Han So Hee gặp tác dụng phụ khi ăn kiêng cấp tốc

Việc giảm cân cấp tóc đã khiến cơ thể Han So Hee thay đổi, đến mức cô gặp khó tiêu nếu ăn quá nhiều cơm.

Han So Hee mới đây gây chú ý khi chia sẻ về những thay đổi trong cơ thể sau một giai đoạn giảm cân nhanh chóng để phục vụ công việc. Nữ diễn viên cho biết cô vốn là người đặc biệt yêu thích các món ăn Hàn Quốc, thậm chí không thể sống thiếu cơm hay mì. Thế nhưng sau khi phải giảm cân cấp tốc cho một dự án phim, hệ tiêu hóa của Han So Hee dường như đã trở nên nhạy cảm hơn, đến mức cô gặp tình trạng khó tiêu nếu ăn quá một lượng cơm nhất định.

Ngày 28/8, kênh YouTube Young Ji Box Media đăng tải video có sự tham gia của Han So Hee. Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên chia sẻ về những món ăn yêu thích và thói quen ăn uống của mình. Khi được nhắc đến sở thích ẩm thực, Han So Hee hài hước khẳng định: "Tôi hoàn toàn là người thích đồ ăn Hàn Quốc. Tôi không thể sống thiếu cơm. Mì, cơm." Hai món được cô đặc biệt yêu thích là mì ramen và canh kimchi - những món ăn quen thuộc nhưng cũng thường bị xem là không mấy "thân thiện" với chế độ ăn kiêng.

Thế nhưng đằng sau sở thích ăn uống thoải mái ấy lại là một câu chuyện khá khác biệt về quá trình kiểm soát vóc dáng của nữ diễn viên. Han So Hee nhớ lại thời điểm quay bộ phim Netflix My Name, ra mắt năm 2021. Để phù hợp với hình tượng nhân vật, cô từng tăng khoảng 15kg.

Việc thay đổi cân nặng trong thời gian ngắn đã khiến ngoại hình của Han So Hee có sự khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, ngay sau My Name, nữ diễn viên tiếp tục bước vào quá trình quay Nevertheless. Đây là thời điểm cô phải nhanh chóng đưa vóc dáng trở lại trạng thái phù hợp với nhân vật.

Han So Hee thừa nhận cô đã giảm cân rất nhanh. Chính quá trình thay đổi cân nặng liên tục và cấp tốc này dường như đã để lại một ảnh hưởng không nhỏ đối với cơ thể. Nữ diễn viên chia sẻ: "Sau đó là quay Nevertheless. Tôi đã giảm cân rất nhanh, nhưng kể từ đó, nếu ăn nhiều hơn một lượng cơm nhất định, tôi sẽ bị khó tiêu."

Chia sẻ này lập tức thu hút sự chú ý bởi Han So Hee vốn nổi tiếng với vóc dáng mảnh mai, đường nét cơ thể thanh thoát và khả năng duy trì hình thể ổn định trước ống kính. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau vẻ ngoài ấy cho thấy việc thay đổi cân nặng quá nhanh không phải lúc nào cũng là một hành trình dễ dàng.

Đáng chú ý, khi được hỏi về cách duy trì vóc dáng hiện tại, Han So Hee không nhắc đến một thực đơn ăn kiêng khắc nghiệt hay việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột. Nữ diễn viên ngắn gọn cho rằng "tất cả đều là nhờ tập luyện". Với cô, vận động mới là yếu tố quan trọng trong quá trình giữ dáng.

Bộ môn mà Han So Hee đặc biệt yêu thích là boxing. Cô hào hứng chia sẻ: "Hoạt động chính của tôi là boxing. Boxing rất vui." Không chỉ hỗ trợ tiêu hao năng lượng, boxing còn yêu cầu người tập liên tục phối hợp nhiều nhóm cơ, từ tay, vai, lưng cho đến cơ bụng và chân. Những động tác di chuyển, né đòn, ra quyền cũng đòi hỏi sức bền và khả năng kiểm soát cơ thể khá cao.

Việc Han So Hee lựa chọn boxing thay vì chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn cũng phần nào cho thấy cách nữ diễn viên thay đổi quan điểm về việc giữ dáng sau những trải nghiệm trước đây. Nếu từng phải tăng 15kg rồi giảm cân cấp tốc để đáp ứng yêu cầu của hai dự án liên tiếp, giờ đây cô ưu tiên vận động như một thói quen lâu dài.

Có thể thấy, việc liên tục tăng rồi giảm cân trong thời gian ngắn có thể tạo áp lực lên cơ thể và khiến thói quen ăn uống, tiêu hóa thay đổi. Thay vì chạy theo một con số nhất định trên cân, việc duy trì chế độ ăn cân bằng, vận động đều đặn và điều chỉnh cân nặng từ từ thường là hướng bền vững hơn.

Ảnh: IGNV.