Tỉnh Bách Nhiên không lạm dụng kem nền

Khoảnh khắc quay cận cảnh gương mặt của Tỉnh Bách Nhiên gây ấn tượng vì vẻ tự nhiên, nam tính.

Nếu thời gian gần đây, nhiều mỹ nam Cbiz liên tục nhận ý kiến trái chiều vì lạm dụng makeup, khiến đường nét gương mặt mất đi vẻ nam tính vốn có, thì Tỉnh Bách Nhiên lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Trong một góc máy cận cảnh tại buổi tuyên truyền cho bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng, nam diễn viên sinh năm 1989 gây thương nhớ với diện mạo tự nhiên và menly. Làn da để lộ kết cấu tự nhiên, đường nét gương mặt sắc nét cùng ánh mắt sâu khiến anh toát lên vẻ phong trần, mộc mạc nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút. Không cần lớp nền dày hay contour cầu kỳ, Tỉnh Bách Nhiên vẫn giữ được khí chất đàn ông trưởng thành, thậm chí càng nhìn càng thấy hấp dẫn.

Cam zoom cận Tỉnh Bách Nhiên tại sự kiện tuyên truyền cho Đầu Xuân Tươi Sáng. (Nguồn: TikTok)

Tỉnh Bách Nhiên tạo thiện cảm cho người nhìn với vẻ ngoài nam tính theo kiểu rất tự nhiên, gần như không cần đến lớp makeup cầu kỳ. Gương mặt góc cạnh, phần xương hàm rõ, sống mũi thẳng cùng đôi mắt sâu hoàn thiện diện mạo có phần phong trần, lạnh lùng nhưng vẫn cuốn hút của nam diễn viên. Đáng chú ý nhất là làn da được để khá nguyên bản, có thể nhìn thấy rõ kết cấu và độ bóng tự nhiên thay vì những lớp nền lì, dày thường thấy của nhiều sao nam Cbiz. Thậm chí, đôi môi của tổng tài hot nhất hiện tại cũng gần như không được tô son, giữ nguyên sắc môi tự nhiên nên tổng thể càng mang cảm giác mộc mạc và “đàn ông”.

Tỉnh Bách Nhiên ghi điểm với vẻ đẹp nam tính, tự nhiên và không cần đến "kem nền".

Vì tiết chế makeup nên làn da của Tỉnh Bách Nhiên cũng không quá mướt mịn, vẫn thấp thoáng một vài khuyết điểm và kết cấu da tự nhiên. Thậm chí, những dấu hiệu tuổi tác rất nhẹ cũng có thể nhận thấy, nhưng chính sự chân thực ấy lại khiến visual của Tỉnh Bách Nhiên thêm phần nam tính và gần gũi hơn, thay vì mang cảm giác quá “ảo”. Kết hợp với thần thái điềm đạm, tự tin giúp nam diễn viên thu hút mọi ánh nhìn.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho vẻ đẹp nam tính, phong trần của Tỉnh Bách Nhiên.

Ngoài những lúc quay phim hay tham dự các sự kiện, Tỉnh Bách Nhiên dường như khá thoải mái với diện mạo tự nhiên trong cuộc sống thường ngày. Trên mạng xã hội, nam diễn viên không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc để mặt mộc, thậm chí có phần bụi bặm, phong trần thay vì lúc nào cũng giữ hình tượng mỹ nam hoàn hảo. Điều này cũng phần nào lý giải vì sao visual của anh trong Đầu Xuân Tươi Sáng tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với mặt bằng chung phim tổng tài Trung vài năm gần đây. Tạo hình của Tỉnh Bách Nhiên hướng đến phong cách nam tính, lịch lãm nhưng tiết chế makeup, không cố tạo cảm giác gương mặt quá trắng hay đường nét "hoa mỹ". Vóc dáng cân đối cùng gout thời trang hiện đại giúp ngoại hình của nam diễn viên thêm phần trưởng thành, mạnh mẽ và mang dấu ấn riêng.

Tỉnh Bách Nhiên gắn liền với vẻ đẹp nam tính, tự nhiên khi nhiều lần đăng tải mặt mộc lên MXH.

Tạo hình tổng tài trong Đầu Xuân Tươi Sáng của nam diễn viên cũng gây ấn tượng vì giữ đươc vẻ nam tính, cuốn hút.

Ảnh: Instagram.