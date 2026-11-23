Nhan sắc của Thư Kỳ ở tuổi 50 không phải hoàn hảo tuyệt đối, nhưng luôn có sức hút riêng biệt.

Có một điều khiến Thư Kỳ luôn khác biệt giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ, không cố biến mình thành một người đẹp không tuổi bằng mọi giá. Ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn thoải mái để lộ nếp nhăn khi cười, những đường hằn tự nhiên trên gương mặt hay cả tóc bạc trong ảnh đời thường. Thế nhưng, chính sự tự nhiên ấy lại càng làm nổi bật nét quyến rũ rất riêng của minh tinh đình đám: nụ cười rạng rỡ, đường nét phóng khoáng và khí chất minh tinh không thể trộn lẫn. Mới đây, khoảnh khắc Thư Kỳ bật khóc tại Lễ trao giải Kim Mã cũng khiến cộng đồng mạng khó mà rời mắt.

Cận cảnh nhan sắc được ví von "khóc cũng đẹp" của Thư Kỳ. (Nguồn: TikTok)

Minh tinh đình đám khiến người xem không khỏi xao xuyến khi bật khóc, đôi mắt ánh lên làn nước, hàng chân mày khẽ nhíu lại nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Gương mặt nữ diễn viên ửng lên dưới ánh đèn ấm, đôi mắt long lanh và hàng mi hơi ướt càng làm biểu cảm trở nên giàu cảm xúc.

Khi vừa khóc vừa cười, những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt và rãnh cười cũng hiện rõ hơn, song chẳng hề làm giảm sức hút của Thư Kỳ. Trái lại, từng đường nét ấy khiến gương mặt thêm sống động, chân thực, mang vẻ đẹp rất tự nhiên và chân thật mà không phải lớp trang điểm hay bộ lọc nào cũng có thể tạo nên. Mái tóc đen dài buông mềm hai bên, kết hợp cùng bộ trang phục đen và chiếc vòng cổ đính đá lấp lánh, càng làm nổi bật thần thái sang trọng của mỹ nhân sinh năm 1976. Ở tuổi 50, Thư Kỳ vẫn đẹp theo cách rất riêng: không cần giữ gương mặt luôn hoàn hảo, ngay cả khi xúc động đến bật khóc, cô vẫn toát lên khí chất cuốn hút mọi ánh nhìn.

Việc bộc lộ cảm xúc khiến những vết tích thời gian càng trở nên rõ nét nhưng vẫn không thể làm phai mờ vẻ đẹp của Thư Kỳ.

Đáng chú ý, dù được ghi lại bằng ống kính zoom cận ở khoảng cách khá gần, làn da của Thư Kỳ vẫn trông sáng và mịn màng. Lớp nền mỏng nhẹ không che phủ hoàn toàn kết cấu da, nhưng tổng thể vẫn có độ bóng khỏe, sắc da đều và tươi tắn. Ngay cả khi biểu cảm thay đổi liên tục vì xúc động, làn da vẫn giữ được vẻ rạng rỡ. Đây cũng là một trong những điểm cộng giúp nữ diễn viên duy trì diện mạo trẻ trung hơn tuổi, vẻ đẹp ngày càng đằm thắm, mặn mà và có chiều sâu.

Trạng thái làn da của Thư Kỳ vẫn trẻ hơn nhiều so với độ tuổi 50.

Netizen mê đắm trước vẻ đẹp của Thư Kỳ, thậm chí nhận xét gương mặt nữ minh tinh "nhăn hết cỡ" vẫn đẹp.

Thực tế, Thư Kỳ chưa bao giờ quá e dè trước những dấu hiệu tuổi tác. Cô từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh mặt mộc trên mạng xã hội, không ngại để lộ làn da có tàn nhang, những sợi tóc bạc hay các nếp nhăn xuất hiện khi biểu cảm. Năm 2023, những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của nữ diễn viên tại Liên hoan phim Thượng Hải từng được lan truyền rộng rãi. Trong ảnh, các nếp chân chim và rãnh cười hiện khá rõ, nhưng thay vì soi xét ngoại hình, nhiều khán giả lại dành lời khen cho vẻ đẹp tự nhiên, thanh lịch của cô.

Thư Kỳ không ngại công khai ảnh mặt mộc ở tuổi 50.

Trong 1 cuộc phỏng vấn với ELLE Đài Loan vào tháng 5/2026, Thư Kỳ thẳng thắn nói về việc nhận ra nếp nhăn khi cười và thể lực không còn như trước. Cô cho rằng đó là quá trình tất yếu của thời gian, không phải lý do để bản thân ngừng tận hưởng cuộc sống. Nữ diễn viên cũng chia sẻ quan điểm nên chăm sóc bản thân tốt thay vì để nỗi lo ngoại hình chi phối mỗi ngày. Với cô, tuổi tác là một trải nghiệm, mỗi giai đoạn đều có điều mới mẻ để đón nhận chứ không phải thứ cần tìm mọi cách phủ nhận.

Đặc biệt, Thư Kỳ từng khiến công chúng thích thú khi đăng tải hình ảnh sợi tóc bạc đầu tiên của mình từ nhiều năm trước. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, cô nhớ lại khoảnh khắc ấy với thái độ khá hài hước, cho rằng có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều nên mới xuất hiện tóc bạc. Mỹ nhân hàng đầu Cbiz cũng không xem đây là điều đáng xấu hổ hay cần che giấu. Quan điểm ấy càng khiến hình ảnh của nữ diễn viên trở nên gần gũi, bởi ngay cả một ngôi sao hàng đầu cũng trải qua những thay đổi rất bình thường của cơ thể.

Nữ diễn viên từng thoải mái chia sẻ hình ảnh tóc bạc, đối diện với tuổi tác.

Dẫu không chạy theo hình tượng trẻ mãi không già, Thư Kỳ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi diện mạo trẻ trung hơn tuổi. Làn da có độ bóng khỏe, đường nét gương mặt hài hòa và thần thái rạng rỡ giúp cô luôn nổi bật trước ống kính. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ khá cụ thể về quy trình chăm sóc da: tẩy trang kỹ, lần lượt sử dụng nước cân bằng, tinh chất, kem mắt và kem dưỡng ban ngày, đồng thời chờ mỗi lớp thẩm thấu trước khi thoa sản phẩm tiếp theo. Cô đặc biệt chú trọng dưỡng ẩm và từng cho biết thường dùng tinh chất thấm vào bông cotton để đắp lên da khi cảm thấy khô trong lúc quay phim.

Bên cạnh chăm sóc da, Thư Kỳ còn đề cao những thói quen sinh hoạt đơn giản. Người đẹp từng chia sẻ quan điểm không nên ngồi nếu có thể đứng, không nằm nếu vẫn có thể ngồi, duy trì tâm trạng vui vẻ và ăn uống điều độ. Nữ diễn viên không kiêng tuyệt đối món tráng miệng mà lựa chọn thưởng thức ở mức vừa phải; bữa tối có thể đơn giản với một bát cháo ngũ cốc.

Ở tuổi 50 nhưng Thư Kỳ trông chỉ như mới ngoài 30 nhờ lối sống lành mạnh.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thư Kỳ vẫn giữ được vị thế của một trong những mỹ nhân có sức hút đặc biệt của màn ảnh Hoa ngữ. Vẻ đẹp ấy không chỉ nằm ở đường nét gương mặt hay làn da, mà còn đến từ sự tự tin khi xuất hiện đúng với con người mình. Cô có thể lộng lẫy trên thảm đỏ, quyến rũ trong những bộ ảnh thời trang, nhưng cũng chẳng ngại đăng một tấm hình mặt mộc hay để lộ dấu tích của thời gian.

Ảnh: Weibo.