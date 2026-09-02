Song Hye Kyo 44 tuổi vẫn gầy nhờ duy trì thói quen suốt 10 năm

Song Hye Kyo vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai cùng diện mạo trẻ trung đáng ngưỡng mộ nhờ đâu?

Mới đây, nữ diễn viên Go Hyun Jung chia sẻ một đoạn video ghi lại buổi tiệc chúc mừng người bạn thân Uhm Jung Hwa ra mắt sản phẩm rượu vang mới. Bữa tiệc có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như Song Hye Kyo, Kang Min Kyung và Jung Jae Hyung.

Tâm điểm của bức hình chính là Song Hye Kyo. Dù chỉ diện trang phục đời thường thoải mái, minh tinh đình đám vẫn nổi bật với vóc dáng mảnh mai, gọn gàng ở tuổi 44. Đáng chú ý, bí quyết giữ dáng mà Song Hye Kyo từng trực tiếp tiết lộ lại không đến từ những phương pháp quá khắc nghiệt, mà là thói quen tập luyện bền bỉ suốt nhiều năm.

Song Hye Kyo thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong khoảnh khắc đời thường với bạn bè.

Từng tập Gyrotonic chăm chỉ khi công việc dồn dập

Song Hye Kyo từng trực tiếp chia sẻ về quá trình duy trì vóc dáng trong một cuộc trò chuyện trên YouTube của Kang Min Kyung vào tháng 1 năm ngoái. Khi được Jeon Yeo Been nhận xét rằng trông cô còn gầy hơn thời điểm quay The Priests 2: The Dark Nuns, Song Hye Kyo thừa nhận bản thân thực sự đã giảm cân.

Nữ diễn viên giải thích rằng thời điểm đó công việc bất ngờ dồn dập khiến cô sụt cân nhanh chóng. Khi được hỏi về bí quyết tập luyện, Song Hye Kyo tiết lộ cô từng rất chăm chỉ tập Gyrotonic.

Gyrotonic là hình thức vận động kết hợp các chuyển động lấy cảm hứng từ yoga, Pilates và múa, tập trung vào khả năng vận động linh hoạt của toàn bộ cơ thể. Các bài tập thường yêu cầu người tập phối hợp nhiều nhóm cơ, đồng thời chú trọng tư thế, khả năng kiểm soát chuyển động và sự dẻo dai.

Bên cạnh Gyrotonic, yoga mới là bộ môn Song Hye Kyo duy trì trong thời gian dài nhất.

10 năm tập yoga, có tuần đến lớp 4-5 buổi

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Song Hye Kyo cho biết cô đã tập yoga khoảng 10 năm. Đây không phải một thói quen nhất thời để phục vụ việc giảm cân hay chuẩn bị cho một vai diễn, mà đã trở thành một phần trong lối sống của nữ diễn viên.

Thậm chí, dù có lịch trình công việc, Song Hye Kyo vẫn cố gắng duy trì việc tập luyện khoảng 4-5 buổi mỗi tuần. Điều này cho thấy cô ưu tiên sự đều đặn thay vì chỉ tập luyện cường độ cao trong một khoảng thời gian ngắn.

Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ cảm nhận khá rõ rệt sau mỗi buổi yoga. Theo cô, việc tập luyện giúp cơ thể cảm thấy lưu thông tốt hơn và đặc biệt là tình trạng sưng phù dường như giảm đáng kể. Đây cũng có thể là một trong những lý do yoga trở thành bộ môn được cô duy trì lâu dài.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy yoga có thể hỗ trợ kiểm soát thành phần cơ thể và vòng eo. Trong một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên với 60 phụ nữ bị béo bụng, nhóm tập yoga trong 12 tuần có mức giảm vòng eo nhiều hơn khoảng 3,8cm so với nhóm đối chứng. Những khác biệt đáng kể cũng được ghi nhận ở cân nặng, chỉ số BMI, tỷ lệ mỡ cơ thể và tỷ lệ khối lượng cơ.

Dù vậy, yoga không nên được xem như "phương pháp giảm cân thần tốc". Lợi ích của bộ môn này nằm nhiều hơn ở việc tăng cường khả năng vận động, cải thiện sức mạnh và sự linh hoạt, đồng thời hỗ trợ hình thành thói quen tập luyện đều đặn.

Không cần ép cân, duy trì vận động mới là chìa khóa

Nhìn vào thói quen của Song Hye Kyo, điểm đáng chú ý nhất có lẽ không nằm ở một bài tập đặc biệt nào mà ở sự kiên trì. Từ yoga kéo dài khoảng một thập kỷ cho tới Gyrotonic và các hình thức vận động khác, nữ diễn viên duy trì việc tập luyện như một phần của cuộc sống thay vì chỉ tập khi cần giảm cân.

Khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhấn mạnh người trưởng thành nên thực hiện khoảng 150-300 phút hoạt động thể chất cường độ vừa mỗi tuần, hoặc 75-150 phút vận động cường độ cao. Bên cạnh đó, người trưởng thành nên có ít nhất 2 ngày mỗi tuần thực hiện các hoạt động tăng cường sức mạnh cho những nhóm cơ chính.

Vì vậy, vóc dáng mảnh mai của Song Hye Kyo ở tuổi 44 có lẽ không phải kết quả của một chế độ ép cân ngắn hạn. Việc duy trì yoga suốt 10 năm, tập luyện đều đặn 4-5 buổi mỗi tuần và kết hợp thêm những bộ môn như Gyrotonic mới là nền tảng giúp nữ diễn viên giữ được cơ thể gọn gàng, linh hoạt và khỏe khoắn. Điều này cũng cho thấy với việc giữ dáng lâu dài, tính đều đặn quan trọng hơn những màn giảm cân cấp tốc.

Ảnh: IGNV.