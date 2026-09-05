Bạn thân Son Ye Jin trẻ lại nhờ 1 việc sau bữa ăn

Đằng sau vẻ ngoài “lão hóa ngược” ấy là loạt thói quen chăm sóc cơ thể và làn da vô cùng đơn giản được Gong Hyo Jin duy trì bền bỉ suốt nhiều năm.

Nổi tiếng với nụ cười tươi tắn cùng vẻ ngoài gần gũi, Gong Hyo Jin từ lâu đã được mệnh danh là "nữ hoàng phim hài lãng mạn" của màn ảnh Hàn. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tham gia hoạt động quảng bá cho bộ phim điện ảnh hài đen pha yếu tố báo thù Gyeongju Killing Tour. Tại buổi chiếu thử của tác phẩm, cô ghi điểm với thiết kế váy ngắn màu đen của CELINE, kết hợp kiểu tóc gọn gàng và layout makeup trong trẻo.

Ở tuổi 46, Gong Hyo Jin vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn cùng làn da sáng khỏe, căng bóng. Không cần trang điểm quá cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn toát lên vẻ trẻ trung, tự nhiên và tràn đầy sức sống. Hình ảnh này một lần nữa khiến nhiều người tò mò về bí quyết giúp cô duy trì phong độ ngoại hình đáng ngưỡng mộ suốt nhiều năm.

Thực tế, Gong Hyo Jin không theo đuổi những phương pháp làm đẹp quá phức tạp. Thay vào đó, cô xây dựng một lối sống tương đối lành mạnh, từ chế độ ăn uống, thói quen vận động cho tới việc chăm sóc và cấp ẩm cho làn da.

Uống đủ nước nhưng tìm cách để nước trở nên "dễ uống" hơn

Một trong những thói quen đơn giản mà Gong Hyo Jin duy trì nhiều năm là uống đủ nước. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô cố gắng bổ sung khoảng 2.000 ml nước mỗi ngày. Tuy nhiên, thay vì chỉ uống nước lọc, cô thường thêm các loại trái cây như chanh để tạo hương vị, từ đó khiến việc uống nước trở nên thú vị và dễ duy trì hơn.

Chanh cũng là nguồn cung cấp vitamin C, trong khi trái cây nói chung bổ sung thêm nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Với Gong Hyo Jin, đây là kiểu chăm sóc sức khỏe không cần quá cầu kỳ nhưng lại có thể duy trì đều đặn trong thời gian dài.

Ưu tiên những món ăn nhẹ vừa ngon vừa có lợi cho cơ thể

Bên cạnh nước lọc, nữ diễn viên đặc biệt yêu thích sữa chua Hy Lạp và nước ép bưởi tươi tự làm. Sữa chua Hy Lạp thường được lựa chọn nhờ hàm lượng protein tương đối cao và có lợi cho chế độ ăn cân bằng, trong khi bưởi cung cấp vitamin C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa.

Hai món này cũng có thể trở thành những lựa chọn ăn nhẹ thay cho các loại thực phẩm nhiều đường hoặc đã qua chế biến. Cách ăn uống của Gong Hyo Jin vì thế thiên về sự đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

"Ăn sạch" bằng thực phẩm nguyên bản

Một điểm đáng chú ý khác trong chế độ ăn của Gong Hyo Jin là ưu tiên thực phẩm nguyên bản. Nữ diễn viên yêu thích những nguyên liệu quen thuộc như bí đỏ, bơ, các loại hạt, trứng hay gạo lứt và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

Thay vì tìm kiếm một thực đơn giảm cân khắc nghiệt, cô lựa chọn những thực phẩm ít qua xử lý và cố gắng duy trì chế độ ăn cân bằng. Đây cũng là cách giúp cơ thể được bổ sung đa dạng dưỡng chất mà không tạo cảm giác quá nặng nề hay áp lực.

Đặc biệt chăm vận động sau mỗi bữa ăn

Không chỉ quan tâm đến chuyện ăn gì, Gong Hyo Jin còn chú trọng việc cơ thể phải được vận động thường xuyên. Yoga và các hoạt động ngoài trời là những hình thức tập luyện được cô yêu thích.

Đáng chú ý, sau bữa ăn, nữ diễn viên không có thói quen ngồi yên trong thời gian dài mà thường dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng để vận động nhẹ. Đi bộ hoặc đạp xe là những lựa chọn quen thuộc. Đây đều là những hoạt động không quá nặng nhưng giúp cơ thể duy trì trạng thái năng động thay vì lập tức chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

Chăm da theo nguyên tắc đơn giản: làm sạch và cấp ẩm

Bên cạnh chế độ ăn uống và vận động, Gong Hyo Jin cũng đặc biệt chú trọng việc cấp ẩm cho làn da. Một trong những thói quen được cô chia sẻ là đắp mặt nạ thường xuyên, thậm chí có thời điểm duy trì gần như mỗi ngày để bổ sung độ ẩm cho da.

Tuy nhiên, mặt nạ không phải bước duy nhất trong chu trình chăm sóc da của nữ diễn viên. Cô cũng chú trọng tẩy trang và làm sạch da kỹ càng, đồng thời điều chỉnh sản phẩm theo tình trạng da thay vì áp dụng một công thức cố định.

Nhìn vào những thói quen của Gong Hyo Jin, có thể thấy bí quyết giữ phong độ ở tuổi 46 của nữ diễn viên không nằm ở một phương pháp "hack tuổi" thần kỳ. Đó là sự kết hợp của những điều rất cơ bản: uống đủ nước, ăn thực phẩm lành mạnh, vận động đều đặn và chăm sóc làn da đúng cách. Quan trọng hơn cả, những thói quen này được duy trì bền bỉ qua nhiều năm, tạo nên nền tảng giúp Gong Hyo Jin luôn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.

Ảnh: Instagram.