đầy cuốn hút, khoe trọn cơ bắp vạm vỡ. Từ sân khấu âm nhạc đến các sự kiện thời trang cao cấp, HURRYKNG chứng minh sự chuyển mình sắc nét khi dung hòa giữa tinh thần hiện đại và ngôn ngữ thời trang tinh tế của thương hiệu nước Ý.

HURRYKNG khoe vóc dáng chuẩn chỉnh với Look số 2 của BST Gucci lần này (Ảnh: @stormyland)

HURRYKNG và Chi Pu qua ống kính truyền thông Thái Lan.

Khung hình chung của hai đại diện Việt Nam (Ảnh: @lofficielvietnam)

Sự kiện còn quy tụ dàn đại sứ, nghệ sĩ, thần tượng và những gương mặt văn hóa mới nổi của xứ Chùa Vàng như: Mai Davika, Gulf Kanawut, Billkin, TimeThai, Violette Wautier, Love Pattranite... Từng cá tính được Gucci khéo léo lồng ghép vào thế giới thị giác mới, nơi các thiết kế may đo sắc sảo, chất liệu da cá tính, chủ nghĩa tối giản gợi cảm cùng các phụ kiện điểm nhấn được biến tấu đa dạng qua từng góc nhìn thời trang.

Mai Davika

Gulf Kanawut

Billkin

Với Gucci Primavera, nhà mốt thể hiện bước chuyển mình quan trọng khi đặt góc nhìn sáng tạo vào thế hệ trẻ đầy năng lượng của Thái Lan để khắc họa những cá tính và tinh thần thời trang riêng biệt. Sự hiện diện đồng thời của dàn sao Thái Lan và các đại diện Việt Nam tại sự kiện Gucci Primavera cho thấy định hướng tiếp cận thị trường sâu sắc của nhà mốt xa xỉ. Thương hiệu không chỉ dừng lại ở việc khoác lên mình các ngôi sao những thiết kế mới nhất, mà đang chủ động đặt họ vào trung tâm của thế giới thị giác và ngôn ngữ sáng tạo mới.

Việc quy tụ những gương mặt tài năng từ cả Thái Lan lẫn Việt Nam tại không gian biểu tượng ICONSIAM khẳng định trọng lượng văn hóa ngày càng lớn của khu vực Đông Nam Á trên bản đồ thời trang toàn cầu. Khi bức tranh thời trang thế giới dần mở rộng những cuộc đối thoại mang tính bản địa, sự xuất hiện tự tin của Chi Pu và HURRYKNG chính là minh chứng rõ nét cho vị thế và sức hút ngày càng tăng của người trẻ Việt trong cộng đồng thời trang quốc tế.

Ảnh: Threads, Instagram