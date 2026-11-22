Một chiếc túi không logo, không màu mè, trông chẳng khác gì món phụ kiện bình thường nhưng lại có giá hơn 33 triệu đồng.

Trong thế giới thời trang, đôi khi những món đồ càng đơn giản lại càng khiến người ta tò mò về giá tiền. Không logo nổi bật, không họa tiết cầu kỳ, thậm chí trông chẳng khác gì một món đồ bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở cửa hàng phụ kiện bình dân, thế nhưng lại có giá lên tới hàng nghìn USD. Đó cũng chính là sức hút của phong cách quiet luxury - nơi sự xa xỉ không nằm ở vẻ ngoài phô trương mà được thể hiện qua chất liệu, phom dáng và những chi tiết tinh tế.

Mới đây, một mẫu túi của The Row đang khiến giới thời trang chú ý bởi vẻ ngoài tối giản đến mức nhiều người nhìn qua còn tưởng đây chỉ là chiếc túi giấy thông thường. Dù sở hữu mức giá hơn 1.250 USD (khoảng 33 triệu đồng), thiết kế này vẫn được những cô nàng sành điệu như Kendall Jenner và Hailey Bieber ưu ái, góp phần đưa món phụ kiện tưởng chừng bình thường trở thành item được săn đón. Thoạt nhìn, Cecily của The Row có giao diện khá giống một chiếc túi giấy đựng đồ mua sắm. Phom chữ nhật nhỏ gọn, thân túi phẳng, không có những chi tiết trang trí bắt mắt hay logo phô trương. Thiết kế đi kèm quai cầm tay đơn giản, tạo cảm giác mộc mạc, thậm chí có phần "tầm thường" nếu chỉ nhìn lướt qua. Nhưng chính vẻ ngoài không cố gây chú ý ấy lại khiến chiếc túi trở nên đặc biệt trong mắt những người yêu thời trang.

Đây là mẫu túi Cecily của nhà mốt The Row - thương hiệu nổi tiếng với những thiết kế tối giản, chú trọng chất liệu và đường nét hơn là yếu tố nhận diện thương hiệu. Túi được phát triển với nhiều phiên bản chất liệu khác nhau, bao gồm satin, da mềm và vải dệt, tùy từng mẫu. Bởi vậy, dù giữ chung tinh thần thiết kế, mỗi phiên bản lại mang đến một cảm giác riêng, từ mềm mại, nữ tính đến thanh lịch, hiện đại. Đúng chuẩn tinh thần quiet luxury, Cecily hoàn toàn không cần đến logo lớn hay những chi tiết kim loại cầu kỳ để khẳng định giá trị. Sự tinh tế nằm ở phom dáng, chất liệu và cách xử lý cấu trúc túi. Đáng chú ý, phần đáy được thiết kế với những nếp gấp thông minh, giúp thân túi trông phẳng, mỏng khi nhìn ngang nhưng vẫn có thể mở rộng không gian chứa đồ khi cần. Chi tiết này vừa duy trì vẻ ngoài gọn gàng, vừa tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Không chỉ sở hữu thiết kế khác biệt, Cecily còn được chú ý nhờ sự xuất hiện trong tủ đồ của những fashion icon đình đám. Kendall Jenner và Hailey Bieber vốn thường xuyên lựa chọn những món phụ kiện tối giản, dễ kết hợp với trang phục đời thường nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng. Việc những cái tên này ưu ái Cecily càng khiến chiếc túi trở thành món đồ được giới thời trang quan tâm. Sức hút của Cecily nằm ở khả năng kết hợp với nhiều phong cách mà không làm mất đi vẻ thanh lịch. Khi diện quần jeans, áo thun và blazer, chiếc túi mang đến điểm nhấn tinh tế, giúp set đồ đơn giản trở nên có gu hơn. Với những bộ trang phục mang hơi hướng cổ điển như áo sơ mi, quần âu, váy dài hay áo len trung tính, Cecily lại hòa vào tổng thể một cách tự nhiên, không tạo cảm giác cố gắng thể hiện sự xa xỉ.

Đặc biệt, kiểu túi này còn phù hợp với xu hướng diện đồ theo hướng "less is more" - giảm bớt những chi tiết không cần thiết, tập trung vào phom dáng và chất liệu. Không cần phải diện hàng hiệu từ đầu đến chân, chỉ một chiếc túi có thiết kế tinh giản cũng đủ tạo nên điểm nhấn cho trang phục. Tuy nhiên, điều khiến Cecily trở thành món đồ gây tranh luận chính là vẻ ngoài quá đơn giản so với mức giá của nó.

Sau khi được các fashionista và người nổi tiếng lăng xê, những mẫu túi có phom dáng tương tự Cecily cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên thị trường. Một số thương hiệu bình dân nhanh chóng đưa ra các thiết kế túi chữ nhật nhỏ gọn, quai cầm đơn giản, chất liệu mềm hoặc vải dệt, mang tinh thần tương tự nhưng có giá dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Điều này giúp những cô nàng yêu thích phong cách quiet luxury có thêm lựa chọn mà không cần chi hàng chục triệu đồng cho một món phụ kiện. Dẫu vậy, túi Cecily vẫn có sức hút riêng đối với những người yêu thích The Row. Với họ, giá trị của món đồ không chỉ nằm ở công năng đựng vật dụng cá nhân hay vẻ ngoài, mà còn ở chất liệu, trải nghiệm sử dụng, tư duy thiết kế và vị thế của thương hiệu trong thế giới thời trang cao cấp. Trong khi đó, với những người ưu tiên tính thực tế, mức giá hơn 1.250 USD cho một chiếc túi trông gần giống túi giấy lại là điều khó thuyết phục.

Một chiếc túi không logo, không màu mè, trông chẳng khác gì món phụ kiện bình thường nhưng lại có giá hơn 33 triệu đồng - Cecily chính là ví dụ điển hình cho sự khác biệt trong cách nhìn về thời trang xa xỉ. Vậy nếu có mức giá gốc khoảng 33 triệu đồng, liệu bạn có sẵn sàng sắm chiếc túi này chỉ vì vẻ tối giản đầy tinh tế, hay sẽ chọn một thiết kế tương tự với mức giá bình dân hơn?