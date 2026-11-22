Dù không makeup, làn da của Rosé vẫn chiếm trọn mọi ánh nhìn.

Rosé mới đây lại khiến mạng xã hội chú ý với một khoảnh khắc đời thường không son phấn. Không váy áo lộng lẫy, không layout makeup cầu kỳ hay thần thái sắc lạnh thường thấy trên thảm đỏ, nữ thần tượng xuất hiện với giao diện giản dị và gương mặt gần như để mộc hoàn toàn. Đáng chú ý, dù vẫn sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng đáng ngưỡng mộ, diện mạo có phần khác lạ của Rosé lại khiến không ít người phải nhìn kỹ mới nhận ra đây chính là giọng ca BLACKPINK.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Rosé chụp cận mặt trong không gian khá tối, diện trang phục đen đơn giản. Mái tóc vàng bạch kim buông tự nhiên, phần chân tóc hơi rối nhẹ, càng làm tăng cảm giác gần gũi. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn đeo một chiếc kính gọng kim loại mảnh, tạo nên hình ảnh có phần đáng yêu, gần gũi.

Hình ảnh cận mặt không trang điểm được Rosé chia sẻ lên MXH.

Điểm khiến người xem chú ý nhất vẫn là làn da của Rosé. Dù không có lớp nền makeup che phủ kỹ càng, làn da ngôi sao Kpop vẫn trông trắng sáng, đều màu và khá mịn màng. Ở góc chụp cận, bề mặt da có độ bóng khoẻ, sắc tố da tươi tắn. Đôi môi hồng tự nhiên, đường nét thanh tú cùng đôi mắt to được cặp kính làm nổi bật giúp tổng thể gương mặt vẫn rất cuốn hút. Có thể nói, ngay cả khi rời xa những lớp trang điểm chuyên nghiệp, Rosé vẫn giữ được nét xinh xắn rất riêng. Đường nét trẻ trung khi không makeup của mỹ nhân sinh năm 1997 còn nhìn như học sinh cấp 3.

Tuy nhiên, chính sự khác biệt giữa hình ảnh đời thường và diện mạo được chăm chút trên sân khấu lại khiến bức ảnh trở thành chủ đề bàn tán. Vốn gắn liền với mái tóc vàng nổi bật, đôi mắt được nhấn nhá sắc sảo cùng lớp makeup tôn đường nét, Rosé khi bỏ đi những yếu tố này dù vẫn xinh nhưng mang đến cảm giác khá khác lạ. Nhiều cộng đồng mạng còn thừa nhận nếu chỉ lướt qua bức ảnh, họ có thể không nhận ra đây là thành viên BLACKPINK.

Nhiều người không nhận ra Rosé nhưng vẫn dành lời khen cho làn da mướt mịn.

Thực tế, đây không phải lần đầu Rosé thoải mái để lộ gương mặt tự nhiên trước công chúng. Nữ thần tượng từng nhiều lần chia sẻ những bức ảnh không son phấn trên trang cá nhân, cho thấy cô không quá phụ thuộc vào makeup để xuất hiện trước người hâm mộ. Tháng 10/2024, một bức selfie diện áo phông đen của Rosé từng thu hút sự chú ý trên truyền thông Hàn Quốc. Theo Sports Chosun, dù không trang điểm, "bông hồng nước Úc" vẫn gây ấn tượng với làn da mịn màng, đường nét rõ ràng và đôi mắt cuốn hút. Đáng chú ý, bức ảnh còn khiến những tranh luận trước đó về dáng mắt của cô được nhắc lại, khi Rosé xuất hiện với diện mạo tự nhiên hơn hẳn những hình ảnh đã qua makeup.

Dẫu vậy, nếu đặt lên bàn cân với những thành viên còn lại của BLACKPINK, mặt mộc của Rosé cũng từng là chủ đề gây ra không ít ý kiến trái chiều. Có những nhận xét cho rằng cô là thành viên có diện mạo kém lung linh nhất nhóm khi không trang điểm, bởi những đường nét vốn khá thanh mảnh, đôi mắt có phần dài và hẹp khiến gương mặt dễ mang cảm giác mệt mỏi. Nước da tự nhiên của nữ ca sĩ trong một số hình ảnh đời thường cũng không trắng sáng như những bức hình đã qua chỉnh sửa hoặc được chăm chút ánh sáng kỹ lưỡng. So với phiên bản xuất hiện trên sân khấu với eyeliner sắc nét, hàng mi cong, má hồng và son môi được lựa chọn kỹ càng, Rosé khi để mặt mộc rõ ràng có phần nhạt nhòa hơn.

Mặt mộc của Rosé từng bị đánh giá kém sắc nhất BLACKPINK.

Thế nhưng, cũng chính sự đối lập ấy lại cho thấy sức biến hóa đáng kể trong diện mạo của nữ thần tượng. Khi makeup, Rosé thường theo đuổi phong cách thanh lịch, có chút lạnh lùng và quyến rũ, đặc biệt phù hợp với hình ảnh thời trang cao cấp gắn liền cùng Saint Laurent. Những đường eyeliner kéo dài, màu môi trầm hoặc lớp nền mỏng lì giúp gương mặt cô thêm sắc sảo, mang đậm khí chất người mẫu.

Ngược lại, khi không son phấn, vẻ đẹp của Rosé trở nên mềm mại, trẻ trung và gần gũi hơn. Cô không còn mang cảm giác xa cách của một ngôi sao trên thảm đỏ mà giống một cô gái tóc vàng đang tranh thủ chụp ảnh trong những khoảnh khắc thường ngày.

Gương mặt của Rosé rất hợp makeup.

Điều đáng nói là Rosé dường như cũng khá thoải mái với diện mạo tự nhiên của mình. Thay vì chỉ chia sẻ những bức hình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nữ ca sĩ không ngại để người hâm mộ nhìn thấy những khoảnh khắc ít son phấn, đôi khi còn có phần xuề xòa. Đây cũng là một khía cạnh thú vị trong hình ảnh của Rosé: một ngôi sao thường xuyên xuất hiện trong những chiến dịch thời trang xa xỉ, nhưng ngoài đời vẫn có những khoảnh khắc giản dị đến bất ngờ.

Sau tất cả, dù có thể không phải phiên bản lung linh nhất trong mắt một bộ phận khán giả, mặt mộc của Rosé vẫn có sức hút riêng. Làn da trắng mịn, đường nét thanh tú và mái tóc vàng đặc trưng đủ giúp cô nổi bật ngay cả trong một bức selfie thiếu sáng, cận mặt.

Ảnh: Instagram.