1. Bầu trời phía bên kia hàng rào

“Đừng chạm vào. Bẩn đấy.”

Đó là những lời đầu tiên vang lên trong Girl, bộ phim đầu tay do Thư Kỳ viết kịch bản và đạo diễn. Một cô bé tên Tiểu Lệ đang trên đường từ trường về nhà cùng em gái. Khi nhìn thấy em mình tò mò đưa tay chạm vào hàng rào mắt cáo trên cây cầu vượt, cô bé lập tức ngăn lại. Phía bên kia lớp lưới sắt là một khoảng trời xanh. Nhưng với những đứa trẻ đang đi trên cây cầu ấy, bầu trời dường như nằm ở một nơi rất xa, bị chia cắt thành vô số ô vuông nhỏ bởi những thanh kim loại đan vào nhau. Chúng có thể nhìn thấy tự do, nhưng chưa chắc đã biết cách chạm tới nó.

Tiểu Lệ là một cô bé ít nói, khép kín và gần như không bao giờ cười. Em sống cùng mẹ, em gái và một người đàn ông thường xuyên say rượu, bạo lực. Căn hộ nhỏ trên tầng cao, phải leo qua những bậc cầu thang dốc mới tới nơi, không phải một chốn bình yên để trở về sau giờ học. Người mẹ, Xuyên, làm việc ở một tiệm làm đẹp, đôi khi còn phải phục vụ những cuộc chơi mạt chược ban đêm để kiếm thêm thu nhập. Người đàn ông trong nhà có thể nổi giận vì bà trang điểm, nhưng cũng có thể chế giễu vẻ ngoài của bà vào ngày hôm sau. Những cơn giận, lời mắng nhiếc và bạo lực hiện diện như một phần quen thuộc của đời sống gia đình. Mỗi đêm, Tiểu Lệ cuộn mình trong chiếc tủ quần áo có khóa kéo bằng nhựa mỏng, một nơi trú ẩn mong manh trước những cơn say của người đàn ông.

Girl lấy bối cảnh Đài Loan năm 1988, kể câu chuyện về một cô bé lớn lên trong gia đình nhiều đổ vỡ. Nhưng bộ phim không chỉ đi theo những gì xảy ra với Tiểu Lệ. Quá khứ của người mẹ Xuyên cũng dần hiện ra, đưa khán giả trở lại những năm tháng tuổi trẻ của bà, khi chính bà cũng là một cô gái sống trong một gia đình không biết cách trao đi tình yêu thương. Những lát cắt thời gian đan vào nhau, để người xem nhận ra rằng đôi khi một đứa trẻ không chỉ phải chịu đựng nỗi đau của riêng mình. Em còn phải sống giữa những vết thương mà người lớn mang theo từ một thời rất xa.

Đây là bộ phim đầu tay do Thư Kỳ viết kịch bản và đạo diễn. Một người phụ nữ đã dành hơn ba thập niên đứng trước máy quay, từng xuất hiện trong những bộ phim lớn của điện ảnh Hoa ngữ, cuối cùng lại chọn kể câu chuyện về một cô bé gần như không có tiếng nói. Cô bé ấy không phải một ngôi sao, không có những giấc mơ lớn lao, cũng chẳng biết mình sẽ trở thành người như thế nào khi trưởng thành. Em chỉ đang cố gắng đi qua từng ngày, tìm một chỗ an toàn để ngồi xuống, một người bạn để trò chuyện, một bữa cơm được ăn mà không phải lo sợ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Có lẽ, với Thư Kỳ, đó là một câu chuyện không cần phải đi tìm ở đâu xa.

Trong những cuộc phỏng vấn về Girl, nữ diễn viên từng nói rằng cô không có cơ hội thực sự được làm một cô gái. Khi rời khỏi nhà từ lúc còn rất trẻ, cô bắt đầu bước vào đời sống của người lớn, đi làm và tự quyết định con đường của mình. Cô nói mình đã phải học cách trưởng thành từ quá sớm. Câu nói ấy nghe qua có vẻ giản dị, nhưng phía sau nó là một nghịch lý mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra: có những người phụ nữ dành cả cuộc đời để học cách trở thành người lớn, bởi họ chưa từng được sống trọn vẹn những năm tháng đáng lẽ phải được làm một đứa trẻ.

Người ta thường nhớ Thư Kỳ bằng vẻ đẹp phóng khoáng, nụ cười có phần bất cần và một phong thái dường như chẳng điều gì có thể làm cô bối rối. Nhưng trước khi trở thành người phụ nữ ấy, cô cũng từng là một đứa trẻ đứng bên kia hàng rào, nhìn ra một khoảng trời mà mình chưa biết làm thế nào để bước tới.

2. Học cách tự tồn tại

Thư Kỳ lớn lên trong một gia đình không mấy êm ấm. Cha nghiện rượu, mẹ nóng tính, những trận cãi vã và bạo lực là một phần của đời sống thường ngày. Cả gia đình sống trong một căn nhà nhỏ, điều kiện kinh tế không dư dả. Thư Kỳ từng kể rằng cô phải quan sát phản ứng của cha mẹ để biết khi nào nên đến gần, khi nào cần tránh đi. Nếu nghe tiếng xe máy của cha trở về mà động cơ phát ra âm thanh không đều, cô hiểu rằng ông đã uống rượu. Khi ấy, cô phải tìm một chỗ để trốn, có khi là chiếc tủ quần áo. Một đứa trẻ khác có thể nhận ra cha mẹ qua tiếng gọi ngoài cửa. Còn cô nhận ra tâm trạng của cha qua tiếng động cơ.

Có lẽ không ai sinh ra đã biết cách làm nũng. Đó là một thứ ngôn ngữ được học trong sự an toàn: khi một đứa trẻ biết rằng mình có thể khóc mà không bị mắng, có thể đòi hỏi mà không bị xem là phiền phức, có thể làm sai mà vẫn được yêu thương. Thư Kỳ nói mình không biết làm nũng vì “căn bản là không có cơ hội”. Khi còn nhỏ, cô đã phải học cách tự lo cho bản thân, học cách tránh xa những cơn giận của người lớn, học cách không đòi hỏi những điều có thể khiến tình hình trở nên tệ hơn.

Cô nhiều lần gặp tai nạn xe máy khi còn ở tuổi thiếu niên. Có lần phải nhập viện, cô vẫn nhận được những lời trách mắng từ mẹ. Thư Kỳ tức giận bỏ nhà đi. Mãi về sau, cô mới biết mẹ đã khóc rất lâu bên ngoài phòng bệnh. Năm sau khi cô rời khỏi nhà, lúc trở về, cô nhận ra tóc mẹ gần như đã bạc trắng. Câu chuyện ấy không biến quá khứ thành một câu chuyện hòa giải dễ dàng. Nó chỉ cho thấy có những tình cảm tồn tại trong một gia đình nhưng không tìm được đường đi đến người cần nhận chúng. Người mẹ có thể đã lo lắng, nhưng không biết cách thể hiện sự lo lắng. Người con có thể cần được yêu thương, nhưng chỉ nhận được những lời trách mắng. Cả hai đều có những điều muốn nói, nhưng không ai biết phải bắt đầu từ đâu.

Thư Kỳ từng ví tuổi thơ mình như một con thuyền cứ trôi mãi. Có bến cảng nào để ghé vào thì dừng lại một chút, chuẩn bị rồi lại tiếp tục đi đến một bến cảng khác. Đó là một hình ảnh rất khác với cách người ta thường nghĩ về tuổi thơ: một khu vườn, một căn nhà, một con đường quen thuộc, nơi con người có thể trở về mỗi khi mệt mỏi. Với cô, tuổi thơ dường như không có một nơi chốn cố định. Cô phải liên tục tìm cách thích nghi, liên tục tự chuẩn bị cho một chặng đường tiếp theo.

Khoảng 15 tuổi, Thư Kỳ rời khỏi nhà và bắt đầu bước vào đời sống xã hội. Cô nói từ khi ấy, mình gần như làm việc liên tục cho đến tận bây giờ. Cô chưa từng có nhiều thời gian để sống một tuổi trẻ vô lo. Khi những người cùng tuổi còn đang tìm hiểu xem mình thích gì, muốn trở thành ai, cô đã phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền và tự quyết định con đường của mình. “Tôi rất nhỏ đã phải trưởng thành”, cô nói. Có những người trưởng thành vì họ muốn khám phá thế giới. Cũng có những người trưởng thành vì cuộc sống không cho họ lựa chọn nào khác.

Nhưng điều đáng chú ý là khi nhìn lại quá khứ, Thư Kỳ không cố biến mình thành một nhân vật chỉ biết chịu đựng. Cô nói những đứa trẻ lớn lên như mình phải tự lựa chọn mọi hướng đi trong cuộc đời. Có lẽ đó là cách cô hiểu về sự độc lập: không phải một phẩm chất được trao tặng, mà là điều phải tự xây dựng khi không có ai đứng ra bảo đảm cho mình. Cô không có một con đường được vạch sẵn. Cô phải tự đi, đôi khi bằng những lựa chọn mà sau này người khác sẽ phán xét.

3. Khi người khác định nghĩa mình

Năm 1995, Thư Kỳ bắt đầu bước vào ngành giải trí với vai trò người mẫu ảnh. Khi ấy, cô còn rất trẻ, rời Đài Loan đến Hong Kong, bước vào một môi trường mà những cơ hội và cám dỗ thường xuất hiện cùng lúc. Những năm đầu sự nghiệp, cô tham gia các bộ phim thuộc dòng cấp 3.. Hình ảnh của cô khi ấy gắn với vẻ đẹp gợi cảm, sự táo bạo và những vai diễn khai thác thân thể nữ giới.

Đó là một giai đoạn mà người ta có thể dễ dàng nhắc đến trong vài dòng tiểu sử, nhưng rất khó để hiểu hết những gì nó có nghĩa đối với một cô gái trẻ. Thư Kỳ bước vào ngành công nghiệp giải trí khi còn ít tuổi, không có nhiều điểm tựa, và phải tự tìm cách tồn tại trong một thế giới mà vẻ ngoài có thể trở thành thứ tài sản quan trọng nhất. Cơ thể cô xuất hiện trước ống kính, được chụp lại, được quảng bá, được bàn tán. Một hình ảnh dần hình thành trong mắt công chúng, và như thường lệ, một khi hình ảnh ấy đã được tạo ra, người ta không còn mấy kiên nhẫn để tìm hiểu xem người phụ nữ phía sau nó là ai.

Với Viva Erotica (Sắc Tình Nam Nữ, 1996), Thư Kỳ bắt đầu cho thấy mình có thể làm được nhiều hơn những gì người ta từng nghĩ. Bộ phim của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng kể về thế giới làm phim cấp ba, nơi ranh giới giữa nghệ thuật, thương mại và sự khai thác cơ thể phụ nữ liên tục bị đặt ra. Thư Kỳ giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc và Diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong năm 1997. Đó là một bước ngoặt quan trọng, không chỉ vì những chiếc cúp đầu tiên, mà còn vì cô bắt đầu được nhìn nhận như một diễn viên có khả năng tạo nên nhân vật.

Tuy nhiên, sự nghiệp không phải một cánh cửa chỉ cần mở ra là mọi định kiến lập tức biến mất. Những gì đã được công chúng ghi nhớ thường dai dẳng hơn những gì người ta muốn thay đổi. Thư Kỳ vẫn phải làm việc, vẫn phải tìm kiếm những vai diễn mới, vẫn phải đối diện với cách người khác nhìn mình. Nhưng cô không dừng lại ở việc cố gắng thuyết phục mọi người rằng mình có thể trở thành một diễn viên nghiêm túc. Cô tiếp tục diễn, tiếp tục lựa chọn những bộ phim khác nhau, để thời gian và công việc tự mở rộng hình ảnh của mình.

Có một sự bất công khá phổ biến đối với phụ nữ trong ngành giải trí: người ta có thể tò mò về thân thể họ, thưởng thức hình ảnh của họ, nhưng lại rất dễ dùng chính những hình ảnh ấy để phán xét nhân cách và năng lực của họ. Một người phụ nữ có thể được mời gọi xuất hiện vì vẻ gợi cảm, nhưng sau đó lại bị xem là thiếu nghiêm túc vì đã từng gợi cảm. Cánh cửa được mở ra bằng một tiêu chuẩn, rồi chính tiêu chuẩn ấy lại trở thành lý do để người ta không muốn cho cô bước tiếp.

Thư Kỳ đã phải sống với cách nhìn ấy trong nhiều năm. Có thể nói cô đã chuyển mình thành công, nhưng sự chuyển mình ấy không chỉ nằm ở việc nhận được những vai diễn được đánh giá cao hơn. Nó còn nằm ở việc dần giành lại quyền được nhìn nhận như một diễn viên, thay vì mãi mãi là một hình ảnh mà người khác đã đóng khung.

Điều đáng nói là cô không bước qua giai đoạn ấy bằng cách trở nên hoàn toàn khác với người phụ nữ của những năm đầu. Vẻ đẹp, sự tự tin và nét gợi cảm từng khiến cô được chú ý vẫn ở đó. Chỉ có điều, theo thời gian, người ta bắt đầu nhìn thấy thêm những điều khác: sự mong manh, nét hài hước, khả năng diễn xuất tự nhiên, sự nhạy cảm trước những mối quan hệ phức tạp và một nội lực không dễ nhận ra từ những bức ảnh thời trẻ.

Có lẽ, trưởng thành không phải lúc nào cũng là thay đổi thành một con người khác. Đôi khi, đó là hành trình giành lại quyền được là chính mình, với tất cả những phần từng bị người khác định nghĩa thay.

4. Được nhìn thấy theo một cách khác

Có lẽ bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Thư Kỳ đến khi cô gặp đạo diễn Hầu Hiếu Hiền. Ông từng kể rằng mình chú ý đến cô sau khi nhìn thấy một quảng cáo trên truyền hình. Chỉ qua một lần nhìn, ông đã muốn chọn cô. Điều khiến ông quan tâm không phải hình ảnh quyến rũ mà công chúng đã quen thuộc, mà là sự tự nhiên trong cách cô xuất hiện trước ống kính. Ông nhận ra ở cô một phẩm chất có thể phát triển thành diễn xuất.

Năm 2001, Hầu Hiếu Hiền mời Thư Kỳ tham gia Millennium Mambo. Bộ phim kể về Vicky, một cô gái trẻ sống giữa những đêm dài của Đài Bắc, ánh đèn neon, các quán bar và một mối quan hệ tình cảm đầy bất ổn. Nhân vật dường như luôn trôi đi, không biết mình muốn đến đâu, cũng không đủ sức để dừng lại. Cô đi qua những căn phòng xa lạ, những cuộc gặp gỡ, những đêm tưởng như không có điểm kết thúc. Có một nỗi cô đơn rất hiện đại trong Vicky: được bao quanh bởi người khác nhưng không thực sự thuộc về nơi nào.

Thư Kỳ có một gương mặt rất đặc biệt trước máy quay. Cô có thể khiến người ta chú ý ngay cả khi không làm gì nhiều. Một cái nhìn, một nụ cười thoáng qua, vẻ mệt mỏi sau một đêm dài hay khoảnh khắc im lặng khi không biết phải trả lời thế nào. Những biểu cảm ấy không giống một màn trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng giống như những phần cảm xúc vô tình để lộ ra khi con người không còn đủ sức che giấu mình.

Sau Millennium Mambo, cô tiếp tục hợp tác với Hầu Hiếu Hiền trong Three Times năm 2005. Bộ phim gồm ba câu chuyện tình yêu ở ba thời kỳ khác nhau, nơi Thư Kỳ hóa thân thành những người phụ nữ có tính cách, số phận và cách yêu rất khác biệt. Vai diễn giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Kim Mã năm 2005. Mười năm sau, cô trở lại với Hầu Hiếu Hiền trong The Assassin (2015), bộ phim cổ trang có nhịp điệu tĩnh lặng, tiết chế và đòi hỏi diễn viên phải làm chủ những chuyển động rất nhỏ. Thư Kỳ vào vai Nhiếp Ẩn Nương, một nữ sát thủ được đào tạo để giết người nhưng lại phải đối diện với những giằng xé giữa bổn phận và lòng trắc ẩn. Nhân vật gần như không nói nhiều. Những gì diễn ra bên trong cô được gửi vào ánh mắt, dáng đứng và sự do dự trước mỗi lựa chọn.

Nếu nhìn lại ba bộ phim của Hầu Hiếu Hiền, có thể thấy ông đã trao cho Thư Kỳ những nhân vật rất khác nhau, nhưng đều có một điểm chung: họ là những người phụ nữ sống giữa những điều không thể nói thành lời. Vicky trong Millennium Mambo không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Những người phụ nữ trong Three Times yêu và chờ đợi trong những hoàn cảnh khác nhau. Nhiếp Ẩn Nương mang trong mình một mệnh lệnh mà trái tim không hoàn toàn chấp nhận. Họ đều có những khoảng cách với thế giới, và Thư Kỳ có một khả năng hiếm có trong việc khiến khoảng cách ấy trở nên hữu hình.

Có lẽ điều Hầu Hiếu Hiền nhìn thấy ở Thư Kỳ không phải một tài năng hoàn toàn xa lạ, mà là một phần con người cô chưa có cơ hội được bộc lộ. Ông không yêu cầu cô phải trở thành một người khác để bước vào điện ảnh nghệ thuật. Ông chỉ đặt cô vào một thế giới khác, nơi sự tự nhiên, những khoảng lặng và trải nghiệm sống của cô có thể trở thành chất liệu diễn xuất. Từ một gương mặt từng được công chúng chú ý vì vẻ ngoài, Thư Kỳ dần trở thành một trong những nữ diễn viên có dấu ấn riêng trong điện ảnh châu Á.

5. Từ người diễn giải đến người kể chuyện

Ý tưởng làm đạo diễn đến với Thư Kỳ không phải từ một kế hoạch nghề nghiệp đã được chuẩn bị sẵn. Khoảng năm 2011, trong một cuộc trò chuyện về những băn khoăn của cô với nghề diễn, Hầu Hiếu Hiền bất ngờ hỏi: “Cô có muốn làm đạo diễn không?”. Thư Kỳ ngạc nhiên. Cô không nghĩ mình có thể làm được điều đó. Hầu Hiếu Hiền chỉ đáp lại bằng một câu hỏi khác: “Nếu không thử, làm sao cô biết?”.

Đến mùa hè năm 2013, khi hai người đang thực hiện The Assassin, Hầu Hiếu Hiền một lần nữa hỏi Thư Kỳ liệu cô đã sẵn sàng làm đạo diễn chưa. Cô vẫn nghi ngờ khả năng của mình, nhưng lần này ông khuyến khích cô tự viết câu chuyện mà mình muốn kể nhất. Có lẽ, ông hiểu rằng một người đã dành nhiều năm quan sát con người qua ống kính sẽ có những điều riêng muốn nói, và đôi khi con đường để nói điều ấy không nhất thiết phải tiếp tục là diễn xuất.

Thư Kỳ bắt đầu viết kịch bản. Nhưng từ một ý tưởng đến một bộ phim hoàn chỉnh là một khoảng cách dài hơn cô tưởng. Cô viết, sửa, bỏ đi, rồi viết lại. Có lúc cô dành cả năm để tìm một kết thúc, sau đó lại quyết định phá bỏ toàn bộ cấu trúc. Câu chuyện ban đầu được kể theo một cách khác, rồi dần dần chuyển hướng. Những nhân vật phụ được mở rộng, những mối quan hệ được nhìn lại, và trọng tâm của bộ phim từ câu chuyện một cô bé chuyển thành mối liên hệ giữa mẹ và con gái.

Hơn mười năm, Girl tồn tại như một câu chuyện chưa tìm được hình dạng cuối cùng. Thư Kỳ từng nói rằng cô không muốn làm sai lệch hay che giấu những điều mình đã trải qua. Dù câu chuyện bắt đầu từ ký ức thời thơ ấu, cô không muốn nó chỉ là một bản kể lại những gì đã xảy ra. Cô cần tìm được logic riêng cho bộ phim, để những trải nghiệm cá nhân có thể trở thành một câu chuyện điện ảnh mà người khác cũng có thể bước vào.

Năm 2023, khi tham dự Liên hoan phim Venice với tư cách thành viên ban giám khảo, Thư Kỳ được tiếp xúc với nhiều tác phẩm điện ảnh lớn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô quyết định ở lại Italy, đến Milan và dành những ngày dài ngồi trước máy tính để hoàn thiện kịch bản. Cô đặt ra một lịch làm việc nghiêm ngặt: sau bữa sáng, ngồi vào bàn và viết cho đến khoảng bốn hoặc năm giờ chiều, dù có cảm hứng hay không. Trong 13 ngày, cô hoàn thành bản kịch bản cuối cùng.

6. Hai thế hệ phụ nữ trong cùng một căn nhà

Nếu Girl chỉ kể về Tiểu Lệ, bộ phim có thể đã trở thành một câu chuyện về tuổi thơ bị bạo hành, về một cô bé tìm thấy chút ánh sáng nhờ tình bạn. Nhưng Thư Kỳ không dừng lại ở đó. Cô dành một phần đáng kể của bộ phim để kể về Xuyên, người mẹ của Tiểu Lệ, và những năm tháng tuổi trẻ của bà.

Xuyên không phải một người mẹ dịu dàng. Bà có thể chăm sóc cô con gái nhỏ hơn bằng sự âu yếm, nhưng lại thường xuyên tỏ ra lạnh lùng với Tiểu Lệ. Bà làm việc, tiếp khách, tổ chức những buổi chơi mạt chược và cố gắng duy trì một đời sống mà dường như chính bà cũng không biết phải làm thế nào để thoát ra. Trong những lúc mệt mỏi hay tức giận, bà trút sự bất lực lên đứa con gái lớn.

Khi câu chuyện mở ra quá khứ của Xuyên, người xem bắt đầu nhìn thấy một cô gái khác. Bà cũng từng sống trong một gia đình có bạo lực, từng phải đối diện với những người lớn không biết cách yêu thương. Những gì bà mang vào căn nhà của Tiểu Lệ không chỉ là tính khí hay sự ích kỷ của một người mẹ. Đó còn là những điều bà đã học được từ chính căn nhà nơi mình lớn lên.

Đây là một lựa chọn kể chuyện đáng chú ý. Thư Kỳ không cố gắng giải thích mọi hành vi của người mẹ để khán giả có thể tha thứ cho bà. Cô chỉ đặt quá khứ của hai người phụ nữ cạnh nhau, để ta nhìn thấy một đường dây kéo dài qua nhiều năm tháng. Người mẹ từng là một cô gái không được bảo vệ. Người con gái đang lớn lên trong một căn nhà mà mẹ mình không biết cách bảo vệ con. Giữa họ là một khoảng cách rất lớn, nhưng cũng có một sợi dây vô hình nối liền hai cuộc đời.

Trong phim, Ly Ly là một người bạn mang đến cho Tiểu Lệ một khoảng trời khác.Sự hiện diện của Ly Ly giúp Tiểu Lệ biết rằng thế giới không chỉ có căn nhà nơi em phải dè chừng từng tiếng động. Trong cuộc phỏng vấn về bộ phim, Thư Kỳ từng nói rằng ngoài đời cô không có một người bạn như Ly Ly. Câu nói ấy khiến nhân vật trở nên đặc biệt hơn. Có thể, cô đã tạo ra cho Tiểu Lệ một điều mà bản thân mình từng thiếu: một người bạn để cùng đi qua những ngày tháng khó khăn. Nghệ thuật đôi khi không thể trả lại những gì đã mất, nhưng có thể tạo ra một nơi chốn cho những điều đáng lẽ đã nên tồn tại.

Bộ phim khép lại bằng hình ảnh nước mắt bên một bát mì. Đó là một khoảnh khắc bình dị, không có sự hòa giải lớn lao hay lời hứa rằng mọi tổn thương sẽ biến mất. Nhưng có lẽ, đôi khi người ta chỉ có thể bắt đầu từ những điều nhỏ như vậy: một bữa ăn, một sự im lặng, một lần nhìn nhau mà không lập tức quay đi.

Với Thư Kỳ, mối quan hệ giữa mẹ và con gái có lẽ không phải một câu chuyện có thể được giải quyết bằng một cái ôm ở cuối phim. Cô từng thừa nhận quan hệ giữa mình và mẹ vẫn còn những khoảng cách. Cô không dễ dàng nói lời yêu thương, cũng không quen thể hiện tình cảm bằng những cử chỉ thân mật. Nhưng việc cô có thể nhìn lại mẹ mình, nhìn thấy cả những điều đã làm mình đau lẫn những tổn thương mẹ từng mang theo, có lẽ đã là một cách đối diện khác.

7. Người phụ nữ đứng sau máy quay

Ngày 22/11/2026, tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 63, Thư Kỳ được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn mới xuất sắc với Girl. Đây là giải thưởng dành cho bộ phim đầu tay của cô, một tác phẩm được thai nghén trong hơn mười năm và được hoàn thành sau rất nhiều lần viết lại. Trước đó, cô đã có những giải thưởng diễn xuất quan trọng, nhưng lần này, cô được ghi nhận không phải vì đã hóa thân thành một nhân vật do người khác viết ra. Cô được trao giải cho câu chuyện do chính mình viết, và thế giới mà chính mình lựa chọn dựng nên.

Với Girl, cô không chỉ đứng sau máy quay. Cô còn đứng về phía một cô bé mà có lẽ, nhiều năm trước, chính mình từng là.

Thư Kỳ từng nói mình không có cơ hội làm một cô gái đúng nghĩa. Có lẽ, Girl là cách cô quay lại với cô gái ấy, không phải để thay đổi những gì đã xảy ra, mà để dành cho em một sự chú ý mà ngày trước em có thể đã không nhận được. Cô kể câu chuyện của Tiểu Lệ bằng đôi mắt của người trưởng thành, nhưng không đánh mất cảm giác của đứa trẻ từng trốn trong tủ quần áo, lắng nghe tiếng xe máy của cha trở về.

Điều đó khiến bộ phim trở nên riêng tư, nhưng không khép kín. Bởi nỗi đau của một đứa trẻ trong gia đình không chỉ thuộc về một gia đình. Nó có thể khiến người xem nhớ đến một căn nhà khác, một tiếng động khác, một lần đứng im không dám nói, một câu chuyện mà nhiều năm sau vẫn chưa biết phải kể với ai. Không phải ai cũng có một tuổi thơ giống Thư Kỳ, nhưng có lẽ rất nhiều người hiểu cảm giác phải học cách trưởng thành từ những điều mình không lựa chọn.

Ở cảnh mở đầu Girl, Tiểu Lệ đứng bên hàng rào sắt, nhìn ra khoảng trời xanh phía bên kia. Em chưa biết thế giới rộng lớn đến đâu, cũng chưa biết cuộc đời sẽ đưa mình đi những đâu. Em chỉ biết có những thứ không nên chạm vào, có những nơi không nên bước tới và có những điều tốt hơn hết là giữ im lặng.

Nhiều năm sau, Thư Kỳ đã đi qua một quãng đường rất dài để có thể tự mình dựng nên thế giới mà cô muốn kể. Cô đã đứng trước máy quay, đi qua những ánh nhìn, những phán xét và cả những vinh quang. Nhưng cuối cùng, câu chuyện cô chọn kể lại bắt đầu từ một cô bé đứng bên hàng rào, nhìn về phía bầu trời.

Có lẽ, cô không thể quay lại để đưa cô bé ấy ra khỏi căn nhà cũ. Cũng không thể trả lại cho em những năm tháng đã mất. Nhưng cô có thể để em xuất hiện trên màn ảnh, có thể cho em một người bạn, một khoảng trời và một câu chuyện mà người khác sẽ ngồi lại để lắng nghe.

Và đôi khi, với một người đã phải im lặng quá lâu, được lắng nghe cũng đã là một điều rất ý nghĩa.