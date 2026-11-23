Lisa đang sống cuộc đời mà dân tình không đoán nổi diễn biến tiếp theo!

Dạo này, muốn theo dõi Lisa (BLACKPINK) chắc fan cũng phải có sức bền đáng nể! Chỉ trong thời gian ngắn, nữ idol liên tục xuất hiện với những hình ảnh khác nhau một trời một vực. Vừa là siêu sao quốc tế với loạt sân khấu được đầu tư hoành tráng, Lisa đã khiến netizen cười ngất khi hóa cô gái Đông Nam Á chính hiệu, diện "đồ bộ" chạy xe tay ga. Chưa kịp hết bất ngờ, cô nàng lại có mặt tại đường đua F1 Las Vegas, khoe phong cách cực chất bên dàn tay đua đình đám.

Ba hình ảnh tưởng chẳng liên quan nhưng lại cho thấy Lisa đang tận hưởng cuộc sống vô cùng thú vị, từ sân khấu âm nhạc, những khoảnh khắc đời thường đến thế giới tốc độ.

1. Trên sân khấu là siêu sao quốc tế, thay outfit liên tục như trình diễn thời trang

Lisa đang thu hút sự chú ý với chuỗi concert solo VIVA LA LISA tại The Colosseum, Caesars Palace, Las Vegas. Không chỉ mang đến những màn trình diễn âm nhạc sôi động, nữ idol còn đầu tư mạnh tay vào phần dàn dựng, biến đêm nhạc thành một show diễn tổng hợp với vũ đạo, hiệu ứng sân khấu và những tiết mục đòi hỏi thể lực cao.

Từ boxing, đu dây trên không đến múa vòng, múa gậy, Lisa liên tục thử sức với nhiều hình thức biểu diễn khác nhau. Đặc biệt, chương trình được chia thành 5 chương với phong cách riêng, kéo theo những màn biến hóa trang phục khiến khán giả khó rời mắt.

Về thời trang, Lisa không ngại thử nghiệm những thiết kế táo bạo, đậm chất sân khấu. Nữ idol lúc xuất hiện như một showgirl với trang phục đỏ rực, áo choàng lông vũ đầy kịch tính, lúc lại chuyển sang phong cách bụi bặm với hoodie dáng lửng, quần shorts tua rua và boots cao cổ...

Đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy là lịch trình biểu diễn không hề nhẹ nhàng. Lisa phải duy trì cường độ hát, rap, nhảy và thực hiện các động tác hình thể xuyên suốt chương trình. Nhìn những gì nữ idol thể hiện, không khó hiểu khi fan ví VIVA LA LISA như một concert kết hợp fashion show và sân khấu nghệ thuật trình diễn.

2. Rời sân khấu là "ninja Lead" chính hiệu, mặc đồ bộ gần 150 triệu chạy xe ga ở Thái Lan

Nếu trên sân khấu Lisa ngầu bao nhiêu thì trong một khoảnh khắc đời thường được chia sẻ gần đây, cô nàng lại khiến dân tình bật cười bấy nhiêu.

Cụ thể, một đoạn phim trích từ tài liệu Always Lalisa ghi lại cảnh nữ idol đội mũ bảo hiểm xanh, xỏ dép tông, diện bộ quần áo rộng rãi rồi hào hứng cầm lái chiếc xe tay ga tại Thái Lan. Từ cách ngồi hơi khom người, hai tay giữ chặt ghi-đông đến phanh xe bằng chân, Lisa trông chẳng khác nào cô gái đang tập chạy xe trong xóm.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được netizen Việt chia sẻ rầm rộ vì quá quen thuộc. Nhiều người hài hước ví Lisa như hội chị em tranh thủ phóng xe ra chợ, thậm chí gọi vui nữ idol là "ninja Lead" phiên bản Thái Lan. Đặc biệt, nụ cười toe toét của Lisa càng khiến hình ảnh trở nên gần gũi, khác hẳn thần thái sắc lạnh thường thấy trên sân khấu.

Điểm gây bất ngờ còn nằm ở bộ "đồ bộ" mà cô nàng đang mặc. Nhìn qua tưởng chỉ là một set pijama đơn giản, nhưng thực chất đây là set Dior Chez Moi bằng lụa twill, phủ họa tiết Dior Oblique đặc trưng. Theo giá niêm yết được dẫn lại từ website Dior Việt Nam, chiếc áo sơ mi có giá khoảng 81 triệu đồng, còn quần dài là 68 triệu đồng, nâng tổng giá trị outfit lên tới 149 triệu đồng.

3. Chưa hết, Lisa còn "chuyển nghề" sang đường đua F1

Tưởng Lisa đã đủ bận rộn với concert và những hoạt động cá nhân, nữ idol lại tiếp tục khiến fan bất ngờ khi xuất hiện tại Las Vegas Grand Prix 2026.

Ngày 19/11, Lisa chính thức giới thiệu bộ sưu tập thời trang giới hạn Pretty Fast, hợp tác cùng Formula 1 và Ceremony of Roses. Đáng chú ý, cô là nghệ sĩ đầu tiên đảm nhận vai trò dẫn dắt sáng tạo cho một bộ sưu tập thời trang hợp tác cùng F1. Các sản phẩm mang cảm hứng từ văn hóa đua xe, gồm áo khoác racing, hoodie dáng lửng, áo thun ôm, túi tote và nhiều phụ kiện mang tinh thần thể thao hiện đại.

Không dừng ở việc ra mắt bộ sưu tập, Lisa còn trực tiếp tham gia các hoạt động tại chặng đua Las Vegas. Nữ idol xuất hiện cùng Lewis Hamilton và Charles Leclerc của đội Scuderia Ferrari trong hoạt động diễu hành bằng xe LEGO F1 dành cho người nổi tiếng, khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Đặc biệt, Lisa ghi điểm với màn lên đồ đậm chất tay đua. Cô diện nguyên set da màu đỏ rượu vang của Ferrari, phối cùng áo croptop đen từ BST mới, boots cao cổ và giày thể thao Nike. Tổng thể vừa mạnh mẽ, cá tính vừa giữ được nét thời thượng đặc trưng của nữ idol.

Được biết, riêng áo khoác da Ferrari có giá khoảng 4.800 USD, quần da 4.750 USD và đôi boots cao cổ khoảng 2.615 USD. Lisa còn kết hợp túi Louis Vuitton Capucines Mini và áo thun F1, tạo nên bản phối đắt đỏ nhưng không hề rườm rà.

Một Lisa cháy hết mình trên sân khấu, một Lisa chạy xe tay ga như cô gái hàng xóm và một Lisa cực ngầu giữa đường đua F1. Ba cuộc đời khác nhau nhưng cuộc đời nào cũng khiến dân tình phải chú ý!

Nguồn ảnh: Getty Images, Instagram, Dior.