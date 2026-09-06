Trai trẻ 2K2 một lần được làm người yêu Jennie sướng hơn trúng số, nay được đề cử Top 100 đẹp nhất thế giới

Bệ phóng từ màn kết hợp gây bão cùng Jennie tạo nhiều điểm sáng cho sự nghiệp của chàng mẫu 2K2.

Từ một người mẫu trẻ miệt mài gõ cửa ngành thời trang tại Đài Loan, Nah Kai bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm dồn dập sau khi xuất hiện bên Jennie trong MV Less Than A Lover. Chỉ vài tuần sau khi vào vai người yêu của nữ thần BLACKPINK, chàng trai sinh năm 2002 tiếp tục lọt vào danh sách đề cử 100 Most Handsome Faces of 2026 của TC Candler, đứng chung đường đua với hàng loạt gương mặt nổi tiếng toàn cầu. Đây chưa phải vị trí Top 100 chính thức, nhưng riêng việc được gọi tên trong danh sách đề cử đã cho thấy tốc độ tăng nhận diện đáng chú ý của một tân binh triển vọng.

Ngay trước thời điểm sản phẩm phát hành, tấm hình chàng trai bí ẩn trên trang cá nhân của Jennie đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ tìm kiếm. Khi danh tính nam chính chính thức lộ diện, Nah Kai lập tức trở thành từ khóa thịnh hành với lượng người theo dõi tăng vọt. Trong MV, cả hai cùng trao nhau những khoảnh khắc lãng mạn tựa một thước phim thanh xuân.

Sự chú ý dành cho anh còn nhân lên gấp bội khi công chúng nhận ra nam người mẫu sở hữu nhiều đặc điểm trùng khớp với Kai (EXO) và V(BTS). Cơn sốt mà chàng trai mà Jennie lựa chọn tạo ra khiến các tạp chí tại Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc cùng Việt Nam đồng loạt khai thác chung một dấu hỏi: Nah Kai thực sự là ai?

Trước khi xuất hiện cạnh Jennie, Kai vốn không phải một cái tên hoàn toàn xa lạ trong giới thời trang Hàn Quốc. Sinh năm 2002 tại Cao Hùng, Đài Loan, Nah Kai tên thật là Tấn Khải (Jin Kai), hoạt động với tư cách người mẫu và hiện làm việc tại Seoul dưới sự quản lý của GRANbrew. Những đường nét có phần mong manh, mái tóc xoăn tự nhiên, vóc dáng cao cùng phong cách tối giản pha chút vintage giúp Kai tạo nên màu sắc riêng lôi cuốn.

Câu chuyện Kai đến với thị trường Hàn Quốc cũng khá tình cờ. Theo Vogue Hong Kong, trước đó anh từng có kế hoạch sang Nhật Bản theo diện working holiday. Tuy nhiên, một bức ảnh trượt ván của Kai vô tình được công ty chủ quản hiện tại chú ý, sau đó liên hệ với anh qua mạng xã hội. Kai vốn chỉ dự định ghé Hàn Quốc khoảng 10 ngày để thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Rốt cuộc, chuyến đi ngắn ngày ấy lại trở thành bước ngoặt giữ chân anh gắn bó lâu dài với mảnh đất Seoul.

Cú bật đầu tiên đến với Nak Kai tại Hàn Quốc là chiến dịch Spring 2026 của LOW CLASSIC. Một video trong chiến dịch bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc, nơi ánh mắt biết nói cùng khí chất lãng đãng của anh nhanh chóng được chú ý rộng rãi.

Từ một người mẫu còn tương đối mới, Kai bắt đầu được nhận ra trên đường phố Seoul, thậm chí từng kể với bố mẹ rằng dường như mình đã trở nên nổi tiếng ở Hàn Quốc hơn cả quê nhà Đài Loan. Ngay sau đó, anh tiếp tục lọt vào mắt xanh của đạo diễn khi xuất hiện trong MV Blue của DxS, sub-unit thuộc SEVENTEEN, đồng thời tham gia những dự án hình ảnh với các thương hiệu cao cấp, tạp chí tại Hàn Quốc.

Không chọn cách chạy theo những xu hướng đám đông, Nah Kai định hình tư duy ăn mặc dựa trên sự giao thoa giữa nét tối giản tinh tế kiểu Nhật và sự phóng khoáng mang hơi thở đường phố. Anh đặc biệt yêu thích những trang phục vintage nhuốm màu thời gian và không đặt nặng giá trị từ các thương hiệu xa xỉ. Về nguồn cảm hứng nghệ thuật, Nah Kai coi Lý Tiểu Long là biểu tượng cho tinh thần rèn luyện, tôn thờ gu thẩm mỹ của Kim Thành Vũ và say mê tác phẩm Fallen Angels của đạo diễn Vương Gia Vệ đến mức xem đi xem lại không biết chán.

Sự nghiệp thăng tiến quá nhanh cũng kéo theo những va chạm truyền thông đầu tiên cho nam người mẫu trẻ. Sau khi MV Less Than A Lover phát hành, Nah Kai vấp phải làn sóng tranh cãi liên quan đến thái độ làm việc khi bị cho là tiết lộ nhiều thông tin hậu trường chưa kiểm chứng với bạn bè. Drama này vào thời điểm đó đã khiến một bộ phận người hâm mộ của Jennie bất bình đòi tẩy chay. Nhiều ý kiến cho rằng chàng mẫu 24 tuổi cần cẩn trọng hơn trong nguyên tắc bảo mật thông tin khi có cơ hội làm việc cùng một ngôi sao tầm cỡ quốc tế.

Tuy nhiên, những ồn ào không thể phủ nhận sức bật sự nghiệp mạnh mẽ mà cơ duyên hợp tác cùng Jennie mang lại. Nữ idol không biến một người hoàn toàn vô danh thành người mẫu chỉ sau một đêm. Cô giúp một gương mặt vốn đã được giới thời trang Hàn Quốc để mắt đột ngột bước ra trước một lượng khán giả lớn hơn rất nhiều.

Nhờ độ nhận diện tăng vọt, liên tiếp 2 tháng liền các ấn phẩm thời trang Hàn Quốc liên tục đưa Kai vào những dự án hình ảnh mới. W Korea giới thiệu anh trong một digital cover với hình ảnh mang tinh thần Louis Vuitton, trong khi Esquire Korea cũng có phần hình ảnh dành cho nam người mẫu Đài Loan trong The Big Jewelry Book Vol.3 cùng BVLGARI.

Hiện tại, Kai đang tập trung trau dồi ngôn ngữ để hiện thực hóa mục tiêu bước sang lĩnh vực điện ảnh, nơi anh khao khát thể hiện những vai diễn giàu tính trải nghiệm và đậm chất đường phố. Từ một chàng trai trượt ván tự do tại Cao Hùng đến gương mặt xuất hiện trên bìa các tạp chí hàng đầu cùng đề cử nhan sắc quốc tế, hành trình của Nah Kai tiếp tục là một trong những câu chuyện chuyển mình đầy cảm hứng của làng mốt khu vực.

Ảnh: IGNV