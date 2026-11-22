Đây chính là 7 bí quyết tạo nên vóc dáng xuất sắc của mỹ nhân này.

IVE vừa có màn trở lại với mini album thứ 5 Looks Can Kill, nhưng tâm điểm chú ý lần này còn đổ dồn vào trưởng nhóm An Yujin. Tại thảm đỏ MMA 2026, nữ idol gây sốt với vóc dáng cao ráo, mảnh mai cùng đôi chân dài thẳng tắp được ví như "siêu thực". Sở hữu chiều cao 1m73, Yujin vốn đã nổi bật nhờ tỷ lệ hình thể đáng ngưỡng mộ, nay càng khiến công chúng trầm trồ khi diện mạo trông thon gọn hơn trước. Không chỉ có đôi chân dài miên man, nữ idol còn ghi điểm với đường nét cơ thể thanh thoát và thần thái tự tin. Trước sự chú ý dành cho vóc dáng của mình, những bí quyết giữ dáng mà Yujin từng chia sẻ cũng được người hâm mộ quan tâm trở lại. Đáng chú ý, cô lựa chọn phương pháp kiểm soát cân nặng khá linh hoạt, từ theo dõi dinh dưỡng, tập luyện đa dạng đến việc vẫn cho phép bản thân thưởng thức những món ăn yêu thích.

Vóc dáng gây sốt MXH của Ahn Yujin tại MMA 2026.

Vóc dáng quyến rũ của cô nàng bên cạnh Jang Wonyoung tại MAMA 2026.

1. Thường xuyên soi gương để theo dõi vóc dáng

Một trong những thói quen của Yujin là dành thời gian quan sát cơ thể mỗi ngày trước gương. Với lịch trình hoạt động dày đặc của một thần tượng, việc chú ý đến những thay đổi nhỏ về ngoại hình giúp cô chủ động hơn trong quá trình chăm sóc bản thân. Nữ idol có thể nhận ra những vùng cơ thể bắt đầu tích mỡ, sự thay đổi về tỷ lệ hình thể hoặc những dấu hiệu cho thấy thói quen ăn uống, vận động gần đây chưa thực sự phù hợp.

Việc theo dõi vóc dáng cũng giúp Yujin hiểu rõ cơ thể mình hơn, từ đó điều chỉnh chế độ sinh hoạt khi cần thiết. Đây là cách đơn giản để duy trì sự quan tâm đến sức khỏe và thể trạng, thay vì chỉ đợi đến khi cân nặng thay đổi mới bắt đầu chú ý.

2. Dùng ứng dụng để ghi lại lượng thức ăn mỗi ngày

Sau khi ra mắt, Yujin dần chuyển sang phương pháp kiểm soát cân nặng chú trọng sức khỏe hơn. Cô hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn vặt chứa nhiều đường và tránh ăn uống theo cảm xúc khi căng thẳng. Một trợ thủ được nữ idol sử dụng là ứng dụng ghi chép dinh dưỡng, giúp theo dõi lượng thức ăn nạp vào mỗi ngày.

Thủ lĩnh IVE từng chia sẻ rằng hiện nay có nhiều ứng dụng hỗ trợ việc này. Người dùng chỉ cần nhập các thông tin như chiều cao, cân nặng và tỷ lệ trao đổi chất cơ bản để theo dõi lượng calo tiêu thụ, đồng thời kiểm soát tương đối tỷ lệ protein, carbohydrate và chất béo.

Điều khiến phương pháp này trở nên linh hoạt là Yujin không cần kiêng tuyệt đối những món ăn yêu thích. Khi vẫn nằm trong mức dinh dưỡng đã thiết lập, cô có thể thỉnh thoảng thưởng thức món ngon mà không phải quá lo lắng. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm, việc hiểu rõ khẩu phần và cân đối dinh dưỡng giúp chế độ ăn trở nên dễ duy trì hơn.

3. Cơm trộn trứng cá tuyết – món ăn yêu thích trong giai đoạn kiểm soát cân nặng

Trong chương trình Hàn Quốc Please Take Care of My Refrigerator, Yujin từng tiết lộ món ăn cô yêu thích khi bước vào giai đoạn kiểm soát chế độ ăn là cơm trộn trứng cá tuyết. Công thức này khá đơn giản, không đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị nhưng vẫn kết hợp được cơm, rau củ và nguồn protein.

Nguyên liệu gồm trứng cá tuyết, dưa chuột, đậu phụ, cơm gạo lứt, trứng, rong biển vụn, dầu mè và nước tương. Để thực hiện, trước tiên cắt đậu phụ và dưa chuột thành hạt lựu, chần sơ rồi để ráo. Trứng cá tuyết được áp chảo cho chín, trứng gà có thể làm trứng ốp la hoặc thay bằng trứng luộc. Sau đó, cho tất cả nguyên liệu lên phần cơm đã chuẩn bị, thêm rong biển, dầu mè và nước tương rồi trộn đều.

Món ăn có sự kết hợp giữa tinh bột, rau củ và protein, phù hợp với những ai muốn có một bữa ăn nhanh gọn nhưng vẫn đa dạng thành phần. Sau khi Yujin chia sẻ công thức, một số cư dân mạng cũng thử làm theo. Đáng chú ý, có người cho biết đã ăn món này trong hai tuần và giảm được 3kg. Tuy nhiên, đây là trải nghiệm cá nhân được chia sẻ trên mạng, không phải kết quả có thể đảm bảo cho tất cả mọi người.

4. Kết hợp nhiều hình thức tập luyện

Bên cạnh chế độ ăn uống, vận động cũng là một phần quan trọng trong thói quen giữ dáng của trưởng nhóm IVE. Yujin lựa chọn nhiều hình thức tập luyện khác nhau, kết hợp giữa các bài tập cardio, tập tạ và Pilates. Nếu cardio hỗ trợ cải thiện sức bền, tăng cường hoạt động tim mạch thì tập luyện với tạ giúp rèn luyện cơ bắp và duy trì độ săn chắc. Trong khi đó, Pilates chú trọng khả năng kiểm soát cơ thể, sự ổn định của vùng cơ trung tâm và tư thế.

Việc thay đổi hình thức vận động cũng giúp lịch tập bớt nhàm chán, đồng thời tác động đến nhiều nhóm cơ khác nhau. Với một idol thường xuyên phải trình diễn vũ đạo trên sân khấu, việc duy trì thể lực và khả năng kiểm soát cơ thể cũng quan trọng không kém chuyện giữ vóc dáng.

5. Không kiêng khem tuyệt đối, thỉnh thoảng vẫn chiều bản thân

Một điểm đáng chú ý trong phương pháp của Yujin là cô không chủ trương ép bản thân phải ăn uống quá khắt khe. Nữ idol vốn yêu thích bánh gạo cay tteokbokki, nhưng thường hạn chế món này trong những giai đoạn cần kiểm soát chế độ ăn. Khi không ở trong thời kỳ siết chặt khẩu phần, cô vẫn cho phép mình thưởng thức những món yêu thích.

Yujin quan niệm rằng đôi khi tự thưởng cho bản thân một chút cũng không phải vấn đề, miễn là không ăn quá mức và vẫn chú ý đến tổng lượng dinh dưỡng trong ngày. Cách tiếp cận này giúp giảm cảm giác căng thẳng khi ăn uống, tránh biến việc giữ dáng thành áp lực thường trực.

Có thể thấy, bí quyết của Yujin không nằm ở một chế độ ăn kiêng cấp tốc hay việc loại bỏ hoàn toàn những món ngon. Từ thói quen theo dõi cơ thể, ghi chép dinh dưỡng, chuẩn bị bữa ăn đủ thành phần đến việc kết hợp nhiều bộ môn thể thao, nữ idol hướng đến một lối sống có tính kỷ luật nhưng vẫn linh hoạt. Đây cũng là điểm đáng tham khảo nếu muốn xây dựng thói quen chăm sóc vóc dáng lâu dài, thay vì chạy theo những con số giảm cân trong thời gian ngắn.