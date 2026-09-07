Triumph ra mắt BST Love in Lace, đánh thức sức mạnh ẩn sau vẻ mềm mại

Nữ tính chưa bao giờ chỉ có một dáng vẻ. Với tinh thần “She Knows the Power of Softness”, Triumph mang đến Love in Lace - bộ sưu tập tôn vinh vẻ đẹp mềm mại qua nhiều sắc thái, nơi sự dịu dàng có thể song hành cùng nét tự tin, cuốn hút và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Khi mềm mại cũng là một cách thể hiện sức mạnh

Trong một thế giới luôn đong đếm giá trị bằng sự kiên cường, người phụ nữ đôi khi vô thức giấu đi những nét dịu dàng của mình. Những kỳ vọng vô hình ấy khiến sự mềm mại dễ bị nhìn như một nét mong manh, để rồi nàng quen với việc tỏ ra cứng cỏi hơn những gì mình thật sự cảm thấy.

Thế nhưng, càng thấu hiểu bản thân, nàng càng nhận ra rằng sự vững vàng không nhất thiết phải mang dáng vẻ mạnh mẽ. Nàng vẫn có thể nhạy cảm, yêu những điều ngọt ngào, trân trọng nét mềm mại vốn có và đồng thời kiên định với lựa chọn, cảm xúc cùng cách sống của riêng mình.

Tinh thần đó được Triumph gửi gắm qua thông điệp "She Knows the Power of Softness" - lời tôn vinh cho những nội lực ẩn sau nét mềm mại. Với Triumph, nét nữ tính chưa bao giờ làm vơi đi bản lĩnh, trái lại, khi thôi gồng mình trước thế giới để trân trọng sự mềm mại vốn có, nàng cũng đánh thức nguồn sức mạnh bên trong chính mình.

Với Triumph, nét mềm mại ẩn chứa sức mạnh riêng.

Từ cảm hứng ấy, Triumph chính thức ra mắt bộ sưu tập Love in Lace - nơi sự mềm mại không chỉ được nhìn thấy, mà còn được cảm nhận qua từng trải nghiệm trên cơ thể. Với chất liệu ren co giãn êm ái, phom dáng đa dạng và từng đường nét thiết kế được chăm chút, Triumph sẵn sàng cùng phái đẹp tự do lựa chọn sắc thái nữ tính phù hợp với mình.

Love in Lace - Sự mềm mại được dệt nên trong từng chi tiết

Ngay từ tên gọi, Love in Lace đã khẳng định dấu ấn riêng của bộ sưu tập - nơi sự mềm mại được dệt nên từ chất liệu ren tinh xảo. Đan xen cùng lớp lưới mỏng nhẹ, từng chi tiết khi cuốn hút nổi bật, khi khẽ khàng điểm xuyết, mang đến một vẻ nữ tính lãng mạn, thanh thoát và đầy tinh tế.

BST Love in Lace tôn nét nữ tính qua chất liệu ren co giãn.

Không dừng lại ở chất liệu, Love in Lace còn mở ra nhiều cung bậc nữ tính với đa dạng dáng áo - từ cổ V sâu yêu kiều, cúp ngang thanh lịch đến dáng bralette phóng khoáng. Mỗi thiết kế như một nét chấm phá khác nhau trên cùng một bản hòa âm - để nàng có thể lựa chọn sắc thái phù hợp với cảm xúc, phong cách của riêng mình.

Bên cạnh đó, cũng như người phụ nữ không cần khoác lên mình vẻ cứng cỏi để khẳng định bản thân, Love in Lace không đánh đổi cảm giác êm ái để tạo nên sự nâng đỡ. Ẩn sau lớp ren thanh thoát là cấu trúc ôm nâng linh hoạt theo cơ thể - một điểm tựa âm thầm nhưng vững chãi, chờ đợi nàng chạm vào và thấu hiểu.

Với Love in Lace, nàng không cần lựa chọn giữa cảm giác êm ái và sự nâng đỡ.

Cùng Love in Lace, Triumph đan dệt sức mạnh từ những điều mềm mại nhất - từ lớp ren êm dịu ôm ấp làn da đến sự vừa vặn trong từng trải nghiệm. Mỗi mảnh ghép ấy khơi mở một nét đẹp riêng, khẽ đánh thức nguồn nội lực vốn luôn hiện hữu và cùng nàng bước ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc để tỏa sáng trọn vẹn với bản sắc của mình.

Để nàng tự do viết nên nét nữ tính của riêng mình

Gửi gắm sự thấu hiểu vào từng đường nét thiết kế, Love in Lace không chỉ kể câu chuyện về ren hay vẻ đẹp của những thiết kế nội y nữ tính. Bộ sưu tập còn khắc họa một cách nhìn khác về vẻ đẹp của người phụ nữ - nơi sự mềm mại không đứng đối lập với sức mạnh, mà đan xen cùng nét vững vàng vốn có để tạo nên dấu ấn riêng của nàng.

Bởi sau cùng, sức mạnh không phải lúc nào cũng thể hiện bằng vẻ cứng cỏi. Đôi khi, đó là sự tự tin để lắng nghe bản thân, lựa chọn điều khiến mình thoải mái và không ngần ngại sống với những gì thuộc về mình.

Khám phá bộ sưu tập Love in Lace và cảm nhận sức mạnh được dệt nên từ sự mềm mại ngay tại website Triumph hoặc tại các cửa hàng trên toàn quốc.